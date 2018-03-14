Участники Евровидения-2018: Армянская Сердючка и звезда по имени «Пьяное солнце»

СЕГОДНЯ 01:18 2018-03-13T13:41:26+03:00

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Следующее по важности для телезрителей после Олимпиады-2018 событие - конечно, «Евровидение». Можно смеяться, но суммарная аудитория песенного конкурса, который многие считают фрик-парадом, исчисляется сотнями миллионов человек. Так чем же будут поражать зрителей участники Евровидения-2018:

Сало по-белорусски

Одна из главных интриг шоу раскрутилась вокруг Беларуси. Там начали циркулировать слухи по поводу «воскресения» Александра Рыбака, триумфатора «Евровидения-2009», представлявшего тогда Норвегию. Мол, музыкант готов во второй раз побороться за победу - уже под белорусским флагом.

Но эта сказочка быстро кончилась. Ведь нацотбор в Беларуси выиграл Никита Алексеев, больше известный как Alekseev. Парень из Киева к 24 годам стал реальной звездой - и в России в том числе. Народ проголосовал за его участие в новогодней ночи на Первом канале, а «Пьяное солнце» в караоке теснит даже «Рюмку на столе». Для конкурса, как гласит регламент, Алексеев должен представить новую песню. Пока она в разработке.

ALEKSEEV - Пьяное солнце .

Юля крупным планом

Cтала известна песня, с которой наша Юлия Самойлова будет представлять Россию в Лиссабоне. Она называется I won’t break, что переводится как «Я не сломаюсь». Качественная аранжировка, взрывной припев, запоминающиеся слова, в клипе акцент на крупные планы лица певицы. Сейчас Юля вовсю репетирует с режиссером Алексеем Голубевым (ставившим номер для «Евровидения» Полине Гагариной). Надеемся, это будет такое выступление, то вся Европа ахнет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642566" frameborder="0"></iframe> “Я не сломаюсь": Стала известна песня, с которой Юлия Самойлова выступит на «Евровидении - 2018».

Данилко - раз, Данилко - два

Артистки шоу Comedy Woman Наталья Еприкян и Екатерина Варнава в соцсетях уже начали агитацию за певца Kamil Show - это травести-персонаж, в которого перевоплощается юморист Арсен Григорян. Он может представить Армению на «Евровидении» (отбор в этой стране еще продолжается). Екатерина Варнава считает эксперимент удачным и призывает поддержать «некрасивую подругу». То же сделала и Наталья Еприкян.

А тем временем Андрей Данилко, пропавший с радаров российской эстрады, подвергся обструкции на родной земле. В прямом эфире национального отбора Украины на «Евровидение» артиста обвинили в предвзятости. Во время голосования Андрей Данилко, которого пригласили в качестве судьи, поставил восемь баллов группе Mountain Breeze, музыканты которой были его подопечными в шоу «Х-фактор». Ведущий Сергей Притула призвал Андрея к объективности. Данилко парировал: мол, надо дать дорогу молодым, а не слать на конкурс одинаковых девушек. Тогда Притула напомнил, что сам Андрей в образе Сердючки на «Евровидении-2007» занял лишь второе место. «Мне было плевать с большой горы, какое место! - парировал Данилко. - Я всех тр...л на всю Европу, до сих пор забыть не могут! Я ассоциируюсь с «Евровидением», костюмы находятся в музее ABBA».

Чешский артист Миколас Йозеф не прочь затащить на сцену шоу верблюда.Фото: Instagram.com

А теперь - горбатый!

Чешский вокалист Миколас Йозеф, шансы на победу которого, по мнению аналитиков,сейчас растут, может появиться на сцене с верблюдом. И пусть это запрещено регламентом, чех тем не менее уже снял клип на песню Lie To Me («Соври мне») для «Евровидения», в котором он поет и пританцовывает, сидя на верблюде. «Верблюд олицетворяет простоту и ненавязчивость песни, - объяснил певец. - Ведь она веселая. Сложно ли мне было сниматься с животным? Это забавно! Верблюд сделал пару кругов по студии и даже двигался в такт музыке. Думаю, верблюд на сцене «Евровидения» - это не очень хорошая идея, потому что там много света и шума, это может навредить животному. Но световую проекцию сделать можно».

Mikolas Josef - Lie to Me .

Напомним, в этом году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне. Полуфиналы конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая.