В Англии подозрительно умер соратник Березовского, "вышедший замуж" за мужчину

СЕГОДНЯ 15:44 2018-03-14T16:41:48+03:00

Глушкова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к восьми годам тюрьмы. Вот только уже заочно. Фото ТАСС/ Виталий Белоусов

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Дровишек в костер антироссийской истерии в Британии подкинул новый инцидент с беглым россиянином. Стало известно о кончине бывшего первого заместителя гендиректора "Аэрофлота", соратника Бориса Березовского Николая Глушкова. Тело 69-летнего предпринимателя обнаружила его дочь в его лондонской квартире. В СМИ пишут, что со следами удушья на шее. При этом знавший его владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев говорил, что Глушков не повесился.

- Умер, как Борис, - заявил РИА Новости источник в окружении Глушкова, не став объяснять, что именно это значит.

Никаких деталей правоохранители пока не разглашают. Известно лишь, что расследованием занимается антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. Из-за "ассоциаций" с делом отравленного нервно-паралитическим газом экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Покойный - не предатель-перебежчик, но тоже с яркой биографией. В 1999 году он был обвиняемым по делу о хищении средств в "Аэрофлоте", в 2004 году был осужден за превышение служебных полномочий и освобожден в зале суда в связи с тем, что уже отсидел положенный срок в СИЗО во время следствия.

В 2010 году он покинул Россию и получил политическое убежище в Британии. А семь лет спустя обстоятельства того уголовного дела были пересмотрены и Глушкова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к восьми годам тюрьмы. Вот только уже заочно. На родине у него остались большие долги - в частности, "Аэрофлот" пытался взыскать с него свыше 120 миллионов долларов.

С женой он развелся еще до отъезда в Лондон. И очень необычно устроил свою личную жизнь.

- Николай Глушков уехал в Англию и вышел замуж. Живет там с мужчиной, - рассказывал ранее "Собеседнику" банкир Петр Авен.

Кстати, сам Глушков не верил в версию самоубийства своего друга Березовского.

- Борис был задушен. Слишком много смертей происходит в Лондоне, -

говорил он в интервью британским СМИ.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики: "Для атак на Россию будут использовать любые предлоги"

- Произошедшее со Скрипалем России никак не выгодно. Очевидно, что это провокация тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию в России накануне выборов и Чемпионата мира по футболу. То, что смерть 69-летнего Глушкова названа в СМИ странной, а расследование передано антитеррористическому подразделению Скотланд-Ярда, говорит о том, что будут использоваться любые предлоги для атак на Россию. В Британии царит такая русофобская пропаганда, что подобные измышления принимаются на ура. Информационный фон для этого уже создан.