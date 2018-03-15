Проблема с ипотекой: Что делать, если больше невмоготу платить?

СЕГОДНЯ 09:00 2018-03-15T09:10:22+03:00

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Ипотека - кредит долгосрочный. Просчитать все на годы вперед не может никто. Внезапное увольнение с работы, проблемы со здоровьем или другой сложный момент в жизни могут спутать все карты. И вот вам уже трудно от- давать банку ежемесячный платеж. Такое случается. Главное - не паниковать и не прятать голову в песок. Лучше действовать.

Поговорите с банком

Если денег нет, а день расплаты близок, не тяните до последнего. Сообщите банку о финансовых проблемах заранее. Тогда к вам будут относиться как к добропорядочному клиенту, а не как к мошеннику. С распростертыми объятиями, конечно, не встретят. Но войти в положение постараются. Банку выгоднее, если вы будете гасить кредит.

Естественно, банк может пойти на уступки, но может и отказать. Ваша задача - убедить менеджера, что ваши трудности временны, а сами вы бодры, полны энергии и оптимизма. Если это, конечно, действительно так. А что делать, если ситуация реально плохая и перспектив никаких? Во- первых, не спешите с выводами. Положение может улучшиться. Во-вторых, не ожидайте, что вас пожалеют и простят кредит или за вас заступится государство. Халявы и благотворительности точно не будет.

Отсрочка или реструктуризация

Взятый кредит придется отдавать в любом случае. Другое дело - как именно. Есть два стандартных способа - отсрочка на пару- тройку месяцев и реструктуризация. В первом случае банк может дать вам кредитные каникулы. Например, в это время нужно будет платить только проценты. Срок кредита при этом не изменится, но вырастут последующие платежи. Во втором случае, по сути, подписывается новый кредитный договор. С новыми сроками и, возможно, новыми ставками.

Банк может и не пойти навстречу. Такое случается. Тогда придется либо искать деньги в другом месте (например, в другом банке), либо продавать квартиру. И то и другое лучше делать, когда у вас еще нет просрочки.

Банкротство - крайняя мера

Если ситуация безвыходная, можно объявить себя банкротом. Но это не волшебный способ списать долги и спокойно жить без обязательств. Это суровая процедура в случае тупиковой ситуации (сгорел дом, все имущество уже отсудили, работать из-за болезни невозможно). Чтобы погасить долги, имущество банкрота выставят на торги. Многие считают, что единственное жилье отбирать по закону нельзя. Это не совсем так. Можно, если жилье ипотечное.

Сама процедура банкротства затратная. Она обойдется минимум в 40 - 50 тысяч рублей. Нужно нанять финансового управляющего, который будет улаживать все юридические вопросы с кредиторами. А после этого кредитная история будет испорчена минимум на пять лет. Плюс вашим имуществом и доходами будут распоряжаться другие люди. Если вы станете много зарабатывать, эти деньги пойдут в пользу кредитора.

БДИ!

Осторожно, «раздолжнители»

«Освободим от долгов. Законно». Такие заманчивые предложения есть и в интернете, и на столбах. Они рассчитаны на отчаявшихся должников. Звучит заманчиво, но это мошенничество чистой воды. Предприимчивые дельцы обещают клиентам якобы законные способы избавиться от долга банку. На деле толкают человека на преступление и просто скрываются с вашими деньгами.

Самый распространенный вариант - вам обещают полностью списать все долги по кредитам. И за эту «услугу» предлагают заплатить небольшую сумму. На деле ничего не происходит. В лучшем случае юристы подают ничего не значащие иски на банк и проигрывают дело в суде. В худшем - они просто исчезают с вашими деньги. Долг все это время растет за счет пеней и штрафов, а кредитная история портится.

КСТАТИ

Сэкономить на ставке

Вместо того чтобы искать «легкие» способы избавиться от долгов, лучше попробовать легально снизить процент. Сейчас для этого самое подходящее время. Многие банки предлагают рефинансировать ипотечный кредит. По сути, это оформление нового более выгодного займа для погашения уже существующего. Это выгодно, когда новая ставка хотя бы на 1% выгоднее вашей нынешней.

В банках есть специальные программы, которые помогают снизить процент по кредиту, а значит - уменьшить ежемесячный платеж. Сейчас это популярная услуга. Сначала можно обратиться в свой банк. Если он откажет, алгоритм такой: клиенту нужно подать заявление в новый банк, собрать весь пакет документов и на себя, и на квартиру, в том числе заказать новую оценку недвижимости. В среднем на переоформление уходит один-два месяца и около 10 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Микроипотека» мелкими буквами

В последнее время на рынок ипотеки вышли и микрофинансовые организации. Они кредитуют граждан под залог недвижимости. Очень часто под вывеской МФО скрываются мошенники. В договорах они прописывают кабальные условия - например, гигантские пени и штрафы в случае просрочки. Главная цель злоумышленников - вынудить клиентов отдать квартиру за долги. Доказать свою правоту потом почти невозможно. Судьи в таких спорах обычно разводят руками: мол, вы сами все подписали, надо было внимательнее читать договор и смотреть, с кем вы его подписываете.