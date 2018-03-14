2018-03-15T00:04:27+03:00
Звезды

Киркоров, Бородина и невеста Тимати: кто пришел на закрытие Mercedes-Benz Fashion Week в Москве

Показ Беллы Потемкиной собрал известных вип-персон [видео]
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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За нынешнюю модную неделю Филипп Киркоров успел посетить всего два показаЗа нынешнюю модную неделю Филипп Киркоров успел посетить всего два показаФото: Алиса ТИТКО
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Mercedes-Benz Fashion Week в Москве отгремел, закрывать модную неделю 14 марта доверили дизайнеру Белле Потемкиной. На ее показ собралось не мало известных персон. Все внимание на себя обратил Филипп Киркоров. Его визит стал полной неожиданностью, ведь Белла Потемкина - исключительно женский дизайнер.

- У меня нет в гардеробе никакой одежды от Беллы Потемкиной, она все же шьет для женщин, - скажет "Комсомольской правде" Филипп Киркоров.

- Может она специально для вас пошьет? Эксклюзив? Или для ваших детей? - спрашиваю.

- Нет, - смеется артист.

За нынешнюю модную неделю Филипп Киркоров успел посетить всего два показа. Вдохновила его коллекция коллеги по музыкальному цеху Кети Топурии. Поинтересовались журналисты и о том, какие отличия модной недели в Москве от показов в Европе. Киркоров не стал скромничать: "За границей меня никто не знает, а в Москве знают все".

Но это все было до того, как на подиуме появились модели в одежде от Беллы Потемкиной. В прошлом сезоне дизайнер советовала модницам обязательно иметь в своем гардеробе хоть одну вещицу розового цвета, хоть одну меховую шубу или кофту и много-много блестящих сумок, обуви. Новой коллекцией дизайнер, похоже, хотела показать, что весна в Москве холодная, поэтому снова могут пригодиться вещицы из меха - шубки-пиджаки, платья и даже купальники. Основной палитрой стал глубокий фиолетовый, розовый и черный цвет.

У меня нет в гардеробе никакой одежды от Беллы Потемкиной, она все же шьет для женщин, - скажет "Комсомольской правде" Филипп Киркоров Фото: Алиса ТИТКО

У меня нет в гардеробе никакой одежды от Беллы Потемкиной, она все же шьет для женщин, - скажет "Комсомольской правде" Филипп КиркоровФото: Алиса ТИТКО

Главными фишками в новой коллекции стали головные уборы-повязки с блестками, высокие тканевые ботфорты и многослойные юбки.

В аллом платье от Беллы Потемкиной на показ пришла и невеста Тимати - Анастасия Решетова. В прошлый раз Настя даже решилась выйти в роли модели на подиум. Это был ее дебют, который еще долго обсуждали в прессе. Девушка не постеснялась показать круглую попу в полосатых трусах.

Телеведущая Ксения Бородина. Фото: Алиса ТИТКО

Телеведущая Ксения Бородина.Фото: Алиса ТИТКО

Посмотреть новую коллекцию Потемкиной пришла также певица Согдиана, бизнес-леди Екатерина Одинцова и телеведущая Ксения Бородина.

- Белла - душа компании, она очень человечная. Довольно сложно, если говорить о рекламе, носить то, что тебе не подходит. С Беллой все иначе, ей не жалко дать дорогие платья, она видит индивидуальность в каждом артисте, с которым работает, - говорит Ксения Бородина.

Показ Беллы Потемкиной собрал известных вип-персон.Киркоров, Бородина и невеста Тимати: кто пришел на закрытие Mercedes-Benz Fashion Week в МосквеАлиса ТИТКО

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