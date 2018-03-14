СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-13T22:06:36+03:00

А что, все логично. Если есть хоккей на траве, почему не может быть футбола на снегу? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале марта футболисты вернулись на стадионы, когда вокруг еще сугробы, почему российские клубы играют в футбол на морозе?

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Чемпионат России по футболу возобновился так же внезапно, как порой нежданно наступает зима для наших коммунальных служб. В начале марта футболисты вернулись на стадионы. И угодили в сугробы. Матч «Локомотив» - «Спартак» потерялся в метели и был похож на соревнование эквилибристов, стремящихся сохранить равновесие на мерзлом газоне. Погодные сводки с других игр напоминали фронтовые: Тула - минус 12, Хабаровск - минус 8, Москва - минус 10...

Чтобы прийти в такой мороз на трибуны, болельщиков должна была согревать просто пламенная любовь к своим клубам. Но неужели нельзя было перенести эти матчи на теплое время года? «КП» решила разобраться.

1. Почему российские клубы начинают играть так рано?

На самом деле некоторые наши команды начинают еще раньше: в феврале «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» сыграли матчи Лиги Европы. И довольно удачно. Вылетел только «Спартак», остальные прошли дальше. А в марте баталии возобновились, поскольку надо успеть сыграть оставшиеся 10 туров чемпионата России до середины мая. Дальше будет подготовка к домашнему чемпионату мира, тут уж не до Премьер-лиги.

2. Но ведь раньше такого не было?

Раньше в России играли по системе «весна - осень». Начинали чемпионат весной, а заканчивали поздней осенью. Но в 2010 году произошел переворот: топ-клубы России подстроились под Европу и стали играть по системе «осень - весна» с зимним перерывом (в этом сезоне в чемпионате России пауза длилась с 11 декабря по 2 марта). Так им проще торговать игроками и выступать в еврокубках.

Это было непросто. В нашем футболе случилась небольшая война, и до сих пор отголоски тех битв гремят в кабинетах и на трибунах: правильно ли все поменяли? Может, надо было оставить все по-старому? Но обратно систему «весна - осень» вряд ли кто-то рискнет вернуть: это почти так же сложно, как восстановить в России монархию.

3. Что мешает сдвинуть матчи на лето?

Дело даже не в чемпионате мира по футболу, а в УЕФА. Там настоятельно рекомендуют заканчивать свои внутренние турниры до финала Лиги чемпионов, то есть до 26 мая. А после чемпионата мира начинаются игры отборочных раундов Лиги Европы и новой Лиги чемпионов. К этому времени надо знать всех участников этих турниров, а они определяются в национальных чемпионатах. Так что в июле уже поздно доигрывать старый сезон.

4. Может, перенести игры в южные города?

Можно и нужно. Так всегда в СССР и делали. В начале весны и середине осени играли в Тбилиси и Ереване, а сейчас у нас есть Сочи, Ростов и Краснодар. Но клубы-хозяева очень не любят переносить домашние матчи в другие города - это лишние расходы и отсутствие болельщиков на трибунах. А воли заставить их у боссов РФПЛ и РФС не хватает.

5. Почему стадион с крышей есть только в Санкт-Петербурге?

Действительно, благодаря крыше на стадионе «Крестовский» в Питере даже в самый суровый мороз на трибунах плюс 15. Но помните, сколько стоила такая арена? 42 млрд. рублей (стандартный новый стадион обходится в 2,5 - 3 раза дешевле)! Но у Питера есть последователи. Столичный «Локомотив» тоже решил сделать крышу на стадионе в Черкизове. Начаты проектные работы. А в Краснодаре, несмотря на гуманный климат, над трибунами подвесили обогреватели. Так что там тоже комфортно смотреть футбол в любое время года.

6. Бывает, что отменяют встречу из-за мороза?

Да, последний случай произошел недавно: матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак», намеченный на 28 февраля в Самаре, перенесли из-за 18-градусного мороза на 4 апреля. По правилам для переноса матча надо померить температуру возле кромки поля за полчаса до игры. Если она ниже 12 градусов, то спрашивают команды, готовы ли они играть. Если согласна хотя бы одна, матч проводят. Следующая отметка - 15 градусов мороза. При такой температуре достаточно одного отказа, чтобы игру перенесли. На этот раз на поле отказался выходить «Спартак», и хозяевам осталось лишь развести руками.

7. Стоит ли подстраиваться под «международные» перерывы? Например, играть с 17 марта по 1 апреля (см. таблицу).

Это «окна» для игр национальных сборных. И даже если сборная России в эти даты откажется от проведения матчей, другие-то команды все равно будут играть. А в нашем чемпионате много легионеров, по законам

ФИФА их всех должны отпустить в свои сборные за три дня для матчей. Играть вторыми составами никто из лидеров первенства, где как раз больше всего иностранцев, не станет.

РАСПИСАНИЕ

Чемпионат России по футболу

23-й тур, 17 марта*

Анжи - Тосно

СКА-Хабаровск - Урал

Рубин - Спартак

Арсенал - Ростов

Краснодар - Уфа

Остальные матчи тура перенесены из-за выборов Президента России.

24-й тур, 1 апреля

Краснодар - Анжи

Амкар - Локомотив

Терек - СКА-Хабаровск

Урал - Рубин

Спартак - Тосно

Ростов - ЦСКА

Динамо - Арсенал

Уфа - Зенит

25-й тур, 8 апреля

Анжи - Спартак

Локомотив - Ростов

СКА-Хабаровск - Амкар

Рубин - Терек

Тосно - Урал

ЦСКА - Динамо

Арсенал - Уфа

Зенит - Краснодар

26-й тур, 15 апреля

Зенит - Анжи

Динамо - Локомотив

Ростов - СКА-Хабаровск

Амкар - Рубин

Терек - Тосно

Урал - Спартак

Уфа - ЦСКА

Краснодар - Арсенал

23-й тур, 18 апреля

(перенесенные матчи со дня выборов Президента России)

ЦСКА - Амкар

Локомотив - Терек

Зенит - Динамо

27-й тур, 22 апреля

Анжи - Урал

Локомотив - Уфа

СКА-Хабаровск - Динамо

Рубин - Ростов

Тосно - Амкар

Спартак - Терек

ЦСКА - Краснодар

Арсенал - Зенит

28-й тур, 29 апреля

Арсенал - Анжи

Краснодар - Локомотив

Уфа - СКА-Хабаровск

Динамо - Рубин

Ростов - Тосно

Амкар - Спартак

Терек - Урал

Зенит - ЦСКА

29-й тур, 6 мая

Анжи - Терек

Локомотив - Зенит

СКА-Хабаровск - Краснодар

Рубин - Уфа

Тосно - Динамо

Спартак - Ростов

Урал - Амкар

ЦСКА - Арсенал

30-й тур, 13 мая

ЦСКА - Анжи

Арсенал - Локомотив

Зенит - СКА-Хабаровск

Краснодар - Рубин

Уфа - Тосно

Динамо - Спартак

Ростов - Урал

Амкар - Терек

*Дата начала тура, который обычно длится дня два-три, кроме последнего, когда все матчи проходят в одно время.