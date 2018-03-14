Штрафы за пересечение стоп-линии в 2018 году

СЕГОДНЯ 01:11 2018-03-13T22:13:36+03:00

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Много раз за день вы подъезжаете к перекресткам, видите перед машиной стоп-линию или не видите ее, но проезжаете мимо белого знака с надписью «Стоп». Каждое пересечение этой линии грозит штрафом. Раньше гаишники за этим вовсе не следили, но теперь появляются камеры, нацеленные как раз на ловлю за такие нарушения.

Только зеленый

Если водители на стоп-линию и смотрят, то разве что перед остановкой на красный. Не так давно штраф за пересечение черты подняли до 800 рублей, вот и стали обращать внимание. Правда, споры не утихают: что значит не пересекать стоп-линию? На нее нельзя наехать передними колесами? Или даже бампер над чертой - уже нарушение?

- Наказание в этом случае грозит за любое пересечение стоп-линии любой частью автомобиля, - объясняет Сергей Смирнов, юрист и автоэксперт.

Это же касается, если движением «рулит» регулировщик. До него доезжать не нужно, останавливаться по ходу движения нужно опять же перед стоп-линией.

За что накажут: за «невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика», часть 2 статьи 12.12 КоАП (штраф - 800 рублей, если нарушить повторно в течение одного года - пять тысяч или лишение прав на 4 - 6 месяцев).

По минимуму

Пятисотрублевый штраф светит за пересечение стоп-линии на нерегулируемом перекрестке. То есть там, где нет светофора. За что же тогда наказывать? За игнорирование знака «Движение без остановки запрещено» - красного восьмигранника с надписью Stop, когда такой стоит.

Иногда этот знак устанавливают рядом со светофором. Тогда при работе этого светофора на знак просто не обращаем внимания, руководствуемся его сигналами. Светофор всегда главнее знака. Но если светофор не работает либо на нем мигает желтый сигнал, тогда проезд без остановки запрещен.

За что накажут: за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», часть 1 статьи 12.16 КоАП (предупреждение или штраф 500 рублей).

Берегись поезда!

Железнодорожный переезд - страшное дело, цена ошибки на нем высока, поезд остановить очень сложно. Если попробовать нырнуть под шлагбаум или на красный проскочить, то можно и прав на полгода лишиться. Если же переезд оборудован и разрисован разметкой по всем правилам, то и остановившись перед шлагбаумом, можно оказаться нарушителем, если пересечь все ту же стоп-линию. Значит, смотрим не только на светофоры, шлагбаумы и сигналы дежурного по переезду, но и на разметку.

За что накажут: за «нарушение правил проезда через железнодорожные переезды», часть 2 статьи 12.10 КоАП (штраф - одна тысяча рублей).

КСТАТИ

Кому придет квитанция

Дорожная камера - она ведь не имеет ни малейшего понятия, кто сидит за рулем. Так что штрафная квитанция с фотографией приходит автовладельцу в «письме счастья». Спорить о том, кто сидел за рулем и нарушал, никакого смысла нет, даже если другой водитель вписан в полис ОСАГО. Только если приведете его за руку в полицию или в суд и он сам согласится, что был тогда за рулем и нарушил. Не соглашается - виновником остается водитель, таков закон. С другой стороны, есть и «мягкая» сторона этого закона. Во-первых, камера не лишит вас прав, по ее данным только штраф можно выписать. Во-вторых, эти штрафы, уплаченные в течение 20 дней после вынесения постановления о нарушении, делятся пополам.

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За рулем и очень опасен

Пугающие факты от гаишников

Госавтоинспекция провела опрос водителей. И выяснилось, что любит наш брат совершать опасные маневры в неподходящие для этого моменты. Вот некоторые данные.

✔ Каждый 10-й россиянин готов совершить обгон в сложных погодных условиях - в дождь, туман и снег.

✔ Среди московских водителей таких автомобилистов оказалось еще больше. В столице от обгона при любой погоде не откажутся 31% опрошенных.

✔ 83% опрошенных россиян готовы пойти на обгон только в случае спешки и субъективной оценки того, что впереди идущий автомобиль едет медленно.

✔ 9% признались, что за последний год совершали обгон «змейкой», когда на полосу встречного движения выезжает одновременно несколько машин.

✔ 25% водителей совершают обгон с ребенком в машине, при этом мужчины обгоняют чаще, чем женщины.

ВАЖНО!

Три мифа об обгоне

Правила, о которых некоторые забывают

Обгон справа запрещен. Нет такой нормы давным-давно. Обгон справа теперь попросту невозможен, потому что обгон - это опережение только с выездом на встречную полосу. По полосам в попутном направлении опережать другие машины в нашей стране можно с обеих сторон (кое-где за границей опережать можно только слева, изучите правила перед поездкой).

Обойти по обочине - тоже обгон. Снова нет, но это нарушение, штраф за него - 1500 рублей.

За езду по встречке «против шерсти» с нарушением светит только лишение прав, поэтому обязательно нужно «договариваться». Тоже нет. Наказание - 5000 рублей или лишение прав на 4 - 6 месяцев. Если не было подобного нарушения в течение последнего года и вообще вы не злостный нарушитель, а штрафы оплачиваете исправно, начальник в ГИБДД вправе принять решение о штрафе. Заплатите 2500 рублей в первые дни - считайте, легко отделались. Если дела с вашей водительской репутацией обстоят хуже, готовьтесь к визиту в суд.

ЦИФРЫ

- В 2017 году на российских дорогах зарегистрировано 15,1 тысячи ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, в которых погибли 4,9 тысячи человек и более 27,8 тысячи получили различные травмы. Эти цифры ниже, чем аналогичные показатели предыдущего года, но вместе с тем такие ДТП составляют 10,5% от всех автоаварий, связанных с нарушением ПДД со стороны водителей, - сообщил руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников. - ДТП, произошедшие по этой причине, характеризуются наиболее тяжелыми последствиями.