Евгения Медведева: На Олимпиаде в Пхенчхане российских спортсменов поддерживали даже больше, чем всех остальных

СЕГОДНЯ 20:58 2018-03-14T21:20:02+03:00

В гостях у «Радио «Комсомольская правда» побывала самая популярная спортсменка завершившейся Олимпиады Евгения Медведева. Российская фигуристка завоевала в Пхенчхане две серебряные награды и продемонстрировала их у нас в студии [видео]

Изменить размер текста: A A

- Евгения, вы сейчас выдохнули? Отпустил груз ответственности?

- Да я никогда и не чувствовала груза ответственности. Я просто делала свою работу. Впереди ее у меня еще много. Полностью выдыхать нельзя никогда и никому. Это опасно.

- Сколько вы позволили себе после Олимпиады пирожных, шипучих напитков?

- Почему всех так интересует тема еды? Я пирожные и тортики не ем, мне невкусно просто. Но шоколад себе позволяю и мармелад.

- Поддержать тебя на Олимпиаду приехали твои мама и бабушка. Беспокойство было за родных, как они там сидят, переживают?

- На трибунах сидела только бабушка. Только у нее такие стальные нервы. Мама у меня не выдерживает такого напряжения. Если честно, я о них не думала. Я на лед выходила с мыслями, что не каждый день на Олимпиаде покатаешься. Поэтому я просто получала удовольствие.

БЕЛЫЙ ШАРФИК

- Вы не опасались каких-то провокаций, неприятностей?

- Перед Олимпиадой было много неизвестного. Мы готовились ко всему. Нас пугали тем, что будут провокации, ходить за нами будут постоянно, следить, смотреть, кто во что одет. Я точно могу сказать, что такого не было. Со стороны спортсменов всегда была поддержка. Были все те же ребята, с которыми мы на всех соревнованиях пересекаемся, мы все друзья. И со стороны болельщиков была колоссальнейшая поддержка. Нас поддерживали даже больше, чем всех остальных. Российским спортсменам, наверное, морально было чуточку сложнее поначалу. Но когда мы почувствовали вкус того, что за нас болеет вся Россия и даже больше, мне кажется, наши ребята раскрепостились.

- Вы опубликовали видео с белым шарфиком. Под ним действительно был триколор?

jmedvedevaj Секрет странного, белого шарфа раскрыт!!

- Да. Это уже раскрылось после Олимпиады. Была история, что нам разрешили прилететь в страну со своим флагом. Нам выдали два комплекта одежды – с триколором и нейтральные. Должны были все быть с триколором. А я уже все чемоданы собрала. У меня все уже сложено. Я отправила в багаж, это было в аэропорту. Что мне делать? Мне говорят: шарф оторви! Я ниточку поддела, смотрю, а там триколор.

- Куда пропадают все пушистые игрушки, которые вам бросают на лед? Кто подарил тебе, Женя, Винни-Пуха и клубнику перед полетом из Кореи в Москву?

- Многих интересовал этот вопрос. Это прямо в аэропорту мне подарила фанатка. Сказала, что я молодец. И ушла. А я стою: о'кей, спасибо.

В гостях у «Радио «Комсомольская правда» побывала самая популярная спортсменка завершившейся Олимпиады Евгения МедведеваФото: Иван МАКЕЕВ

- Так куда отправляются эти игрушки?

- Дома это хранить невозможно. Отдаю в детские дома.

НОВЫЕ ПРЫЖКИ

- Не думала ли ты после восстановления от травмы постараться освоить аксель в три с половиной оборота?

- Я думала не над тройным акселем, а над четверным сальховом.

- Какой элемент фигурного катания вам больше всего нравится исполнять?

- Тройной сальхов.

- Какой фильм ты посмотрела последним? Ревнивый ли ты человек?

- Мультик «Моана», от которого я в восторге. Наверное, я не ревнивый человек.

- Не хотела бы ты написать книгу? Может, автобиографию?

- Хотела бы. Это может быть интересно.

- Если бы у тебя была машина времени, ты бы заглянула в будущее или вернулась бы ненадолго в прошлое?

- Вернулась бы ненадолго в прошлое. Есть много моментов, в которые я хотела бы вернуться.

Российская фигуристка завоевала в Пхенчхане две серебряные награды и продемонстрировала их у нас в студииФото: Иван МАКЕЕВ

- Были странные моменты на этой Олимпиаде. Как-то это обсуждалось в команде?

- Каждый спортсмен на Олимпийских играх фокусируется на себе. И активно такие темы, наверное, никогда не обсуждаются в команде. Но мы все были мысленно с ребятами. Не было такого опыта. Мы понимаем, насколько это тяжело, что все равно тут было что-то нечисто.

ЖЕСТКИЙ ТРЕНЕР

- А кто следил за вашим питанием, за водой - Этери Георгиевна Тутберидзе?

- Конечно, но и самоконтроль тоже должен быть.

- Этери Георгиевна - жесткий тренер, у нее жесткие требования. Как вы это переживаете?

- Когда идет подготовка к сезону, к определенным соревнованиям, за полгода до Олимпиады я перестала активничать в соцсетях. Для меня очень важно разделять светскую жизнь и спорт. Если светской жизни слишком много, то она начинает вытеснять спортивную. Сейчас у меня намного снижены нагрузки, я фактически не катаюсь, восстанавливаюсь после травмы, поэтому я сейчас сижу тут с вами. Но во время подготовки к крупным стартам я закрываюсь в своей работе. От того, во сколько я проснулась, что я поела, и до того, что я почитала и во что я поиграла в своем телефоне, - все это положено на спорт. Для меня очень важно разделять две эти жизни.

- А к себе вы жестко относитесь?

- Главное – понимать, во имя чего это все делается. И почему, и зачем.

- Сейчас в фигурном катании очень много зависит от техники и компонентов. Нет ощущения, что фигурист превращается в биоробота?

- По поводу компонентов. Я не думаю, что за мокрую коленку могут снизить баллы. Всегда ценилась совокупность. Наш спорт – совокупность спорта и искусства. Техническая часть – это спорт, а компоненты – искусство. Если спорт немножечко надламывается, где-то ты упал, все равно восприятие программы теряется. Человек смотрит целиком на программу и хочет видеть чистое катание. Чтобы не заострять внимание на ошибках. Именно поэтому в компонентах начинают снижать баллы, потому что переключается внимание от самого искусства и спорта на человеческие отношения.

- Тренер советует, что говорить в интервью, ругает, когда сказали что-то не так?

- Конечно, это проговаривается несколько раз. Есть темы, которые не стоит затрагивать. Взрослые люди намного лучше знают, что говорить, а что нет.

- Женя, почему вы в очках?

- Не переживайте, с глазами все нормально. Немножечко подкорректировали зрение. Мне очки нравятся. Я люблю очки, у меня много всяких оправ. Вместо линз я решила носить очки.

КУМИР ДЕТСТВА - МАЙКЛ ДЖЕКСОН

- Если бы у вас было 30 секунд, чтобы поделиться с миром своим опытом, о чем бы вы рассказали?

- Наверное, о соревнованиях. Потому что не у каждого в жизни есть такой опыт, что ты выходишь на лед и вот эти три-четыре минуты посвящены только тебе. Какие непередаваемые эмоции можно ощутить, если правильно себя настроить.

Серебряный призер Олимпиады 2018 поведала о секретах своей подготовки к турнирамФото: Иван МАКЕЕВ

- С каким известным человеком вы бы хотели встретиться и почему?

- Наверное, это Майкл Джексон. К сожалению, уже не получится. Потому что он кумир моего детства. Очень хочется посвятить ему номер, но считаю, что пока мне не хватает опыта.

- Какие три вещи вы делаете лучше, чем другие люди?

- Это не мне судить.

- Выносите ли вы мусор, умеете ли готовить?

- Готовить люблю. Умею много всего готовить. Делаю это редко. Мусор выношу.

- Какое место в Японии вам понравилось больше всего?

- Мой самый любимый город – Токио. Это мегаполис. А для того, чтобы душевно отдохнуть, это, конечно же, Киото. Это этническая Япония. Я попала на цветение сакуры. Это было прекрасно. Думаю, профессия заставит туда вернуться. Потому что скоро я туда лечу на шоу.

О ФИГУРИСТАХ

- Были три великих чемпиона в последние годы: Урманов, Ягудин, Плющенко. Из этой троицы кто вам ближе? Вы бы за кого болели?

- Из этих трех чемпионов я лично и достаточно долго общалась с Лешей Ягудиным только. Этого человека я больше знаю, наверное, за него болела бы. Но понятно, что я как спортсмен говорю, что каждый человек вкладывает в свою работу настолько абсолютный свой максимум, когда люди завоевывают золотые медали, невозможно говорить, кому ты отдаешь больше дань. Потому что знаешь, какую работу они проделали.

- Вы подчеркиваете дружеские отношения с Алиной. Но вы конкурентки. То, как вы себя вели во время соревнований, это для меня образец мужского поведения в хорошем смысле слова. Мне кажется, это самый яркий момент Олимпиады.

- Во время соревнований и во время подготовки я абсолютно закрытый человек. Это не со злобы, бывает, что я от людей шарахаюсь. Мне нужно побыть одной. В этом плане я человек одинокий. Одиночество – это мое больше. В общении мы абсолютно свободные, спокойные люди. У нас очень много общих интересов. Мы катаемся в одной группе, переодеваемся в одной раздевалке. Поэтому у нас нет никакого основания скандалить, ссориться. Но есть спортивная этика и взаимоуважение. Мы каждый день друг за другом наблюдали и видели, сколько было пролито слез, пота, крови ради этого результата. Это взаимоуважение.

- У нас в фигурном катании огромная конкуренция. Проще попасть в Олимпийскую сборную, выступая, условно, за Бурунди. Этот момент обсуждается?

- Очень странный вопрос. Нет. Люди, которые выступают за Россию, они абсолютные патриоты. И свою Родину ни на какой другой флаг не променяют.

- Вы пели гимн России про себя?

- Конечно.

- Вы были в составе нашей делегации в МОК перед Олимпиадой. Как вы это пережили?

- Я была безумно счастлива, что у меня есть возможность хоть какой-то мизерный вклад в то, чтобы мы поехали на Олимпиаду. Для меня большой честью было выступать там. Меня и настроили так, и я сама себя настраивала на то, что я сделаю максимум того, что в моих силах. Но главная моя задача как спортсмена – работать несмотря ни на что.

ТРАВМА

- Почему вы не едете на чемпионат мира в Милане?

- К сожалению, мне предстоит еще одно испытание, еще один турнир, когда я буду сидеть дома на диване. Это по указанию врачей. Все знали, что у меня травма правой ноги. Поэтому мне противопоказаны нагрузки на ногу в течение двух месяцев.

- Выбор музыки для программы – под какую музыку проще кататься?

- Проще кататься под ту композицию, к которой у тебя лежит душа. Если ты проживаешь программу, как бывает – открываешь книгу, читаешь, она все никак не заканчивается, потому что тебе скучно. А бывает книга, которую ты открываешь, читаешь, раз – прочитал за два дня. «Анна Каренина» - это как раз та программа, та книга, которая читается за два дня. Через душу пропускаешь.

- Не боишься выступать с «Анной Карениной»? Актеры суеверны, боятся играть некоторые роли, чтобы не повторить их в жизни.

- С «Анной Карениной» не боюсь выступать. Единственный такой образ – «Мастер и Маргарита». Не читала, не смотрела и под музыку кататься не стала бы. Именно из тех же самых побуждений. В программе «Анна Каренина», мне кажется, я с другой стороны раскрылась.

- Вы себе какую-то роскошь не собираетесь позволить? Очень дорогой телефон, например?

- Я хочу себе купить Макбук.

- В какие компьютерные игры вы играете?

- Я в компьютерные игры не играю. И Макбук мне нужен не для игр.

- Вы сегодня без мейкапа?

- Просто под очками не видно. Я не выхожу никуда не накрашенная. Меня без стрелок никто не видел, наверное. Все должно быть красиво.

- Как ваш французский бульдог Джерри?

- Во время соревнований она лежала на диване кверху пузом, наверное. Я ей привезла новые игрушки. Она любит мягкие игрушки. Вот моя собака им тоже иногда сильно радуется.

- Все ли вы дома делаете сама или у вас есть помощники?

- Родители. Я умею по дому делать все. Но родители по максимуму снимают с меня ответственность за уборку. Но мусор выношу я.

- Как вас поздравили с 8 марта?

- Я не отмечаю никаких праздников, кроме Нового года. И когда у меня было 18-летие, я не собиралась его отмечать, но меня Катька Боброва заставила.

- У вас есть запрещенные виды спорта?

- Говорят, что это лыжи. Но я не пробовала никогда. Я не каталась ни на лыжах, ни на сноуборде. Я не умею кататься на роликах, на велосипеде. Я не стыжусь этого.