Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне

СЕГОДНЯ 15:05 2018-03-13T16:09:48+03:00

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Похоже, температура российско-американских отношений поднялась до критической черты. Сначала военное руководство США заявило о готовности нанести удары в Сирии не только по армии Асада, но и по частям, в составе которых российские военные советники. А затем дипломаты США объявили, что если ООН не решится нанести удар по Дамаску (а все из-за того, что Асад взялся зачищать от боевиков пригород своей столицы — Восточную Гуту), то американцы сделают это сами.

В общем, мир завис на волоске от бомбежки столицы Сирии с кораблей и самолетов США.

Надо было реагировать.

И Москва отреагировала. Начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов достаточно однозначно плеснул холодной воды на раскалившиеся, как угли, мозги американских ястребов. Он дал понять, что России прекрасно известен сценарий, за который США собираются ухватиться, как за причину нанесения удара по Дамаску. И предостерег от этого, пообещав ответить на такой удар.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками (армией Асада, - ред.) химического оружия против мирного населения. В этих целях в Восточной Гуте собрана массовка из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв. Там уже находятся активисты «белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции, – сказал генерал Герасимов.

Начальник Генштаба рассказал, что, по имеющимся сведениям, после этой провокации США планируют обвинить в применении химоружия войска Асада, и нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска.

- В то же время в Дамаске на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники и военнослужащие военной полиции, - четко предупредил генерал Герасимов (и ни у кого не оставалось сомнений — кому это предупреждение адресовано). - Поэтому в случае угрозы их жизни, Вооруженные Силы России примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять.

Российские военнуслужащие на одном из КПП в районе Дамаска.Фото: REUTERS

То есть, если какой-нибудь крейсер США в Средиземном море или эскадрилья американских самолетов, поднявшихся с авиабазы в Турции, выпустят ракеты по Дамаску, они будут тут же потоплены или сбиты ответным огнем.

Куда уж понятней.

Но чем же так дорога Америке эта Восточная Гута, о которой раньше мало кто в мире слышал? Дело в том, что там США по-матерински опекают более 2,5 тысяч недобитков из запрещенных в России террористических ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и других банд. И чем сильнее армия Сирии сжимает кольцо окружения вокруг этого осиного гнезда, тем сильнее скулят американцы. Совершенно понятно, что им не хочется терять последний оплот своей опоры фактически под балконом у Асада. Они понимают, что ликвидация бандитского плацдарма в Восточной Гуте срывает их планы по устранению Асада. К тому же, поговаривают, в Гуте могут действовать американские инструкторы...

Разрушенные кварталы района Восточная Гута.Фото: REUTERS

Все это может иметь очень серьезные последствия.

Может сложиться ситуация, когда впервые в современной истории глаза в глаза сойдутся российские и американские военные. Ну, а дальше легко прогнозировать, что это может привести не только к региональному — в районе Сирии, но и к мировому столкновению. Неужели американские военные и дипломаты не понимают, с чем имеют дело.

Видимо, все-таки понимают, но не хотят терять лицо, как в дворовой драке - показаться соседским девчонкам (Евросоюзу, Арабскому миру, Турции и прочим наблюдающим за конфликтом в Сирии) «проигравшими слабаками».

При этом американцам надо помнить совет одного мудрого военного политика: не связывайтесь с русскими! Они все ваши потуги превратят в бесполезные. Хорошо бы в Пентагоне написали это метровыми буквами на стене, при входе. Как главную инструкцию.