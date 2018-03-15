2018-03-15T01:51:40+03:00
Телевизор

Холостяк нашего времени

Я очень люблю «Героя нашего времени». Говорят, книга эта нынче не в чести и школьники не знают, кто такой Печорин
Валентина ЛЬВОВА
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Холостяком, за которого сражаются щедро накрашенные гримерами женщины, является Егор Крид. Канал ТНТХолостяком, за которого сражаются щедро накрашенные гримерами женщины, является Егор Крид. Канал ТНТ
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Про Грушницкого даже спрашивать бесполезно, хотя именно этот типаж - разочарованного напоказ юнца - востребован весьма. Возьмем, к примеру, стартовавший на ТНТ новый сезон шоу «Холостяк».

Холостяком, за которого сражаются щедро накрашенные гримерами женщины, является Егор Крид. Ясноглазый поставщик сладеньких песен, написанных с использованием словарного состава Эллочки-людоедки. И что, как вы думаете, он говорит барышням, слетевшимся к «Холостяку»? Он говорит о том, что у него где-то внутри есть что-то черствое и он надеется, что какой-то девочке это черствое удастся раздавить.

«А если вдруг ты у девочки что-то раздавишь?» - спрашивают из зала, набитого готовыми быть раздавленными крошками. «Не впервой», - отвечает пресыщенный жизнью юный красавчик. Иногда красавчик за кадром комментирует знакомства с претендентками. Например, так:

«К ней возникает множество вопросов…» Тут следует многозначительная пауза, в которой зрителю положено ожидать эти вопросы, и ангел красноречия таки спрашивает: «Чё?»

И «чё?», и «не впервой» в данном случае диагноз для всего шоу, необходимого участнику и участницам исключительно для пиара. Много ли холостяков в прошлых сезонах действительно женились после всех этих церемоний с раздачами роз? Не было ни одного! С полгода после окончания шоу «холостяки» встречались с победительницами (полагаю, это было прописано в их контрактах), после чего тихо с ними расходились. Только что расстался со своей как бы любовью Илья Глинников, «холостяк» из предыдущего сезона, а затем «как бы любовь» начала сольную карьеру. Не факт, что карьера состоится, но здесь у девушки явно больше шансов, чем в загсе.

То есть год за годом зрителям предлагают зрелище, где мужчина на несколько программ растягивает процесс, описанный стандартной фразой при съеме проститутки: «А можно всех посмотреть?» Разумеется, подобное не может длиться вечно, и тут продюсеры стремятся доказать то, что доказать невозможно: искренность героя и участниц. Даже сценки разыгрывают с Кридом, который пытается поговорить с плачущей малюткой по душам без надзора телекамер. «В один момент мне показалось, может, реально здесь все неправда…» - говорит печальный певец. Малютка его успокаивает: «Здесь происходит жизнь!»

Значит, такая она - жизнь. Особенно у парней, у которых «что-то черствое внутри». «Я чувствую через твою руку твой пульс», - говорит Егор. Полагаю, если бы так изъяснялся Грушницкий, он остался бы жив. На дуэли Печорин бы умер первым. От смеха.

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