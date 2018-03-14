Бриллианты Людмилы Зыкиной: за пропавшими драгоценностями королевы русской песни охотится наследник иранского шейха

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-14T02:10:27+03:00

Где сейчас украшения знаменитой певицы, до сих пор неизвестно. Фото: РИА Новости

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О любви Зыкиной к ювелирным украшениям ходили легенды. Людмила Георгиевна свои доходы вкладывала в драгоценности и в роскоши камешков соревновалась с самой «кремлевской принцессой» - дочкой генсека Галиной Брежневой.

Артистка собрала уникальную коллекцию украшений, с которой не расставалась - возила с собой на гастроли в саквояже. Певица предрекала, что ее драгоценности преподнесут сюрпризы и после ее ухода. «Их и в гроб не положат, и за гробом не понесут», - не раз говорила она.

И не ошиблась.

Камешки пропали

Людмила Зыкина умерла от сердечно-почечной недостаточности в 2009 году, не оставив завещания. После смерти 80-летней артистки ее коллекция драгоценностей стала причиной распрей между наследниками - тремя племянниками Людмилы Георгиевны и ее личной помощницей Татьяной Свинковой, которая вывезла ценности к себе в загородный дом.

Полиция возбудила уголовное дело о пропаже бриллиантов и нагрянула к Свинковой с обыском, изъяв личные вещи и драгоценности певицы. Позже их отдали на ответственное хранение племяннику звезды Сергею Зыкину. А тот в 2012 году выставил драгоценности на аукцион. Все лоты по телефону скупил за 31 млн. 692 тыс. руб. поклонник певицы, имя которого засекретили. (К слову, эксперты отмечали, что это сильно заниженные цены.)

По жалобе родственников итоги торгов были аннулированы. Украшения вновь оказались у Сергея Зыкина. А спустя какое-то время мужчина пропал. Поговаривали, что он уехал за границу, а украшения распродал на черном рынке.

Уголовное дело о бриллиантах Зыкиной закрыли за истечением срока давности. Последние несколько лет о судьбе коллекции украшений ничего не было слышно. И вот новый поворот в деле.

Загадочный поклонник с Востока

Как рассказала «Комсомолке» подруга Людмилы Зыкиной Елена Лосева, недавно на нее вышел представитель бизнесмена с Ближнего Востока с просьбой помочь в поиске драгоценностей певицы. Некий наследник иранского шейха (см. «Справку «КП») выразил готовность приобрести коллекцию знаменитой исполнительницы. Но для этого еще надо выяснить, где драгоценности сейчас.

«Комсомолка» узнала имя этого человека - Давуд Аббас Ахмади. Он из богатой и влиятельной иранской семьи. Родился в Тегеране в 1953 году, в 80-е приезжал в СССР, бывал в Кремлевском дворце на концертах, где и обратил внимание на Людмилу Зыкину. Мужчина пришел в восторг от артистки, пытался оказать ей знаки внимания.

После развала Советского Союза на время прекратил отношения с нашей страной. А сейчас готов наладить сотрудничество - вкладывать деньги в инвестиционные проекты в российских регионах. Не забыл наследник шейха и про Зыкину. Он слышал о некрасивой истории с пропажей ее драгоценностей. И заявил, что готов выкупить коллекцию и вернуть ее Российскому государству - сделать доброе дело в память о певице. Возможно, взамен иранец рассчитывает получить какие-то льготы при ведении бизнеса.

Со слов одного из представителей Ахмади, конкретно за диадему царицы Екатерины из ювелирного собрания Зыкиной бизнесмен готов выложить несколько миллионов долларов.

Давуд Аббас Ахмади.Фото: Личный архив

«Звал замуж»

Подруга певицы Елена Лосева вспоминает, что среди поклоников Зыкиной и правда был весьма обеспеченный иранец.

- Его шейхом называли. Он на ее концерт пришел и влюбился… Люся мне рассказывала, что он за ней ухаживал и преподнес в дар бриллиантовую вещь. Украшения ей нужны были во многом для имиджа - как дополнение к ее сценическим нарядам. На сцене она и впрямь выглядела королевой, а в повседневной жизни была простая русская баба - могла на рынок в халате прийти, так что Зыкину в ней не узнавали… Романа у нее с этим иранцем, как я поняла, не было. Он был в нее влюблен, даже замуж звал. Но она ни за какие коврижки не уехала бы из России: зачем ей заграница? Она понимала, что это поставит крест на ее карьере. У нее же репертуар - русские народные песни.

Вот, думаю, теперь этот иранец хочет вернуть подаренные им Люсе украшения. Ему неприятно, что они оказались в чужих, возможно, нечестных руках.

А по-хорошему, эти драгоценности Зыкиной должны были бы в каком-нибудь музее лежать. Например, серьги императрицы Елизаветы, дочери Петра, которые потом достались Людмиле. Им место в Оружейной палате, это же достояние нации!

СПРАВКА «КП»

Слово «шейх» означает «старейшина», «глава рода», «служитель высшего духовенства». В Иране шейхами принято называть уважаемых людей с богословским образованием - это проявление уважения. Поклонник Зыкиной Давуд Аббас Ахмади - богатый бизнесмен. Шейхом был его отец, представитель мусульманского духовенства.

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Богач из Ирана писал нежные письма

- У Люды было много поклонников, даже один богатый иранец ухаживал за ней, - вспоминала двоюродная сестра Зыкиной Вера Васильева. - Они познакомились на кремлевском концерте, посвященном какой-то дате. Я была вместе с Людой. На банкете после концерта к Людмиле подошел импозантный мужчина. Он немного говорил на русском. Оказывал знаки внимания. А потом многие годы писал ей нежные письма. Она отвечала. Я читала эти письма, но никому их, разумеется, не отдам. Что это за мужчина, что с ним стало, не знаю. Был ли у них роман - тоже. Возможно, это был просто поклонник.

Уточнить, писал Зыкиной тот самый Давуд Аббас Ахмади или кто-то иной, увы, уже невозможно: Вера Васильева умерла, и где сейчас письма певицы, неизвестно.

КОНКРЕТНО

Несколько изделий из коллекции

Мы попросили эксперта - геммолога, ювелира Александра Хомова оценить украшения по фотографиям, которые выставлялись для аукциона.

1. Золотая брошь «Корзинка», украшена природными бриллиантами и сапфирами. 115 бриллиантов и 7 синих сапфиров огранки «багет» в виде дорожки. Предположительно Западная Европа, вторая треть XX века.

Цена: 10 000 долларов (в том случае, если бриллианты не каратники; если есть бриллианты в один карат, то цена вырастет).

Золотая брошь «Корзинка» Фото: gelos.ru

2. Гарнитур - подвеска и серьги с природными изумрудами, бриллиантами и алмазами огранки «роза». Изделие из золота, серебра. В украшении имеются уникальные по величине изумруды огранки «кабошон».

Предположительно Индия, третья четверть XX века. Украшения, возможно, принадлежали семье махараджей и были подарены Зыкиной во время ее поездки в Индию.

Цена: 200 000 долларов.

Гарнитур - подвеска и серьги Фото: gelos.ru

3. Гарнитур с бриллиантами и гранатами (демантоидами). Демантоиды - достаточно редкие камни, к ним особое внимание у ювелиров. Изделие из золота. Браслет и серьги с горячей эмалью. Предположительно Россия, вторая половина XX века.

- С эмалью работают ювелиры не серийно, а эксклюзивно, - говорит эксперт Александр Хомов. - Вещь сделана на заказ персонально для Людмилы Георгиевны, что повышает ее художественную ценность. Схематично в изделии представлены васильки - цветы, которые любила Зыкина.

Цена: от 20 000 долларов.

Гарнитур с бриллиантами и гранатами Фото: gelos.ru

4. Брошь-трансформер из золота с живописной вставкой, украшенная горячей эмалью. Вставка с изображением императрицы Сиси (Елизаветы Австрийской), точнее, копии ее свадебного портрета со знаменитыми «звездами в волосах» работы Франца Винтерхальтера, 1865 год, инкрустирована ограненными вставками.

Цена: 15 000 - 20 000 долларов.

Брошь-трансформер из золота Фото: gelos.ru

5. Старинная золотая брошь-трансформер с ажурным орнаментом в виде цветка с 56 природными бриллиантами старинной огранки «роза». Россия, 1871 год. Уникальность броши в том, что не она не подвергалась реставрации и имеет первозданный вид.

Цена: 25 000 долларов.

Старинная золотая брошь-трансформер Фото: gelos.ru

6. Старинные серьги, в гарнитур с брошью (см. фото выше). Золото. 60 бриллиантов и алмазов огранки «роза». Россия, 1871 год. Уникальный образец ювелирного искусства конца XIX века.

Цена: 15 000 долларов.

Старинные серьги, в гарнитур с брошью Фото: gelos.ru

7. Колье, выполненное в белом и желтом золоте, состоит из 127 природных бриллиантов. Преподнесено в дар певице Гейдаром Алиевым (президент Азербайджана в 1993 - 2003 гг.).

- Вероятно, изготовлено на Бакинском ювелирном заводе по эксклюзивному заказу. Бриллианты - не меньше карата каждый, хорошего качества. На подвесе бриллианты весом полтора-два карата, - отмечает наш эксперт.

Цена: 400 000 долларов.

Колье, выполненное в белом и желтом золоте Фото: gelos.ru

8. Оригинальные золотые серьги с природными бриллиантами. Один природный бриллиант старинной огранки «кушон».

- Это старинная вещь, - поясняет Александр Хомов. - Такая огранка использовалась до первой четверти XX века.

Цена: 70 000 долларов.

Оригинальные золотые серьги с природными бриллиантами Фото: gelos.ru

Сколько всего было украшений у королевы русской песни, доподлинно неизвестно. Одна часть коллекции бесследно пропала сразу после смерти певицы, вторая исчезла вместе с наследником Сергеем Зыкиным. При жизни артистка заказывала ювелирам сделать оценку некоторых ее украшений. По озвученным в СМИ данным, стоимость драгоценностей Зыкиной тогда составляла более 160 млн. рублей.