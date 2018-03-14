Эволюционная теория пола: В гаремах султанов чаще рождаются мальчики, а в семьях моряков - девочки

СЕГОДНЯ 01:17 2018-03-13T13:08:26+03:00

Как природа узнает о том, что мужчин стало меньше? Очень просто: по интенсивности половой жизни мужчины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Никто из последователей Дарвина не мог внятно объяснить, зачем природе понадобилось делить высших животных на два пола. Гермафродитами, как черви, быть куда выгоднее! Но не так давно красивое и убедительное решение было наконец найдено.

Лишние самцы

Просто и изящно разрешил проблему возникновения полов ученый Виген Геодакян. Согласно его теории эволюции пола (за нее Виген Артаваздович получил степень доктора наук) женщине отводится роль хранительницы генотипа, а вот дело мужчины - обогащать человеческий род новыми полезными качествами.

На каждые 100 рожденных девочек приходится 106 - 108 мальчиков. Уже одно это - загадка, ведь по законам генетики мальчиков и девочек среди новорожденных должно быть поровну. Сначала исследователи предположили, что девочки просто не доживают до рождения. Но, изучив половую принадлежность выкидышей и абортивного материала, вместо искомых восьми девочек нашли еще 92 «лишних» мальчика. Создавалось впечатление, что природа относится к женскому полу более бережно, а мужской использует в качестве разменной монеты. На этом и построил свою теорию Геодакян.

При всей своей слабости и хрупкости женщина более вынослива, чем мужчина. Она легче переносит голод и колебания температуры, ее иммунная система работает лучше мужской (см. «Сравним!»). Все ее существо нацелено на самую важную задачу - выжить и оставить потомство. У мужчины задача иная: он должен, активно взаимодействуя с окружающей средой, находить способы приспособления и «обучать» им женщину. Продолжительность жизни и выносливость тут не так важны. Ведь оплодотворить сто самок может и один самец, но это будет тот единственный, кто смог выжить в данных природных условиях.

Чтобы на свет появился пацан

Если мужчины - экспериментальный расходный материал, то их должно рождаться больше, чем женщин. И разница в количестве рожденных девочек и мальчиков должна быть тем больше, чем неблагоприятнее природная и социальная среда. В спокойные времена она должна быть минимальной, а во времена кризисов, войн и прочих стрессов «расходных» мальчиков требуется больше.

Но как природа узнает о том, что мужчин стало меньше? Очень просто: по интенсивности половой жизни мужчины. Пол будущего ребенка определяет то, какой из произведенных в его организме сперматозоидов, мужской или женский, быстрее оплодотворит яйцеклетку. В условиях военного времени, когда численность мужчин падает и на каждого взрослого самца приходится несколько самок, эта интенсивность возрастает. Организм кавалеров чувствует перекос и начинает бороться с ним, выдавая на-гора избыток мужских сперматозоидов. И напротив, если уменьшилась численность женского населения, активность половой жизни мужчин падает и организм в ответ начинает вырабатывать женские сперматозоиды.

В итоге, например, в гаремах современных шейхов мальчики рождаются в 1,5 раза чаще, чем девочки. А в семьях моряков дальнего плавания это соотношение меняется на противоположное. Все это полностью укладывается в рамки теории профессора Геодакяна.

Вывод: хотите зачать мальчика - создайте для организма видимость «мужского дефицита». Мужчина должен изнурять себя тяжелой работой, недосыпать, почаще заниматься сексом (да-да, несмотря на недосып и тяжелую работу), и шансы на рождение сына возрастут. Хотите девочку - поступайте наоборот.

КОНКРЕТНО

Слабый пол живет прошлым

Теорию эволюции полов подтверждают такие выводы.

Мужчины сильнее отличаются друг от друга, чем женщины. В школьном классе и студенческой группе главный отличник и главный двоечник, самый высокий и самый маленький - всегда мальчики. Девушки же располагаются ближе к «центру». Изучая однояйцовых близнецов, ученые обнаружили среди девочек гораздо больше черт сходства, чем среди мальчиков.

Мужчины обладают большим числом новых качеств, а у женщин чаще проявляются архаичные признаки. Один из наших далеких прапрапрапредков - похожий на слизнячка ланцетник - имел 200 пар почек. В процессе эволюции их количество сокращалось и дошло (у нас) до одной пары. Время от времени рождаются дети с нестандартным количеством почек. У девочек обычно бывает излишек этих органов - три или четыре, мальчики же чаще рождаются с одной почкой. Следовательно, мальчики идут вперед, а вот девочки пребывают в прошлом.

Мужские особи более подвержены вредным привычкам, но женщины страдают от них сильнее. Среди мужчин алкоголиков в три раза больше, чем среди женщин, но от цирроза печени женщины-алкоголички умирают в три раза чаще, чем мужчины. Сильный пол уже выработал способы сопротивления этому недугу, но еще не успел передать их женщинам.

Мужчины более подвержены воздействию новых болезней, а у женщин чаще проявляются болезни старые. Изначальное соотношение больных СПИДом было 15:1 «в пользу» мужчин, зато врожденный вывих бедра, позволявший нашим предкам приматам легко лазить по деревьям, у девочек встречается в шесть раз чаще, чем у мальчиков.

НУ И НУ!

Неверность - по наследству

Опросив 1600 пар близнецов, группа английских ученых под руководством профессора Тима Спектора выяснила, что через гены передается гораздо больше информации, чем считалось ранее. Например, предрасположенность к супружеской неверности! Дело в том, что женщины, склонные к походам налево, более выгодны для природы, чем верные жены. Последние, встретив постороннего мужчину, пусть даже с самым великолепным генотипом (читай: красавца и богатыря), только закусят губу и пройдут мимо. Первые же вполне могут произвести от него потомство.

СРАВНИМ!