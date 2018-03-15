«Многие об этом знают, но пора сказать уже открыто»: Сеть считает, что Собчак снова беременна

СЕГОДНЯ 01:16 2018-03-15T01:57:29+03:00

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Говорят, что Ксения Анатольевна беременна вторым ребенком. И именно этим объясняется чрезмерная эмоциональность кандидата на пост президента РФ на последних дебатах у Владимира Соловьева. Напомним, что 36-летнюю Собчак буквально затравили оппоненты и она выскочила из студии вся в слезах. Конечно, когда огромные дядьки хамят тебе на всю страну, не дают и слова сказать, и никто не заступается, то это отвратительно, и то еще испытание. Но чуть раньше это был бы нонсенс - Собчак, в принципе, сама кого угодно до слез доведёт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/643021" frameborder="0"></iframe> Собчак расплакалась на прямом эфире на предвыборных дебатах.На программе у Владимира Соловьева Ксения Анатольевна поругалась с Жириновским и Шевченко, а потом заплакала. За что Максим Шевченко назвал ее "гламурной актрисой"

Народ начал активно обсуждать случившееся, и все чаще звучат доводы в пользу второй беременности. Масла в огонь подлил Телеграм-канал «Методичка»: "Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция".

Ксения стала выбирать более свободную в области живота одеждуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А что - кандидат уже давно говорила о том, что не против еще одного малыша. Потом, времени после рождения малыша Платона прошло уже предостаточно - через полтора года и можно смело воплощать задуманное. К тому же многие обратили внимание на то, что последнее время все наряды Собчак перестали подчеркивать фигуру - в Инстаграме ведущая публикует кадры или до пояса, или с прикрытой зоной ниже груди. В прошлый раз было так же - Ксения маскировала до последнего своё интересное положение. И всячески отшучивалась на вопросы про беременность. После родов сына Платона сказала, что если ей доведётся еще раз стать матерью, то она точно не будет давать комментариев по этом поводу и позволять информации о своём состоянии появляться в публичном поле.

Слухи про новую беременность появились еще в начале февраля этого года. Тогда Ксения одевалась в своём привычном стиле, и пользователи Сети разглядели животик, который внезапно стал прорисовываться под одеждой. И вряд ли «наела» - все же эта девушка крайне активно занимается спортом и достаточно быстро вернула себе «добеременный» вес.

На мероприятиях Собчак тепрь пьет только водуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что в ноябре 2016-го года Ксения стала мамой в первый раз. «Комсомолка» первой написала о том, что она будет мамой. Сейчас, надеемся, мы тоже правы.

xenia_sobchak На снимках Ксения в последнее время все чаще старается прикрыть живот

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