2018-03-14T15:55:51+03:00
Звезды

Мария Аронова: Это чудесное ощущение быть замужем!

Известная актриса тайно оформила отношения с любимым человеком и рассказала «Комсомолке» о том, почему решила это сделать спустя 20 лет
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Актриса Мария Аронова вышла замуж за Евгения Фомина, с которым много лет назад познакомилась на работе в театре имени Вахтангова.Актриса Мария Аронова вышла замуж за Евгения Фомина, с которым много лет назад познакомилась на работе в театре имени Вахтангова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Одна из самых обаятельных артисток российской сцены и киноэкрана теперь официально стала женой. Мария Аронова вышла замуж за Евгения Фомина, с которым познакомилась на работе в театре имени Вахтангова, где служит много лет. Любимый мужчина актрисы хоть и не из актерской профессии, но тоже с ней связан. Мария и Евгений познакомились в театре, в котором Аронова — ведущая артистка, а Фомин был начальником транспортного цеха.

Они вместе уже два десятилетия, воспитывают 13-летнюю дочь Серафиму и 23-летнего сына актрисы от первого брака Владислава.

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Эта прекрасная пара для родных и близких давно муж и жена. Аронова признавалась, что жить не может без него, любит его так, как никого не любила. И без штампов в паспортах. Но все поменялось в минувшие выходные. Мария и Евгений тайно и скромно расписались в ЗАГСе и затем отметили 46-й день рождения актрисы. «Комсомолка» позвонила Марии Валерьевне с поздравлениями, а заодно узнала почему они решили пожениться спустя 20 лет?

- Мария Валерьевна, здравствуйте! Поздравляем вас с этим прекрасным событием!

- Каким событием? (Мария отмечала торжество в очень узком кругу и широкоафишировать это не планировала, - ред.)

- Вашей свадьбой!

- Господи, помилуй!

- Понимаем, вы 20 лет вместе, но теперь официально!

- 8 марта у нас было 20 лет как мы живем с Женей вместе. Спасибо вам большое! Это хорошая и правильная работа прекрасной матушки Иеронимы из Дивеево, замечательного батюшки Андрея, батюшки Ивана. Просто нас убедили, что это [жить вне официального брака] неправильно по отношению к нашей жизни, к нашим деткам. И надо Боженьку молить о Венчании.

- То есть вы не думали оформлять отношения?

- Думали, но знаете как, все откладываешь…. А здесь какие-то произошли перемены в жизни, какие-то очень серьезные разговоры с этими великими людьми, которые помогают жить и не совершать большое количество глупых поступков… И для моего Жени это явилось очень серьезным вопросом, когда мы это обсуждали. И мы приняли такое решение вместе.

- Венчание впереди?

- Впереди. Это и будет наш праздник настоящий! Это чудесное ощущение быть замужем.

- Когда именно вы расписались?

- Мы 10-го марта расписались. Мы хотели в мой день рождения 11 марта, но он пришелся на воскресенье, когда ЗАГС не работал. Поэтому в субботу нас замечательно поженили и это чудесное ощущение! Чудесное!

- Надеюсь, вы Венчание не засекретите и мы в ближайшее время узнаем об вашем празднике!

- С Божьей помощью! Это будет чудесный праздник!

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