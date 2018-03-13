Какие наши годы: 60-летняя Шэрон Стоун закрутила роман с горячим парнем на 19 лет младше нее

СЕГОДНЯ 19:05 2018-03-13T19:14:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Только Шэрон Стоун могла так эффектно отметить собственное 60-летие! Вместо того, чтобы грустить вслед улетающим годам, звезда «Основного инстинкта» устроила себе пляжный отдых вместе с новым бойфрендом. Да еще каким! Актриса закрутила роман с горячим итальянским мачо на 19 лет младше нее. Папарацци застали влюбленную парочку на пляже в Майами. Шэрон и ее избранник — атлетически сложенный брюнет — загорали в компании приятелей. Время от времени бойфренд актрисы нежно обнимал ее за талию и целовал в губы. Так что у наблюдавших за ними издалека папарацци не осталось никаких сомнений — это любовь!

41-летний итальянец Анджело Боффа живет в Цюрихе, занимается торговлей недвижимостью.Фото: EAST NEWS

Личность нового друга Стоун уже известна: 41-летний итальянец Анджело Боффа живет в Цюрихе, занимается торговлей недвижимостью. С голливудской дивой Анджело познакомился в Швейцарии в Санкт-Морице, куда он отправился с деловой поездкой. Как сообщает итальянский сайт Illusidario, в январе Шэрон и Анджело гуляли по улицам Нью-Йорка и напропалую целовались. А день святого Валентина парочка провела в одном из роскошных отелей Парижа. Самые внимательные наблюдатели заметили на безымянном пальце Шэрон новое колечко — и тут же намекнули на возможную помолвку актрисы и ее итальянского воздыхателя. Впрочем, вряд ли дела у пары зашли так далеко — скорее всего, Шэрон просто наслаждается моментом и новыми отношениями, которые дарят ей счастье и позволяют чувствовать себя молодой и любимой.

Время от времени бойфренд актрисы нежно обнимал ее за талию...Фото: EAST NEWS

Шэрон Стоун не впервой покорять более молодых мужчин: в 2013 году 55-летняя актриса начала встречаться с 27-летним аргентинским манекенщиком Мартином Микой. Разница в возрасте у пары составила 28 лет! Тем не менее, их отношения продержались два года.

Со стороны кажется, что судьба Шэрон только благоволит, но это отнюдь не так. В недавнем интервью актриса рассказала, как чуть не умерла — она перенесла инсульт и пережила клиническую смерть. Артистка перенесла кровоизлияние в мозг – это случилось 29 сентября 2001 года. По словам Шэрон, болезнь перевернула всю ее жизнь, врачи чудом вернули ее с того света. Медики тогда предупредили звезду, что ее шансы выжить после геморрагического инсульта составляют всего пять процентов.

- Когда у меня в голове лопнул кровеносный сосуд, я увидела гигантскую вспышку света, которая начала меня засасывать, - рассказала Стоун. - Я словно вылетела из тела и начала видеть покойных друзей и других людей, которые при жизни были очень добры ко мне. Я оказалась где-то посередине между двумя мирами. Внезапно что то случилось, бум – и я вернулась в свое тело.

...и целовал в губы.Фото: EAST NEWS

Шэрон долго восстанавливалась после болезни - инсульт повлиял на ее речь и походку. За то время, когда она исчезла с экранов, актриса осталась без работы. После кровоизлияния ей не предлагали никаких ролей.

- Это был очень сложный период, я сидела без работы, - говорит Шэрон. - Мне не поступало предложений, продюсеры думали, что я растеряла все навыки. Вся моя жизнь полетела коту под хвост - никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной. Киноиндустрия - не место, где царит всепрощение. Я счастлива, что мне удалось восстановить здоровье и вернуться в профессию.

Шэрон воспитывает троих приемных сыновей, у нее есть кот и собака. В 1998—2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили мальчика Роэна (сейчас ему 17 лет). Уже в разводе Шэрон усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна (12 лет) и Куинна Келли Стоуна (11 лет). До того, как в 2000 году впервые стать матерью, актриса перенесла несколько выкидышей. Но желание быть мамой перевесило все, и сейчас Шэрон признается, что ее сыновья – смысл ее жизни.