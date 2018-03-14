Алиса Аршавина заплатила почти миллион рублей за дебош в самолете

СЕГОДНЯ 17:56 2018-03-14T18:07:56+03:00

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«Сотрудница ФСБ» Алиса Аршавина проиграла битву с "Аэрофлотом". Жена известного футболиста Андрея Аршавина полностью оплатила расходы "Аэрофлота", понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево. Ее истерики внимательно изучили юристы и собрали огромную доказательную базу, которая, по некоторым данным, потянула почти на 1 миллион рублей. Такую сумму, вероятно, пришлось выложить не самой Алисе, а ее супругу, который в настоящее время продолжает забивать голы за футбольный клуб «Кайрат» (Алма-Ата).

10-месячная дочка «наделала в штанишки»

Вся история начиналась с того, что Алиса Аршавина хотела слетать с детьми к мужу в Казахстан на Рождество. Планировала вылететь 6 января из Шереметьево в Алматы, если бы не скандал на борту воздушного судна — Алису с детьми и няней сняли с самолета якобы из-за того, что ее 10-месячная дочка «наделала в штанишки», и запах разошелся по всему самолету.

- Пьяные летают и все ок. А тут только за попытку переодеть ребенка. Мне не то, что не помогли, а просто высадили, - напишет возмущенный пост в соцсети Алиса Аршавина.

Мамочки на форумах обсуждали, что это какая-то дикость, а эксперты авиации - что неприятный запах действительно может стать причиной отказа в перевозке так, как «доставляет неудобство другим пассажирам». Но позже выяснилось, что Аршавина умолчала о своем поведении на борту самолета. В женщине проснулась гордость, «vip-персона» и даже «сотрудница ФСБ». Госпожа Аршавина плевать хотела на то, что самолет готовился к взлету, попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом. И на все замечания бортпроводников отвечала оскорбительно. Более того отказалась обеспечить безопасность собственному ребенку, не пристегнув его в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. Командир судна принял решение снять с рейса Аршавину с детьми и сопровождающей их няней. Как объясняли позже в «Аэрофлоте», решение пилота было таким из-за «деструктивного поведения и неподчинения требованиям экипажа».

Жена известного футболиста Андрея Аршавина полностью оплатила расходы "Аэрофлота", понесенные в результате задержки рейсаФото: Тимур ХАНОВ

Аршавина признала свою вину

Нужно сказать, что это не первый случай, когда такие пассажиры, как Аршавина, чувствуют себя «богами» в самолете. И, если сами стюардессы подобные истерики еще как-то могут простить и забыть, то авиакомпании теряют деньги.

Из-за Алисы Аршавиной самолет пришлось задержать на полтора часа. Пострадали более 100 пассажиров, которым все это время приходилось мириться с выходками госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Сам "Аэрофлот" понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна.

- К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо, - объяснили в авиакомпании.

Было известно, что "Аэрофлот" просто так это не оставит и подаст в суд, чтобы взыскать расходы с Аршавиной. Исковое заявление было оформлено еще 25 января. Однако дожидаться повесток и судебных разбирательств семья Аршавиных не стала.

- Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет Аэрофлота. Тем самым Аршавина признала свою вину, — заявил заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. - Это очередное подтверждение того, что Аэрофлот избрал верную стратегию борьбы с деструктивным поведением на борту.

Как уточнил Владимир Александров, компания намерена и впредь бороться с дебоширами вне зависимости от их социального статуса.

КСТАТИ

Подрались 8 марта

Две пассажирки "Аэрофлота" совсем недавно также «отличились» хамским поведением. «Качать права» и драться дамы стали после опоздания на посадку.

В Вильнюс 5 марта самолет вылетел без пассажирки Шенгелия. Женщина пришла поздно и получила законный отказ в посадке на борт. В выражениях она сдерживаться не стала, после чего и вовсе набросилась на сотрудницу Аэрофлота - сорвала с форменной одежды пропуск и ударила ее по голове. После с буйной пассажиркой стали разговаривать в линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево.

Еще один приступ ярости случился у пассажирки Кочетковой, которая явилась 8 марта на посадку в Мюнхен также с опозданием. В посадке на борт ей отказали. За это сотрудница "Аэрофлота" получила удары телефоном по лицу, шее и голове. У пострадавшей были диагностированы ушибы мягких тканей головы и лица.

- Мы намерены добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании, - рассказали в "Аэрофлоте".

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Аэрофлот» о скандале с Аршавиной: «Она требовала пересадить няню в бизнес-класс и называла себя майором ФСБ»

Отметить Рождество вместе супругам Аршавиным не удалось, но их фамилия сейчас во всех новостных лентах. Алиса Аршавина планировала вылететь 6 января из Шереметьево в Алматы, где сейчас играет ее муж футболист Андрей Аршавин. Если бы не скандал на борту самолета, то через несколько часов Алиса с детьми и няней были бы уже в Казахстане и отмечали вместе Рождество. Но супругу футболиста сняли с самолета. Якобы из-за того, что ее 10-месячная дочка «наделала в штанишки», и запах разошелся по всему самолету (подробности)