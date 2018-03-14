Константин Эрнст займется съемками «Мастера и Маргариты»

СЕГОДНЯ 12:34 2018-03-14T12:45:33+03:00

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В России вновь собираются экранизировать один из самых знаменитых романов ХХ века - «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. За работу взялись три крупнейших кинопродюсера: ​Константин Эрнст, Рубен Дишдишян и Игорь Толстунов. А четвертый в этой компании - Леонард Блаватник; тоже кинопродюсер, но в первую очередь - известный предприниматель с состоянием в 20 млрд. долларов. (В 2015 году он возглавил рейтинг богатейших людей Великобритании, и тогда же журнал Forbes назвал его 16-м среди богатейших людей мира). Впрочем, бюджет фильма не назовешь астрономическим - 800 000 000 рублей (то есть примерно 14 миллионов долларов по сегодняшнему курсу).

Поставит картину Николай Лебедев, автор двух недавних блокбастеров, «Легенды № 17» и «Экипажа». Пока не известно, кто исполнит роль Маргариты (как, впрочем, и все остальные роли). Но известно, что выйдет картина в 2021 году.

В пресс-релизе приводятся слова Константина Эрнста:

- «Мастер» - один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения. Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения. А то, что роман никогда не был закончен автором и в нем остаются зазубрины, лишний повод надеяться, что удастся сделать сильную картину. Так как экранизации завершенных и совершенных романов никогда не получаются равными первоисточнику.

А Рубен Дишдишян говорит о проекте:

- Больше 15 лет назад мы уже приближались к идее снять полнометражный фильм по «Мастеру и Маргарите». Но тогда, наверное, не хватило смелости, «мускулов», чтобы подступиться к роману. Всему свое время. Мне кажется, сейчас, когда индустрия и технологии стремительно развиваются, мы готовы к этому.

В России уже дважды экранизировали роман Булгакова. В 1994 году снял свой фильм режиссер Юрий Кара, главную роль там исполнила Анастасия Вертинская. Из-за многочисленных проблем вокруг уже готовой картины первый ее публичный показ состоялся лишь в 2006-м, а в прокат она вышла в 2011-м и успехом не пользовалась. В 2005-м вышел телесериал, поставленный Владимиром Бортко.