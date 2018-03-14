Солист «Отпетые мошенники», выживший после комы, рассказал, что его предательски не принимают обратно в группу

СЕГОДНЯ 16:30 2018-03-14T16:56:12+03:00

Андрей сам пропел в группе всего 5 лет до 2016-го. Его карьеру артиста прервала авария Фото: ВКонтакте

Андрей «Репа» Репников, автор их многих хитов, выкарабкался после серьезного ДТП, но брать его обратно никто не торопится

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Эта веселая хулиганская группа была жутка популярна в конце 90-х и начале 2000-х. Их песни «Всяко-разно», «Хали-Гали», «Бросай курить!», «А у реки», «Люби меня, люби» и многие другие распевали, да, наверное, и продолжают распевать на сборных концертах. «Отпетым мошенникам», на минуточку, уже больше 20 лет! Три задорных паренька без особых вокальных данных, но с нужными ритмами и энергетикой были настоящими кумирами молодежи периода рассвета группы.

Любимчик девчонок Сергей Аморалов (Сергей Суровенко), рыжий оторва Гарик (Игорь Богомазов) и загадочный «Том-Хаос Младший» (Вячеслав Зинуров), не снимающий солнечных очков. В таком классическом составе «Мошенники» просуществовали 15 лет, пока группу не покинул Гарик. После ухода рыжего на вакантное место в трио пришел автор большинства их основных хитов Андрей «Репа» Репников.

Его песни «Отпетые» поют уже 20 лет. Но Андрей сам пропел в группе всего 5 лет до 2016-го. Его карьеру артиста прервала авария. Репников перевернулся на своем автомобиле на трассе в районе Гатчины, после чего получил серьезные травмы и попал в кому.

В итоге музыкант выжил, пришел в себя, многие месяцы пытался выбраться из инвалидного кресла и ему это удалосьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Летом 2016-го его близкие и родные даже обращались с поклонникам группы за помощью в сборе средств на его лечение и реабилитацию. В итоге музыкант выжил, пришел в себя, многие месяцы пытался выбраться из инвалидного кресла и ему это удалось.

Сегодня он снова ходит и пытается продолжать работать. Вот только в его коллективе его никто не ждет. 39-летний Сергей Аморалов и 46-летний «Том Хаус-младший» за полтора года отсутствия коллеги, кажется, привыкли выступать вдвоем и продолжают это делать, несмотря на то, что 47-летний Андрей Репников готов вернуться к совместной работе.

О том, что в группе «Отпетые мошенники» такая ситуация, сообщил сам «Репа». В своей соцсети он опубликовал слова некого Евгения Лавы, который сообщил о происходящем так:

«Доношу для тех, кто в танке - группы Отпетые Мошенники уже фактически не существует, у них конфликт с выбывшим участником Андреем Репниковым, они его обратно в группу не пускают, хотя он уже более ни менее очухался после аварии. Репников автор почти всех их хитов, так что группа окончательно здохла, у них нет денег, нет продюсера и весь коллектив разошелся по швам. На данный момент Отпетые гастролируют дуэтом ради небольшой копеечки денег, у них уже никогда не будет новых песен и клипов, они уже старые обанкротившиеся артисты... увы. З.Ы. Все что этот чувак говорит наглая ложь, он может только помечтать о возобновлении карьеры и о новых песнях, но это Отпетым не по силам, увы эта на мой взгляд неплохая российская поп-группа очень хорошо иллюстрирует, что такое русская популярная музыка - вчера идолы, а ныне бомжи... Отпетые Мошенники R.I.P.», - значится в публикации.

tomchaos 39-летний Сергей Аморалов и 46-летний Том Хаус-младший за полтора года отсутствия коллеги, кажется, привыкли выступать вдвоем

О том, правда ли все это, мы спросили у бессменного лидера группы Сергея Аморалова:

- Нет, у нас все в порядке! Не знаю, что это такое, без понятия. Я не в курсе. В первый раз слышу, ответил певец

- Вы почти перестали полноценно гастролировать?

- Зайдите на нашу страницу. У нас все в полном порядосе!

- Значит, Андрей Репников снова в вашей группе?

- Нет. Он пока нет. Он же лечится.

- А как же то, что он написал о том, что его обратно в группу не пускают?

- Я не знаю, что он пишет. Я не имею к этому отношения. Все нормально. Мне даже нечего прокомментировать.

Напомним, группа «Отпетые мошенники» была создана в 1996 году. Они выпустили 7 альбомов и почти 30 видеоклипов, имеют ряд музыкальных премий и десятки хитов. Их продюсером был Евгений Орлов, который занимался командами «Гости из будущего», «SMASH!!», создавал проекты «Голос», «Голос Дети», «Фабрика звезд», «Новая волна», «Детская новая волна».