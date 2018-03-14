Когда банк может заблокировать счет или списать с него налоги

СЕГОДНЯ 17:40 2018-03-14T18:13:45+03:00

Банк не ваш налоговый агент – его дело хранить деньги, а не считать отчисления государству Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы решили разобраться в этой ситуации с помощью специалистов

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«Даже если родственник закинул вам на карту 5 тыс. руб., банк может посчитать это доходом и забрать 13% подоходного налога», — такая страшилка гуляет по соцсетям. Да и вообще, много вопросов нынче возникает по поводу того, когда банк вправе что-то сам списать со счета клиента в пользу госказны или каких-то структур.

1. Надо ли платить налог, если тебе подарили деньги?

Если вы получили деньги в подарок от другого физлица, то это доходом не считается и налог платить не надо.

- Здесь неважно, приходятся даритель и одаряемый друг другу родственниками или нет, —подчеркивает начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

Но если эти деньги перевели вам за какие-то оказанные услуги, то это уже считается доходом, а значит, с этих сумм надо платить налоги. Но налоговикам это надо еще доказать. Исключение - когда средства были переведены индивидуальным предпринимателем со своего счета, который используется им для осуществления предпринимательской деятельности, на счет другого физлица.

- Если этот перевод больше 4 тыс. руб, то он облагается налогом на доходы физических лиц, — объяснили «КП» в Федеральной налоговой службе.

2. Имеет ли право банк сам посчитать поступления на карточку оплатой чего-то и забрать 13% подоходного?

Банк не ваш налоговый агент – его дело хранить деньги, а не считать отчисления государству. Банки могут забрать средства с вашего счета для уплаты недоплаченных налогов только по решению суда.

-Поручение налогового органа на перечисление налога исполняется банком не позднее одного операционного дня с рублевых счетов, и не позднее двух дней, если деньги списываются с валютных счетов, — пояснили в пресс-службе Альфа-банка.

3. Передают ли банки налоговикам информацию об операциях своих клиентов?

В Федеральной налоговой службе «КП» сообщили, что имеют право запрашивать у банков данные по счетам и вкладам физлиц. И у платежных систем - по электронным кошелькам. Сделать такой запрос может только руководитель регионального управления ФНС или его зам.

- Налоговики могут запросить у кредитных организаций информацию, чтобы проконтролировать конкретную сделку. Это может произойти, например, при подозрении, что человек сдает квартиру в аренду, а налоги не платит, — уточняет руководитель Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

4. Как налоговики могут узнать, что человек сдает квартиру и не платит налоги?

Как рассказали в ФНС, сведения о сдаче квартиры могут поступить от правоохранительных органов, управляющих компаний, банков, соседей, обиженных арендаторов. И по результатам проверки могут появиться претензии по не уплаченным налогам.

Правда, тут не все просто. Выписку по банковскому счету с регулярными поступлениями от физических лиц налоговики могут расценить как доказательство того, что человек сдает квартиру. Но даже поступления от квартиранта нельзя автоматически признать доходом арендодателя. Ведь, например, вместе с арендной платой может перечисляться оплата «коммуналки», которая налогообложению не подлежит.

- Пока налоговая редко возбуждает дела против физических лиц, — делится наблюдениями Владимир Саськов.

Возможно, все изменится, и квартиранты начнут сами доносить на хозяев. Минстрой предложил ввести налоговый вычет для тех, кто снимает жилье. Чтобы получить вычет, придется заключать с владельцами недвижимости официальные договоры и регистрировать сделку в Росреестре.

5. Может ли банк просто так по собственной инициативе заблокировать карту и счет?

Да, банки могут делать это — при подозрении, что деньги имеют криминальное происхождение. В рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Доступ к вашим деньгам вам откроют только после того, как вы докажете чистоту своего капитала. Чаще всего такие истории заканчиваются для клиентов благополучно, и в конце концов карты разблокируют. Но все равно из-за излишней мнительности кредитных организаций люди могут попасть в неприятные истории.

- Я продала квартиру, и хотела на эти деньги купить новое жилье, которое уже было подобрано. Покупатели перевели деньги на мой счет, но расплатиться с продавцами я не смогла, потому что банк заблокировал мою карту. Через несколько дней он открыл к ней доступ, но квартира уже ушла, да еще и задаток пропал, — вспоминает москвичка Наталья.

Четких критериев, по которым какой-то денежный перевод может попасть под подозрение, нет. Чаще всего блокируют те карты, на которые приходит какая-то нестандартная сумма. Например, получали вы каждый месяц 1 тыс. руб., а тут вдруг получили 100 тыс. руб. Вот тут банк может насторожиться и доступ к деньгам временно перекрыть.

Аналогичная история - с переводами. Бывает, кредитные организации блокируют переводы, которое одно частное лицо делает другому, и требует рассказать, куда и зачем вы эти средства посылаете.

- Я переводила подруге деньги в долг. Этот платеж Сбербанк заблокировал. Позвонила в банк, правильно ответила на контрольные вопросы, но мне сказали, что для разблокировки надо ехать в отделение кредитной организации, и там еще раз все рассказывать. Карту разблокировали, но все равно неприятно: сумма была небольшая, а знакомой деньги были нужно срочно, — вспоминает Марина.

Есть еще много критериев, по которым банк может отнести денежную операцию к разряду сомнительных.

- Большие объемы обналичивания, непонятные поступления денег от юрлиц и т.д. Точные критерии банки держат в секрете, так что разбираться клиентам приходится задним числом, — говорит председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

6. Усиливают ли банки бдительность, если человек получает деньги из-за границы?

Да, такие операции контролируются в особом порядке. Наше валютное регулирование действительно осложняет проведение подобных операций.

- Такие поступления часто вызывают вопросы, – отвечает Виктор Достов. - Перевод небольших сумм снижает вероятность блокировки карты, но не исключает ее на 100%. Если перевод пришел из такой страны как, например, Сирия, то вопросы у банка будут неизбежно.

НАПОМИНАЛКА «КП»

Как подать налоговую декларацию?

Налоговая декларация подается в налоговую инспекцию по месту жительства, В ней вы сообщаете о доходах, которые получили в прошлом году. Предоставить декларацию надо до 30 апреля.

Декларацию можно заполнить от руки (бланки вам дадут в налоговой) или в электронном виде. Последнее удобнее, потому что не надо никуда ходить. Сделать это можно на сайте www.nalog.ru в личном кабинете (из него же вы потом и отправите заполненную декларацию).

Налоги надо заплатить до 15 июля.

НА ЗАМЕТКУ

На все ли средства налоговики могут наложить взыскание?

По закону об исполнительном производстве неприкосновенны:

- деньги, которые выплачиваются в возмещение вреда, причиненного здоровью;

- пенсии по случаю потери кормильца;

- выплаты людям, которые получили увечья при исполнении служебных обязанностей;

- соцвыплаты отдельным категориям граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и т.д.);

- алименты;

- выплаты, установленные Трудовым кодексом (командировочные, «подъемные» и т.д.);

- страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, кроме пенсий по старости и инвалидности;

- пособия семьям с детьми, в том числе средства маткапитала;

- социальное пособие на погребение.