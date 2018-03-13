Антон Макаренко полжизни любил попадью с разрешения ее мужа

СЕГОДНЯ 01:02 2018-03-13T01:28:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Первое образование - железнодорожник

Педагогикой Антон Семенович (уроженец Харьковской губернии) увлекся лишь в 26 лет, поступив в Полтавский учительский институт. До этого учился на железнодорожника, куда пошел после того, как его не взяли в армию из-за плохого зрения. В вузе произвел фурор дипломной работой «Кризис современной педагогики». Однако по-настоящему раскрыть педагогический талант Макаренко смог лишь на должности заведующего Куряжской колонией под Харьковом. В то время город стал первой столицей Советской Украины, и там срочно нужно было обуздать беспризорщину. Ради этого педагог переехал в Харьков из Полтавы, где успел организовать трудовую колонию для несовершеннолетних правонарушителей имени Горького. Костяк новой коммуны составили его полтавские воспитанники, а все события, пережитые в Куряже, позже легли в основу знаменитой "Педагогической поэмы".

Главным критиком была Крупская

Карьера Макаренко складывалась не безоблачно: с властями у него периодически возникали трения, причем главными критиками были Крупская и Луначарский. Нестандартные педагогические методы Антона Семеновича называли антисоветскими, звучали даже обвинения в рукоприкладстве.

- Искру нелюбви к Макаренко «высекла», сама того не подозревая, журналистка, приехавшая в колонию делать репортаж. Она написала положительную статью, но указала, что мальчики жаловались на рукоприкладство, - рассказывал в интервью «КП» несколько лет назад профессор Харьковского национального педагогического университета, макаренковед Михаил Гетманец. - Поднялась шумиха, но сам Макаренко отреагировал спокойно, заявив: «Рассказы воспитанников о наказании - это детский фольклор». Да и сама Крупская, хоть и возмущалась, но в колонию не приезжала и ничего не проверяла.

От увольнения спас Горький

В какой-то момент опального новатора так невзлюбили за его методы, что решили снять с должности начальника колонии. Тень на педагога бросал и брат-деникинец, хотя Макаренко писал честно во всех анкетах, что его родственник - поручик Белой армии - находится в эмиграции и связь с ним давно потеряна.

Увольнение Макаренко ненадолго отсрочил приезд Максима Горького в Куряжскую колонию. Педагога и писателя связывала давняя дружба, вот и решили не обострять. Макаренко же и тут нарвался. Из Харькова приехала толпа репортеров, комсомольских активистов, все стремились подойти к Горькому, заговорить, сфотографировать. Антон Семенович же попросту не подпускал никого к пожилому другу. Еще и приставил к нему охрану из своих «хлопцев», те кого-то потолкали… В итоге в одной из харьковских газет появилась злобная карикатура, подписанная «Чемпион хулиганства». На ней Макаренко изобразили с огромными кулачищами, а от него разбегаются в разные стороны люди. Картинка была снабжена ехидной заметкой о том, что педагога воспитали в свинарнике.

Вырастил приемных детей

О личной жизни педагога-новатора в советское время мало что сообщалось. Считалось, что всего себя Макаренко посвящал только трудным подросткам. Однако монахом он не был. Первая любовь настигла Антона Семеновича в 20 лет.

- Его очаровала молодая жена священника. Поп, очевидно, не возражал, так что отношения с попадьей у Макаренко были почти легальные, - продолжает макаренковед. - Потом эта женщина, звали ее Елизавета Григорович, вместе с Макаренко работала педагогом в колонии имени Горького. Может, их отношения и там продолжались.

По другой версии, с юным Макаренко часто проводил душеспасительные беседы тот самый поп, муж Елизаветы. Парня так затравили сверстники за замкнутый нрав и неказистую внешность, что он даже хотел покончить с собой. Иногда поп присылал к бедолаге попадью, тогда-то все и завертелось между ними. А однажды Елизавета попросту ушла от мужа к Макаренко, который был моложе нее на несколько лет. Был большой скандал, Антона даже выгнал из дому отец.

Бывший супруг Елизаветы после революции уехал за границу. Однако Макаренко, дабы не навлекать на себя гнев cоветской власти, так и не решился жениться на бывшей попадье, которую любил почти полжизни. Зато увековечил ее в своей книге - Григорович стала прототипом воспитательницы колонии Екатерины Григорьевны.

Женился Макаренко, когда ему было за 40. На 44-летней инспекторе Наркомпросвещения Галине Салько. Ее сына Льва, а заодно и свою племянницу Олимпиаду (дочку брата-белогвардейца) воспитал как родных детей.

Три дня не дожил до вступления в партию

Когда столицей Советской Украины стал Киев, НКВД, курировавший систему колоний, отправил Макаренко туда. Причем на бюрократическую работу. Педагог страдал без любимого дела и спасался писательством. Позже, переехав в Москву, пытался вернуться к практической педагогике, но затянула литературная работа.

Любопытно, что за 20 лет жизни при cоветской власти Макаренко так и не вступил в партию. На 4 апреля ему было назначено собеседование как раз по этому вопросу, но - не дожил до ответственной даты три дня. 1 апреля он умер в электричке от инфаркта. Был в Доме отдыха писателей в Подмосковье, утром торопился на поезд, вбежал в людный вагон и, схватившись за сердце, упал. Его последними словами были: «Я - писатель Макаренко…».

ДОСЛОВНО

Мудрые цитаты

- Никакая дружба невозможна без взаимного уважения.

- Наши дети - это наша старость.

- Тот, кто способен относиться к женщине с упрощенным бесстыдным цинизмом, не заслуживает доверия как гражданин; его отношение к общему делу будет так же цинично, ему нельзя верить до конца.

- Девушек нужно учить большему уважению к себе, к своей женской гордости. Девушку нужно учить, чтобы она даже приятных ей молодых людей встречала с некоторым перцем.

- Любовь - это самое великое чувство, которое вообще творит чудеса, которое творит новых людей, создает величайшие человеческие ценности.

- Ничто так человека не учит, как опыт.

- Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество, все равно в чем - в сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости.

- Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом.

- Воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома.

- Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым - это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству.

- Если мало способностей, то требовать отличную учебу не только бесполезно, но и преступно. Нельзя насильно заставить хорошо учиться. Это может привести к трагическим последствиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макаренко превращал воришек в менеджеров

В основе воспитательной методики Макаренко сугубо буржуазный принцип: честно отработал - честно получил (подробности)