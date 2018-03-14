2018-03-14T00:06:35+03:00
Политика

В региональном штабе Навального нашли лжебюллетени для вброса на выборах

У новых блогеров-властителей мнений нет никаких этических норм [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Алексей Навальный долгое время думал, что он может стать в нарушение законодательства кандидатом на пост президента РоссииАлексей Навальный долгое время думал, что он может стать в нарушение законодательства кандидатом на пост президента РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Как говорят нам еще с середины семнадцатого века, кто громче всех кричит про «держи вора»? Правильно. Сам вор! Чтобы отвести от себя подозрения и выглядеть истинным джентльменом в белом костюме, раз уже не получилось стать принцем на белом коне, избавляющем принцессу от дракона. Примерно то же самое произошло с известным блогером Рунета Алексеем Навальным. Еще недавно он претендовал на звание Единого Безальтернативного Лидера Оппозиции, а теперь только и способен на призывы к бойкоту народного волеизъявления 18-го марта. И, что характерно, под предлогом вбросов в ходе выборов и фальсификаций голосования избирателей.

И вдруг – какая неожиданность для чистых и светлых борцов за чистые выборы! В штаб Алексея Навального (есть такой блогер, который долгое время думал, что он может стать в нарушение законодательства кандидатом на пост президента России) в Калининграде пришли с обысками полицейские и нашли там (о чудо! - прим.авт.) стопку примерно в 60 чистых бюллетеней на предстоящие выборы. Ой! Спрашивается, для чего они нужны, и как их можно использовать? Ответ существует один-единственный – для вброса в процессе голосования.

Нет, конечно, представители штаба Навального тут же заявили, что видят эти бюллетени в первый раз в жизни, однако полиция (вот казус, да! – прим. авт.) тут же опубликовала видеозапись, на которой четко видно, что в помещение, где хранились лжебюллетени никто не заходил.

В штабе Навального нашли избирательные бюллетени.

Кстати говоря, далеко не факт, что эти бюллетени вбросили бы за представителей либерального лагеря. Ими вполне могли бы проголосовать и за действующего президента, чтобы потом поднять крик про фальсификации и т.д. Тем более, что Калининградская область совсем недавно перестала зависеть от поставок электроэнергии из стран Балтии, и местные жители теперь испытывают еще более теплые чувства к руководству России, обеспечившему им гарантии электро- и теплоснабжения. То есть голосование в регионе могло бы отличаться от среднего по России.

Но – не сложилось. Ни с провокациями, ни со вбросами. И – удивительное дело: в роли мелких шулеров начали выступать люди, которые еще вчера кричали за честность, репрезентативность, свободу.

Одно слово – шулеры. С которыми успешно бороться есть только одно правило – не садиться с ними играть за одним столом.

Сегодня в региональном штабе Навального в Калининграде нашли фальшивые бюллетени для голосования на выборах президента РФ. Завтра, не исключаю, такие бюллетени могут найтись в десятках других регионов. Ясно одно – конкретные персоны готовы к лжи и фальсификациям. Но вряд ли они у кого-то смогут вызвать доверие хотя бы на пять минут. Им нужно, чтобы на выборах было хоть что-нибудь не по-честному. И ради этого они готовы на любое вранье.

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