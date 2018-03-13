Как не стать жертвой подделанной подписи

СЕГОДНЯ 01:08 2018-03-13T02:09:28+03:00

Ленин был осторожен: его подпись, тем более состоящую из двух фамилий, подделать было не так-то просто. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В век цифровых подписей, ПИН-кодов, распознавания по отпечаткам пальцев и по радужной оболочке глаза главным и практически единственным идентификатором личности остается старый добрый автограф чернилами на бумаге. Для заключения большинства сделок сегодня не требуется ни нотариусов, подтверждающих личность подписанта, ни иных свидетелей. Стоит закорючка - значит бумажка обретает силу документа. Столь очевидная простота привела к валу мошенничеств, связанных с подделкой подписи. По данным МВД в 2017 году проведено более 57 тысяч почерковедческих экспертиз.

ЧУЖАЯ ЗАКОРЮЧКА В ОБМЕН НА ДЕНЬГИ

Чаще всего подписи подделывают родственники или знакомые. Василий после 10 лет брака решил развестись. «Тогда-то и выяснилось, что жена взяла кредит в банке. Подделала мою подпись в договоре, и я стал созаемщиком. Если она не сможет вернуть долг банку, его повесят на меня», - сокрушается бывший муж. Он заявил в банк о мошенничестве.

Бывает, подписи клиентов подделывают сами банкиры, оформляя на людей миллионные долги. Якобы кредит выдан заемщику, а на деле средства из банка выведены. Делается это и для того, чтобы продемонстрировать ЦБ хорошую отчетность. Так, бывший полицейский и руководитель детективного агентства «Две жизни» Екатерина Шумякина вспоминает, как Внешпромбанк повесил на нее заем в 20 млн. руб.

- Мне пришло письмо о том, что у этого банка отозвали лицензию, и теперь надо платить деньги по кредиту в другой банк. А я никакой кредит не брала! Написала заявление в полицию, - рассказывает Екатерина.

Почерковедческая экспертиза доказала, что подпись на договоре стоит не ее, и претензии сняли. Откуда у банка оказались персональные данные Екатерины и образец подписи, можно только догадываться: мало ли где приходилось предоставлять скан паспорта. «Подпись у меня очень простая - возможно, потому и выбрали», - замечает Екатерина.

Потом выяснилось, что руководство Внешпромбанка оформило немало фиктивных кредитов. А дыра в балансе банка составила почти 200 млрд. руб.

А вот другой революционер, Че Гевара, похоже, людям доверял: в музее можно полюбоваться на его незамысловатый росчерк.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЧЕРК С ТОГО СВЕТА

- Любая попытка подделать чужой почерк терпит неудачу. Эксперт установит, этот человек расписался или кто-то поставил автограф за него, - уверен гендиректор компании «Центр оформления наследства» Виталий Демин.

Точно скопировать все нюансы подписи невозможно. У каждого почерка много особенностей. Они незаметны простому человеку, но очевидны для почерковедов. У одного нажима - сотни вариаций. А еще есть пробелы, соединение букв, отступы, которые человек делает от начала листа, наклон.

Но найдет ли экспертиза все отличия подделки от оригинала? Не факт.

- Полностью исключить признание экспертизой поддельной подписи настоящей нельзя. Для объективного заключения сравнительные образцы почерка надо получать у человека в разное время и в разных обстоятельствах: сидя, стоя, на весу. Но в случае сомнений в результатах экспертизы можно провести повторную. За предоставление ложного заключения или утрату образца документа эксперт несет уголовную ответственность, - говорит адвокат юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская.

Взять образцы почерка для экспертизы несложно, когда человек жив. А вот как доказать, например, что завещание было поддельным? Почерковеду необходимо принести что-то написанное-подписанное умершим. Желательно датированное примерно тем же временем, что и завещание. Бывает, что образцов почерка для экспертизы оказывается недостаточно.

По словам адвоката Дмитрия Зацаринского, суд всегда принимает во внимание заключение почерковеда, но оно не является решающим для вынесения вердикта. Все доказательства оцениваются в совокупности. Могут рассматриваться свидетельские показания, банковские выписки и куча иных улик.

Чем больше бумажек, тем спокойнее.

В ДОЛГ ДАЛ - И ВСЕ ПОТЕРЯЛ

Гендиректор компании «Центр оформления наследства» Виталий Демин описал мошенническую схему, когда жулик «подделывает» собственную подпись.

Ваня просит у Пети в долг. Договорились встретиться на следующий день в офисе. Накануне знакомый Вани Сережа пишет от его имени расписку в получении денег. В офисе Ваня при Пете сам пишет еще один вариант расписки. Потом под каким-то предлогом выходит с этим листком из кабинета и возвращается уже с другим, который написал Сережа. Понятно, спустя время Ваня долг не возвращает. Петя идет с распиской в суд. Назначается почерковедческая экспертиза, которая доказывает, что Ваня ничего не писал.

- Написанную в вашем присутствии расписку нельзя выпускать из поля видимости, ее надо сразу забирать, - рекомендует Демин.

По подобной схеме разводят и покупателей недвижимости. Клиент Екатерины Шумякиной купил квартиру, но документы продавец подписывал не в его присутствии. Их привез риэлтор. Через какое-то время сделку оспорили на основании того, что подпись не принадлежит продавцу.

- Несчастный покупатель аж до Верховного суда дошел, но все равно в удовлетворении иска ему отказали. Судья все понимала, но закон есть закон. И человек лишился квартиры. Всегда следите за тем, чтобы все документы подписывали при вас, - комментирует Шумякина.

Советы «КП»

РАСПИСАЛСЯ - СЕЛ В ТЮРЬМУ?

За подделку подписи полагается уголовное наказание: штраф или лишение свободы до четырех лет. Но только если был корыстный умысел или деяние имело тяжкие последствия вроде смерти человека. В ином случае наказания не последует: например, когда бухгалтер расписался за руководителя с его согласия и отнес документы с правильными цифрами в налоговую.

- Если документ не имеет юридической силы, то есть не предоставляет каких-то прав и не освобождает от обязанностей, то уголовной ответственности не наступит, - объяснил адвокат Дмитрий Зацаринский.

- Уголовно наказуема подделка подписи на договоре займа, на плане межевания земельного участка, в расписке о получении денежных средств и т. д. - при условии, что эти документы были предъявлены к регистрации или к взысканию. Если говорить о фальсификации служебных документов (техники безопасности, табеля учета рабочего времени), то за это тоже могут привлечь к уголовке. Но только если докажут, что человек имел какую-то личную заинтересованность в их подделке, - комментирует управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.