Тимирязевцы представили свои инновационные разработки на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей

СЕГОДНЯ 02:25 2018-03-13T02:33:41+03:00

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Открывшийся в Краснодаре 12 марта Всероссийский форум сельхозпроизводителей собрал на Кубани представителей АПК со всей страны. На нем обсуждаются насущные для аграриев вопросы развития отечественного растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. В работе форума принимает участие и делегация Тимирязевской академии - ректор вуза Галина Золина, проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов, руководители инновационных проектов.

Для ученых это событие стало отличной возможностью показать представителям агробизнеса свои новейшие открытия. На организованной в рамках форума выставке специалисты Тимирязевской академии представили свои инновационные разработки. У РГАУ-МСХА был свой стенд, на котором демонстрировались технологические стартапы молодых ученых в сфере АПК. Одной из самых интересных стала разработка тимирязевцев, посвященная инновационным геномным технологиям в селекции растений.

- Функциональная геномика позволяет быстро создавать новые сорта полевых и овощных культур, выращиваемых с использованием экологически чистых технологий, - рассказал Илья Киров, старший преподаватель кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства факультета агрономии и биотехнологии. - Увеличение объемов отечественной продукции на рынке растениеводства позволит снизить зависимость семеноводческой отрасли от импортных поставок продукции.

Делегацию тимирязевцев на форуме возглавила ректор РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Галина Золина. Фото: timacad.ru.

Информационно-измерительная система, представленная кафедрой метеорологии и климатологии Тимирязевки, помогает следить за влажностью почвы и ее температурой. С помощью облачных технологий эти данные можно передавать на компьютер пользователя. Система позволяет проводить мониторинг агрометеорологических показателей в любой точке России.

Магистрант факультета зоотехнии и биологии Татьяна Азовскова, руководитель проекта «РосТерраФорм», разработала уникальную технологию по переработке отходов животноводства и перерабатывающей промышленности с помощью личинок мух черной львинки. А резидент ОАБИ (созданного академией Отраслевого аграрного бизнес-инкубатора), генеральный директор ООО «Агроноут» Алексей Трубников презентовал на выставке новую технологию по дифференцированному внесению удобрений с расчетом экономического эффекта.

Инновационные разработки ученых Тимирязевской академии вызвали на выставке живейший интерес. Стартапы молодых специалистов главного аграрного оценили директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев, а так же представители крупных агрохолдингов и хозяйств.