45-летняя Ирина Лобачева тайно вышла замуж за 29-летнего фигуриста

СЕГОДНЯ 12:30 2018-03-13T12:49:23+03:00

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Знаменитая фигуристка Ирина Лобачева сыграла тайную свадьбу: 45-летняя спортсменка узаконила отношения с 29-летним возлюбленным, фигуристом Иваном Третьяковым. Пара расписалась еще 4 августа прошлого года, однако все это время хранила новость о бракосочетании в секрете. По словам Ирины, супруги совершенно не чувствуют 16-летнюю разницу в возрасте и строят счастливые планы на будущее. Лобачева и Третьяков собираются обвенчаться и подумывают об общем ребенке. Ирина призналась, что Иван мечтает о дочке.

- Да, мы с Ваней официально зарегистрировали брак. Причем еще 4 августа. А до этого год вместе прожили. Это именно Иван настоял, чтобы мы пошли в загс. С его стороны это был очень правильный жест, который я, конечно, оценила. Хотел показать, что он настоящий мужчина и таким образом берет ответственность за свою женщину, то есть за меня, - рассказала Лобачева в интервью «Экспресс-газете».

29-летний Иван Третьяков работает тренером в школе фигурного катания Ирины Лобачевой. Фото: Facebook.

В карьере Ирины было немало взлетов: Лобачева — чемпионка мира и Европы, серебряный призер олимпиады в Солт-Лейк-Сити. С 1992 года спортсменка каталась в паре с Ильей Авербухом, за которого она вышла замуж в 1995 году. В 2003 году пара завершила любительскую спортивную карьеру, а через год у супругов родился сын Мартин. Появление наследника не сплотило семью — Авербух и Лобачева объявили о разводе в 2007 году, когда Мартину было три года.

С 1992 года спортсменка каталась в паре с Ильей Авербухом, за которого она вышла замуж в 1995 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

С тех пор Ирину преследовали неудачи в личной жизни. Спортсменка пережила бурный роман с актером Дмитрием Марьяновым, с которым она познакомилась на телепроекте «Ледниковый период» в 2009 году. Пара состояла в гражданском браке, однако каждый при этом оставался на своей территории: Марьянов жил в своей квартире и не хотел переселяться к Лобачевой. Как рассказывала Ирина, она очень хотела выйти замуж за Дмитрия и родить ребенка, однако артист не стремился к серьезным отношениям. А через два года актер и вовсе закрутил роман с Ксенией Бик, которая впоследствии стала его женой. Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Ирина тяжело переживала его уход.

В 2009 году Ирина каталась в паре с Дмитрием Марьяновым на проекте "Ледниковый период".Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Не менее трагичным стал и следующий роман спортсменки — ее очередной избранник, 45-летний Александр Шумаков оказался сильно пьющим. Мужчина выпал из окна московской квартиры Лобачевой по улице Большая Академическая в декабре 2015 года. Спустя месяц он умер в реанимации.

Новым избранником Ирины стал молодой фигурист Иван Третьяков: спортсмен родом из Кирова, в 2007 году он стал вторым в финале кубка России. Сейчас Иван работает в школе фигурного катания Ирины Лобачевой, где тренирует юных воспитанников. Свадьба спортсменов была скромной, однако без торжества все же не обошлось.

- Букет я кидала. Потому что поздравить нас пришли ученики со своими родителями, - рассказала Ирина.

По словам спортсменки, поначалу у Ивана не складывались отношения с ее 13-летним сыном Мартином. Но потом они все же нашли общий язык.