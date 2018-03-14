Ответы на четыре главных вопроса о покупке билетов на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 19:07 2018-03-14T19:49:18+03:00

Каждый билет привязан к конкретному человеку, у которого еще должен быть паспорт болельщика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько уже продали и появятся ли они сайте еще

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- Можно ли будет купить билеты перед матчем с рук?

- Нет. Каждый билет привязан к конкретному человеку, у которого еще должен быть паспорт болельщика. Если вы не прошли все этапы регистрации и покупки через Интернет, то билет не сработает и в вас в лучшем случае просто не пустят на стадион. Так что те, кто вам их будет вам предлагать, аферисты. Можете сразу вызывать полицию...

- Можно ли продать или подарить свой билет другому человеку?

- Конкретному - нет. Если вы от билета отказываетесь, то он возвращается в «общюю кучу» и его вновь запускают в продажу. При этом схема переоформления «гостевых» билетов существует, но сделать это непросто - все сделано для того, чтобы усложнить задачу спекулянтам. (Подробности есть на сайте ФИФА).

- Появятся ли еще билеты на сайте ФИФА?

- Да, последний этап он-лайн продаж стартует 18 апреля. На нем будут распространятся сданные, плюс заказанные, но не выкупленные билеты. Но их будет уже не много и не на все матчи.

- А сколько всего продали билетов?

- В оргкомитете нам сообщили, что за последние сутки было продано порядка 350 тысяч билетов. А если учесть, что за первые два этапа по заявкам распространили 1 млн 300 тысяч, то общее число билетов нашедших владельцев - 1 650 тысяч. Приблизительно половину из них приобрели болельщики из-за рубежа. Всего же на чемпионат мира по футболу выпущено 2,5 миллиона билетов. Но часть из них досталась спонсорам и клиентским группам ФИФА, и в продажу не поступала.