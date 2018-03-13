2018-03-13T20:03:53+03:00
Политика

«Нежданик», «Сталин» и «Песец»: такие названия предлагают дать новому российскому супер-оружию

Голосование продолжается на сайте Минобороны РФ
Иван ГРАЧЕВ
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А представляете, звонит наш дежурный прапорщик супостату и сочувственно так предупреждает: «Вам «Писец», ребята...»А представляете, звонит наш дежурный прапорщик супостату и сочувственно так предупреждает: «Вам «Писец», ребята...»Фото: скриншот видео
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- Выпускайте «Кракена»!

- Неее, лучше «Лом»! Против него ни у какого американского ПРО нет приема.

- А представляете, звонит наш дежурный прапорщик супостату и сочувственно так предупреждает: «Вам «Писец», ребята...» И этим будет сказано все.

Так творчески, не без соленого мужского фольклора и шуточек шло обсуждение имен нового российского супер-оружия на сайтах «Комсомолки» и Министерства обороны России. Придумать названия боевому лазеру, подводному беспилотнику и сверх-скоростной ракете предложил во время Послания президент Путин. И открыл буквально бездну народного творчества. Причем, не только российского. Около трети предложений, поступивших на сайт Минобороны, оказались из-за границы. И из стран СНГ, и из Европы, США, Канады, Австралии, Израиля...

А всего поступило 245 тысяч вариантов имен. Военное ведомство выбрало по 50 самых популярных к каждому из вооружений и объявило финальное голосование. Итог будет подведен 16 марта.

Пока же лидируют (на 18 часов 13 марта) такие названия.

Крылатую ракету неограниченной дальности с ядерным двигателем предлагают наименовать:

«Нежданчик» (23% голосов),

«Пальмира» (17%)

«Ватник» (15%)

«Сталин» (10%)

«Песец» (2%)

Беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустанвкой предложено назвать:

«Кракен» (37%)

«Язь» (20%)

«Посейдон» (8%)

«Карась» (7%)

«Водяной» (3%)

Боевому лазерному комплексу хотят присвоит имя:

«Офтальмолог» (20%)

«Вий» (17%)

«Горыныч» (16%)

«Зайчик» (13%)

«Василиск» (12%)

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