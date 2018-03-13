2018-03-13T02:33:41+03:00
Профессии будущего

Тимирязевцы представили свои инновационные разработки на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей

Главный аграрный вуз страны показал технологические стартапы молодых ученых в сфере АПК
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
На стенде Тимирязевской академии демонстрировались технологические стартапы молодых ученых в сфере АПК. Фото: timacad.ru.На стенде Тимирязевской академии демонстрировались технологические стартапы молодых ученых в сфере АПК. Фото: timacad.ru.
Изменить размер текста:

Открывшийся в Краснодаре 12 марта Всероссийский форум сельхозпроизводителей собрал на Кубани представителей АПК со всей страны. На нем обсуждаются насущные для аграриев вопросы развития отечественного растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. В работе форума принимает участие и делегация Тимирязевской академии - ректор вуза Галина Золина, проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов, руководители инновационных проектов.

Для ученых это событие стало отличной возможностью показать представителям агробизнеса свои новейшие открытия. На организованной в рамках форума выставке специалисты Тимирязевской академии представили свои инновационные разработки. У РГАУ-МСХА был свой стенд, на котором демонстрировались технологические стартапы молодых ученых в сфере АПК. Одной из самых интересных стала разработка тимирязевцев, посвященная инновационным геномным технологиям в селекции растений.

- Функциональная геномика позволяет быстро создавать новые сорта полевых и овощных культур, выращиваемых с использованием экологически чистых технологий, - рассказал Илья Киров, старший преподаватель кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства факультета агрономии и биотехнологии. - Увеличение объемов отечественной продукции на рынке растениеводства позволит снизить зависимость семеноводческой отрасли от импортных поставок продукции.

Делегацию тимирязевцев на форуме возглавила ректор РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Галина Золина. Фото: timacad.ru.

Делегацию тимирязевцев на форуме возглавила ректор РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Галина Золина. Фото: timacad.ru.

Информационно-измерительная система, представленная кафедрой метеорологии и климатологии Тимирязевки, помогает следить за влажностью почвы и ее температурой. С помощью облачных технологий эти данные можно передавать на компьютер пользователя. Система позволяет проводить мониторинг агрометеорологических показателей в любой точке России.

Магистрант факультета зоотехнии и биологии Татьяна Азовскова, руководитель проекта «РосТерраФорм», разработала уникальную технологию по переработке отходов животноводства и перерабатывающей промышленности с помощью личинок мух черной львинки. А резидент ОАБИ (созданного академией Отраслевого аграрного бизнес-инкубатора), генеральный директор ООО «Агроноут» Алексей Трубников презентовал на выставке новую технологию по дифференцированному внесению удобрений с расчетом экономического эффекта.

Инновационные разработки ученых Тимирязевской академии вызвали на выставке живейший интерес. Стартапы молодых специалистов главного аграрного оценили директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев, а так же представители крупных агрохолдингов и хозяйств.

Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Трамп еще на год продлил санкции против Ирана
В Госдуме считают, что Лондон использует «дело Скрипаля» для нагнетания ситуации в России
Премьер Британии и президент Франции обсудили «агрессивное поведение» России
СМИ рассказали, что Киев хочет получить от России за полеты в Крым $209 миллионов
Путин обсудил с принцем Абу-Даби российско-эмиратское сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке
Модернизация самолета МиГ-31 шла одновременно с разработкой «Кинжала»
В Германии скончался «бухгалтер Освенцима» Оскар Гренинг
В аэропорту Катманду назвали причину крушения пассажирского самолета
Госдеп США не верит, что блокировка «Северного потока – 2» изменит политику России
Белый дом: Отравление Скрипаля в Великобритании — это беспредел
Генпрокуратура Украины приостановила расследование дела против Саакашвили
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова
Россия, Турция и Иран проведут трехсторонний саммит в Стамбуле 4 апреля
В американском Остине прогремел второй за сутки взрыв
Минобороны: Ил-76 ВКС РФ не нарушал воздушное пространство Эстонии
«Союзмультфильм»: Все новые серии мультфильма «Простоквашино» будут посвящены Табакову
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
В Шереметьево создадут семь теплых курилок
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»