2018-03-15T23:05:35+03:00
Туризм

Российские туристы съездили за границу 40 миллионов раз

Росстат опубликовал данные за 2017 год: популярность зарубежных путешествий выросла на 25 процентов
Юлия СМИРНОВА
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Нам бы на море хоть разок! А лучше миллион раз!Нам бы на море хоть разок! А лучше миллион раз!Фото: Юлия СМИРНОВА
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Российские путешественники в 2017 году побывали за границей 40 миллионов раз. По сравнению с предыдущим годом - сразу на 25% больше! Таковы данные, только что опубликованные Росстатом.

С чем связан такой рост? По мнению экспертов, главных причин две. Во-первых, в 2017 году не было резких скачков курса рубля, люди могли спокойно планировать свои расходы. Во-вторых, снова полетели чартеры в Турцию - а это самый массовый зарубежный курорт.

Важно уточнить: речь идет именно о поездках, а не о количестве туристов. Многие успели и на Новый год на лыжах покататься в Альпах, и летом на море в Греции позагорать - и попали в статистику дважды.

Но еще больше ее пополнили жители пограничных регинов России: из Санкт-Петербурга, например, скататься в Финлядию на выходные не сложнее, чем на дачу. Неудивительно, что в первой пятерке самых популярных у россиян стран почти все имеют общую с нами границу. За исключением одной страны. И именно она в 2017 году оказалась самой посещаемой нашими туристами. Это Турция. Там российские отпускники успели отдохнуть 4 миллиона 520 тысяч раз

20 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ СТРАН

По данным Росстата о количестве турпоездок за 2017 год. Цифра в скобках показывает, на сколько процентов вырос или упал турпоток в каждую страну.

Турция - 4,52 млн. (+560%)

Абхазия - 4,32 млн. (+2%)

Финляндия - 3,33 млн (+15%)

Казахстан - 3 млн. (+4,5%)

Украина - 2,28 млн. (+26,5%)

Китай - 2 млн. (+19,5%)

Эстония - 1,7 млн. (+14,4%)

Польша - 1,23 млн. (+11,4%)

Германия - 1,23 млн. (+16%)

Таиланд - 1,1 млн. (+26%)

Грузия - 1 млн. (+35%)

Испания - 929 тыс. (+17,6%)

Италия - 893 тыс. (+25,8%)

Кипр - 869 тыс. (+6,9%)

Греция - 856 тыс. (+9,5%)

ОАЭ - 766 тыс. (+53,5%)

Литва - 638 тыс. (-8%)

Тунис - 520 тыс. (-16,7%)

Вьетнам - 512 тыс. (+30.6%)

Чехия - 499 тыс. (+36%)

КСТАТИ

В том же духе - и статистика Росавиации за 2017 год, обнародованная на днях. Аэропорты России обслужили 186,8 миллиона пассажиров - по сравнению с 2016-м годом на 17% больше. Если взять только зарубежные рейсы, то тут рост солиднее: плюс 32 процента (учтены как российские авиакомпании, так и заграничные перевозчики, выполняющие рейсы в Россию). А в самом большом плюсе - курортные чартеры: их стало аж на 61% больше, если сравнивать 2017 год с 2016-м.

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