«Нежданик», «Сталин» и «Песец»: такие названия предлагают дать новому российскому супер-оружию
- Выпускайте «Кракена»!
- Неее, лучше «Лом»! Против него ни у какого американского ПРО нет приема.
- А представляете, звонит наш дежурный прапорщик супостату и сочувственно так предупреждает: «Вам «Писец», ребята...» И этим будет сказано все.
Так творчески, не без соленого мужского фольклора и шуточек шло обсуждение имен нового российского супер-оружия на сайтах «Комсомолки» и Министерства обороны России. Придумать названия боевому лазеру, подводному беспилотнику и сверх-скоростной ракете предложил во время Послания президент Путин. И открыл буквально бездну народного творчества. Причем, не только российского. Около трети предложений, поступивших на сайт Минобороны, оказались из-за границы. И из стран СНГ, и из Европы, США, Канады, Австралии, Израиля...
А всего поступило 245 тысяч вариантов имен. Военное ведомство выбрало по 50 самых популярных к каждому из вооружений и объявило финальное голосование. Итог будет подведен 16 марта.
Пока же лидируют (на 18 часов 13 марта) такие названия.
Крылатую ракету неограниченной дальности с ядерным двигателем предлагают наименовать:
«Нежданчик» (23% голосов),
«Пальмира» (17%)
«Ватник» (15%)
«Сталин» (10%)
«Песец» (2%)
Беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустанвкой предложено назвать:
«Кракен» (37%)
«Язь» (20%)
«Посейдон» (8%)
«Карась» (7%)
«Водяной» (3%)
Боевому лазерному комплексу хотят присвоит имя:
«Офтальмолог» (20%)
«Вий» (17%)
«Горыныч» (16%)
«Зайчик» (13%)
«Василиск» (12%)