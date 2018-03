Удмуртские чиновники будут общаться между собой на английском

СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-13T16:10:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Ду ю спик инглиш? Неправильный ответ на этот вопрос скоро будет стоить удмуртским чиновникам кресла. Глава республики Александр Бречалов пообещал, что со следующего года некоторые совещания в местном правительстве он будет проводить на английском языке. И даже объяснил, зачем это надо: Удмуртия — это часть современного глобального мира, а значит все все чиновники должны свободно владеть языком международного общения.

Громкое заявление губернатор сделал в ходе общения со студентами одного из местных университетов. Общаясь с молодежью, Бречалов не стал скрывать, что заставить «старую гвардию» выучить иностранный язык оказалось не так-то просто.

- Я ставил задачу проводить совещания на английском языке уже с 1 января 2018 года, но быстро понял, что it's not possible (это невозможно — КП.), - вздохнул Александр Бречалов. - Нам пока нужно другим вещам научиться, поэтому мы перенесли переход на английский еще на год.

Между прочим, сам Бречалов, по собственному признанию, английский язык выучил самостоятельно во взрослом возрасте, а в школе и университете — осваивал немецкий. Если вспомнить еще об одном увлечении губернатора-полиглота — беге и плавании на марафонские дистанции — то местных чиновников можно даже пожалеть. А вдруг придется менять привычные костюмы на шорты и плавки? Чего только не сделаешь для того, чтобы быть на одной волне со своим боссом.