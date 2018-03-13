2018-03-13T16:09:48+03:00
Политика

Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне

Россия пригрозила топить американские корабли и сбивать самолеты, если они начнут бомбить Дамаск
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
Комментарии: comments27
7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс.7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Похоже, температура российско-американских отношений поднялась до критической черты. Сначала военное руководство США заявило о готовности нанести удары в Сирии не только по армии Асада, но и по частям, в составе которых российские военные советники. А затем дипломаты США объявили, что если ООН не решится нанести удар по Дамаску (а все из-за того, что Асад взялся зачищать от боевиков пригород своей столицы — Восточную Гуту), то американцы сделают это сами.

В общем, мир завис на волоске от бомбежки столицы Сирии с кораблей и самолетов США.

Надо было реагировать.

И Москва отреагировала. Начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов достаточно однозначно плеснул холодной воды на раскалившиеся, как угли, мозги американских ястребов. Он дал понять, что России прекрасно известен сценарий, за который США собираются ухватиться, как за причину нанесения удара по Дамаску. И предостерег от этого, пообещав ответить на такой удар.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками (армией Асада, - ред.) химического оружия против мирного населения. В этих целях в Восточной Гуте собрана массовка из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв. Там уже находятся активисты «белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции, – сказал генерал Герасимов.

Начальник Генштаба рассказал, что, по имеющимся сведениям, после этой провокации США планируют обвинить в применении химоружия войска Асада, и нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска.

- В то же время в Дамаске на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники и военнослужащие военной полиции, - четко предупредил генерал Герасимов (и ни у кого не оставалось сомнений — кому это предупреждение адресовано). - Поэтому в случае угрозы их жизни, Вооруженные Силы России примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять.

Российские военнуслужащие на одном из КПП в районе Дамаска. Фото: REUTERS

Российские военнуслужащие на одном из КПП в районе Дамаска.Фото: REUTERS

То есть, если какой-нибудь крейсер США в Средиземном море или эскадрилья американских самолетов, поднявшихся с авиабазы в Турции, выпустят ракеты по Дамаску, они будут тут же потоплены или сбиты ответным огнем.

Куда уж понятней.

Но чем же так дорога Америке эта Восточная Гута, о которой раньше мало кто в мире слышал? Дело в том, что там США по-матерински опекают более 2,5 тысяч недобитков из запрещенных в России террористических ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и других банд. И чем сильнее армия Сирии сжимает кольцо окружения вокруг этого осиного гнезда, тем сильнее скулят американцы. Совершенно понятно, что им не хочется терять последний оплот своей опоры фактически под балконом у Асада. Они понимают, что ликвидация бандитского плацдарма в Восточной Гуте срывает их планы по устранению Асада. К тому же, поговаривают, в Гуте могут действовать американские инструкторы...

Разрушенные кварталы района Восточная Гута. Фото: REUTERS

Разрушенные кварталы района Восточная Гута.Фото: REUTERS

Все это может иметь очень серьезные последствия.

Может сложиться ситуация, когда впервые в современной истории глаза в глаза сойдутся российские и американские военные. Ну, а дальше легко прогнозировать, что это может привести не только к региональному — в районе Сирии, но и к мировому столкновению. Неужели американские военные и дипломаты не понимают, с чем имеют дело.

Видимо, все-таки понимают, но не хотят терять лицо, как в дворовой драке - показаться соседским девчонкам (Евросоюзу, Арабскому миру, Турции и прочим наблюдающим за конфликтом в Сирии) «проигравшими слабаками».

При этом американцам надо помнить совет одного мудрого военного политика: не связывайтесь с русскими! Они все ваши потуги превратят в бесполезные. Хорошо бы в Пентагоне написали это метровыми буквами на стене, при входе. Как главную инструкцию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Виктор БАРАНЕЦ

 
Читайте также
Новости 24
Украина готова помочь Великобритании в расследовании «дела Скрипаля»
Трамп: Новым главой ЦРУ впервые станет женщина
Генпрокуратура РФ готова к сотрудничеству с Великобританией по "делу Скрипаля"
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста
В Госдуме назвали дело Скрипаля большой провокацией
При взрыве газа в котельной в Подмосковье пострадали два человека
Чавушоглу: Отношения Турции с Западом не являются альтернативой партнерству с Россией
В секторе Газа произошел взрыв рядом с кортежем палестинского премьера
Участок для голосования на выборах президента России откроется в карликовой Андорре
Евросоюз включил спиннеры в список в число потенциально опасных товаров
Путин прибыл в Дагестан с рабочим визитом
У здания британского парламента обнаружен второй подозрительный пакет
Глава МИД Турции: отношения с США находятся в точке разрыва
В Канаде бельгийского монарха встретили флагом ФРГ
Лавров предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии
В Марселе арестован россиянин, участвовавший в беспорядках на Евро-2016
Россия не ответит на ультиматум Великобритании, пока не получит материалы по делу Скрипаля
В Генштабе заявили, что на космодроме Плесецк готовятся к новому испытанию "Сармата"
ОБСЕ пришлет 420 наблюдателей на выборы президента России