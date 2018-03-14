2018-03-14T17:09:31+03:00
Политика

Путин попросил открыть Крымский мост уже этим летом

Президент проинспектировал новые «ворота в Крым»
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президенту рассказывали про то, как долго ждали спокойного моря, чтобы доставить арку до места назначения, как поднимали всю эту махину наверхПрезиденту рассказывали про то, как долго ждали спокойного моря, чтобы доставить арку до места назначения, как поднимали всю эту махину наверхФото: Дмитрий СМИРНОВ
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- Туман рассеялся и солнце к приезду Путина вышло, - шутили рабочие, дожидавшиеся на Крымском мосту приезда президента. Но это действительно было так. Перед самым подъездом кортежа главы государства пасмурное небо прояснело, и на голубом фоне белые арки моста смотрелись особенно эффектно. Оказалось, что с этого места до Крыма уже совсем рукой подать, можно было даже рассматривать домики на берегу.

Владимир Путин приезжал на главную стройку страны ровно год назад. 18 марта 2017 года он в том же самом пуховике ходил по мосту, шедшему тогда через остров Тузла. Теперь же он стоял уже над фарватером, на той самой гигантской аркой, которую водружали с колоссальными усилиями и колоссальной аккуратностью несколько месяцев назад. Рядом высилась точно такая же, но железнодорожная.

Ему рассказывали про то, как долго ждали спокойного моря, чтобы доставить арку до места назначения, как поднимали всю эту махину наверх. Путин задирал голову, смотрел, качал головой: «Колоссальное сооружение».

- Я еще БАМ строил, потом первой ласточкой стали сочинские Олимпийские объекты, а теперь такой мост, - поблагодарил главу государства за возрождение в стране супер-строек один из рабочих.

Президент проинспектировал новые «ворота в Крым» Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Президент проинспектировал новые «ворота в Крым»Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- Вам спасибо, огромное впечатление производит объект, - ответил Путин.

Главный вопрос дня был — когда? В самом деле, автомобильный мост уже построен, на многих участках уже лежит асфальт. Теоретически, если бы не необходимость передвигаться быстро по воздуху, Путин мог бы проехать в Крым прямо по мосту. Чего ж тянуть, если работа идет с опережением графика.

- Конечно, хотелось бы, чтобы уже в летний период люди поехали в Крым по этому мосту, - сказал президент. - Но понятно, что нужно провести еще отделочные работы, подъездные пути. Самое главное, чтобы был выдержано необходимое качество.

Возглавляющий строящую мост компанию Аркадий Ротенберг пообещал, что обязательно постараются. Не очень понятно было — относилось ли это к летнему периоду или к качественным работам, но сути не меняло. Через пару месяцев (мелькнула даже дата — 9 мая) или через полгода у России появится новый повод для гордости — мост из Краснодарского края в Крым. А еще через год - рядом заработает железнодорожный мост, сваи для которого продолжали забивать даже во время визита президента.

- Но на открытие-то автомобильного движения приедете? - спросил один из рабочих.

- Постараюсь, - пообещал Путин. Яснее он пообещать не мог, у него выборы были через три дня.

Прямо с моста президент отправился в Симферополь, где ему представили еще один «ворота в Крым» - новый аэровокзальный комплекс симферопольского аэропорта, а потом в Севастополь — на митинг в честь воссоединения Крыма с Россией.

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