2018-03-13T11:54:57+03:00
Авто

Встал и пошел

В Женеве открылся международный автосалон
Андрей ГРЕЧАННИКkpauto@dorogi_kozerogi
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Renault EZ-GO - беспилотная капсула на электротяге.Renault EZ-GO - беспилотная капсула на электротяге.
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Девушек-стендисток на выставке почти нет - это главная печальная новость от российских гостей мотор-шоу. Красоток в облегающих нарядах или коротких открытых платьях, которые всегда привлекали внимание посетителей к автоновинкам, почти не замечено. Не будет их в этом году и на старте гонок «Формула-1»: в автомобильном мире побеждает феминизм.

Но сейчас не об этом. Машины все же остались. Не будем рекламировать новинки, большая часть из них - не про нашу честь, нам тут не до роскоши. Давайте в будущее заглянем, вот это всем интересно. Французы из «Рено» показали такую машину, что это как бы уже и не машина, а некий городской транспорт, который едет сам по себе, вы в него даже не садитесь, а входите, попросившись через мобильник, при этом выглядит эта штуковина превосходно.

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