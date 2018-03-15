Внимание: с середины марта ожидаются магнитные бури

СЕГОДНЯ 14:50 2018-03-15T15:04:17+03:00

МЧС предупреждает: с 15 по 18 марта, а также, 21-22 и 26 марта ожидаются геомагнитные возмущения и серьезные магнитные бури. Многие люди уже чувствуют себя плохо

Изменить размер текста: A A

С 15 марта солнечные ветра начнут атаковать землю, постепенно увеличивая свою силу. Многие метеочувствительные люди уже начали чувствовать недомогание - головную боль, слабость, апатию. Врачи рекомендуют соблюдать осторожность, не забывать принимать лекарства, прописанные при хронических заболеваниях.

- Не злоупотребляйте тонизирующими напитками - кофе, крепким чаем, на ночь можно выпить настойку пустырника или валерианы, - рекомендует к.м.н., врач-невролог Виктор Косс. - Часто в такие дни люди могут быть гипервозбужденными, старайтесь держать себя в руках, не реагируйте на агрессию.

Эта магнитная буря довольно сильная и у нее волнообразный характер. Об этом предупреждает МЧС: «С 15 по 17, а также 21 марта ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. 18, 22 и 26 марта нашу планету ожидают магнитные бури средней интенсивности, способные повлиять на самочувствие метеозависимых людей».

То есть солнечные ветра будут дуть интенсивно, возмущая магнитную атмосферу земли несколько дней подряд. Влияние солнечных ветров усиливается в вечернее и ночное время. 18 марта ожидается пик магнитной бури. В этот день люди могут быть агрессивнее, чем обычно, внимание будет рассеянным. Будьте аккуратны на дорогах!

Старайтесь в эти дни пораньше ложиться спать, соблюдать режим дня, принимать по утрам контрастный душ. Постарайтесь исключить алкоголь, кофеин, чрезмерно жирную и острую пищу.

КСТАТИ

Как организм может реагировать на магнитные бури

Люди по-разному чувствуют магнитные бури - кто-то начинает страдать за 2-3 дня до того, как буря достигнет Земли, кто-то ощущает ее отголоски, как эхо, спустя пару дней. У некоторых симптомы могут проявляться и в самый пик солнечной активности.

+ Вялость, апатия, упадок сил;

+ бессонница;

+ ломота в мышцах и суставах;

+ головные боли;

+ перепады давления, учащенное сердцебиение.