Беги, Лара, беги

СЕГОДНЯ 00:30 2018-03-14T15:30:32+03:00

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Молоденькая Лара Крофт живет где-то на окраине Лондона, работает велокурьером, в свободное время участвует с коллегами в веселых (и вряд ли законных) велосипедных гонках по городу. Хотя могла бы вместо этого учиться в Кембридже, ездить на «Роллс-ройсе» и жить в старом замке. Достаточно подписать бумаги, в которых признается, что ее отец, лорд Ричард Крофт, погиб - и ей достанется огромное наследство. «Он же пропал семь лет назад, официально его уже нет в живых, ну подпиши!» - говорят ей, а она только плачет в ответ, мол, не верю, папа жив.

А потом выясняет, что папа увлекался всем загадочным, и однажды узнал, что на острове Яматай в заключении томится страшная японская ведьма Химико. Если она освободится, миру придет конец; при этом некая злая организация ищет ее, чтобы выпустить. Ричард Крофт тоже пустился на поиски, чтобы предотвратить Апокалипсис - вот и пропал. Лара с рюкзачком, отцовскими тетрадками и бюджетом в восемь тысяч фунтов кидается в Гонконг на поиски - и вот уже она на проклятом острове, а там всем правят злодеи (те самые), и от них нужно спасаться, бегая, прыгая, дерясь, лазая по скалам, зависая над страшными водопадами; и это только начало.

Афиша картины "Tomb Raider: Лара Крофт"

Это история о том, как просто Лара становится той самой Ларой. Нечто вроде «Бэтмен: начало» или «Казино Рояль», первая глава будущего (как надеются продюсеры) киносериала по мотивам одной из самых популярных в истории компьютерных игр. И это не очень-то похоже на старую киноверсию Tomb Raider с Анджелиной Джоли: более классическое, старомодное, что ли, кино, с претензией даже на некий реализм (первые сорок минут кажется, что до серьезных трюков там вообще не доберутся). Джоли сыграла нового Индиану Джонса, Алисия Викандер поначалу - просто несчастная городская девчонка, ставшая жертвой собственной отваги и тысячу раз едва не погибнувшая в джунглях. Впрочем, в середине ее силы, а также умения необъяснимым образом утроятся, а в финале и удесятерятся; вот что значит вырваться из душного города на свежий воздух.

Так выглядела Лара Крофт в многочисленных компьютерных играх о её приключениях.

Хорошую актрису Викандер все будут сравнивать с предшественницей - ну что тут скажешь? У Анджелины куда более яркая и необычная красота; она не казалась столь хрупкой; наконец, она просто смотрелась в таком кино идеально органично. И после «Лары Крофт» стала звездой трех выдающихся боевиков, в которых была незабываема. Викандер звездой боевиков не будет никогда, она при всем таланте не выработает ничего похожего на невероятный взгляд Анджелины (который во всех тех фильмах идеально сочетался хоть с беготней по крышам движущихся поездов, хоть с прыжками с крыш небоскребов). В ней есть интеллигентность и нет силы - да и магнетизма, признаться, ни грамма. И когда Викандер окончательно превращается в супергероиню и берет в руки два огромных пистолета, хочется мягко сказать: «Дорогая, положи обратно, они не твои».

СПРАВКА "КП"

Анджелина Джоли

Возраст (на момент съемок): 25 лет

Рост: 169 сантиметров

Параметры: 91-68-91

Вес: 54 килограмма

Размер обуви: 40

Цвет глаз: серо-зеленый

Цвет волос: русый

Достижения: к моменту съемок получила «Оскар» за роль в фильме «Девушка, которую прервали»

Конкурентки: в борьбе за роль обошла Сандру Буллок, Дженнифер Лопес, Кэтрин Зиту-Джонс, Деми Мур, Эшли Джадд.

Алисия Викандер

Возраст (на момент съемок): 28 лет

Рост: 166 сантиметров

Параметры: 86-61-88

Вес: 53 килограмма

Размер обуви: 39

Цвет глаз: карий

Цвет волос: черный

Достижения: как и Джоли, получила «Оскар» (за фильм «Девушка из Дании») совсем незадолго до того, как ее утвердили

Конкурентки: на роль рассматривалась Дэйзи Ридли из «Звездных войн»