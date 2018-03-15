2018-03-15T23:50:54+03:00
Туризм

Отдых в Турции в 2018 году подорожает

Турецкие курорты ждут рекордное количество российских туристов - 6 миллионов
Юлия СМИРНОВА
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В Турции готовы принять рекордное количество российских отпускников.В Турции готовы принять рекордное количество российских отпускников.Фото: Юлия СМИРНОВА
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Турция в 2018 году готовится принять рекордное количество российских туристов - 6 миллионов! Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш. Он приезжал в Москву на туристическую выставку MITT.

Немного сравнений, чтобы был понятен масштаб. В прошлом году в Турции провели отпуск 4,5 миллиона россиян - так что турки амбициозно хотят заполучить еще полтора миллиона отдыхающих. Если получится, то в Турции отдохнет столько же наших соотечественников, сколько в Испании, Италии, Греции, Кипре, Эмиратах и Таиланде вместе взятых! Или как в Крыму - турпоток на черноморский полуостров как раз в районе 5,5 миллионов человек.

А вот цены выросли - путевки на лето-2018 у крупнейших российских туроператоров стоят в среднем на 15% больше, чем в прошлом году. Да, признал министр. Но уточнил, что в 2017 году турецкие отельеры специально для россиян цены снижали - потому что очень хотели вернуть гостей из России, когда вновь разрешили чартерные рейсы. Сработало, вернули. А сейчас спрос такой, что и скидки не нужны - в турфирмах в один голос уверяют, что турецкие курорты популярны как никогда.

На дешевый отдых можно рассчитывать лишь в межсезонье - до конца мая либо начиная с ноября. В этом году правительство Турции поменяло условия финансовой поддержки для туроператоров, привозящих отпускников на курорты чартерными рейсами. Программа распространяется на полеты в 16 аэропортов Турции, в том числе самые популярные у наших соотечественников: Анталью, Аланью, Даламан, Бодрум, Измир.

Раньше за каждый самолет доплачивали по 6 тысяч долларов. Теперь же субсидии зависят от сезона.

Максимальные - по 9 тысяч долларов за каждый лайнер с путешественниками - полагаются туроператорам с ноября по февраль. То есть в несезон: купаться холодно, отели стоят полупустые.

6 тысяч долларов за чартер туроператоры получат в марте, апреле и мае. В июне и октябре - по 3 тысячи долларов, в сентябре - всего 1500 долларов. А в пик сезона, в июле и августе, субсидии и вовсе не положены.

Что это значит для отдыхающих? Что разница в ценах на отдых в зависимости от сезона будет еще более заметной, чем раньше. В июле и августе всегда было дорого, факт очевидный. Но в прошлые годы туроператоры могли хоть чуть-чуть сгладить заоблачные цены отелей за счет субсидий на перелет. Сейчас же на скидки рассчитывать не приходится вообще.

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