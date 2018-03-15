2018-03-15T11:29:24+03:00
Дом. Семья

«Потаенные ходы лихоимства…»

История коррупции насчитывает столько же лет, сколько и история государственной власти. Исследований проведено немало, поклонников у этой сферы человеческого общения множество, а значит, пора издавать и переиздавать учебники и самоучители
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
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Более конкретного анонса книги на обложке даже невозможно себе представить.Более конкретного анонса книги на обложке даже невозможно себе представить.
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Закон рынка: спрос рождает предложение.

«Искусство брать взятки»

«Центрполиграф», 2018

В каждой стране у каждого исторического периода – свои традиции брать и давать взятки. В нашей стране эта традиция имеет глубочайшие исторические корни. На кого пенять, если не одно столетие должности в Российском государстве давали с формулировкой: «в прокорм», подразумевая, что официальную зарплату даже и платить-то не стоит, чиновник сам себе на «прокорм» заработает.

На обложку маленькой, но очень нужной книжки «Искусство брать взятки» вынесены основные главы и разделы текста. Более конкретного анонса даже невозможно себе представить. Уже этому стоит поучиться: «виды взяток, методы их получения и как избежать ответственности перед начальством или зависти подчиненных».

Последний пункт про «зависть подчиненных» - отражает глубину исследования темы, ведь зависть – это одна из главных причин доносов и в этом качестве встречается чаще, чем донос-оглашение из желания восстановить справедливость или имидж конторы.

Имя автора: Эраст Перцов – поначалу настораживает. Псевдоним? Литературная мистификация? Кто скрывается под этим именем? Экс-полковник спецслужб или опять Борис Акунин? Но нет. Эраст Петрович Перцов – поэт и прозаик, хороший знакомый Пушкина, «знавший все его дела», абсолютно реальный человек XIX века из семьи, оставившей в истории литературы и общественной мысли России вполне ощутимый след.

Книга написана в стиле, который сегодня, скорее всего, отнесли бы к постмодернизму, ибо она полна сарказма, иронии, аллюзий и отсылок. По своей форме – это лекции, которые некий персонаж, попав под следствие, читает детям чиновников, от которых зависит его судьба. Представляете? Лекции о взятках – детям! Зачем? Чтобы сделать их будущее стабильным и процветающим. Вот таким был взгляд на грядущее нашей страны из середины XIX века. Хотя «автор лекций» еще в предисловии становится нереальным персонажем, оставившим после себя рукопись в наследство, искусство взяток описано на уровне прекрасной и точной инструкции. Но если постмодернизм чаще всего глумится над происходящим с помощью сюжетного абсурда, то традиция Салтыкова-щедрина, конечно, прежде всего, реализована в языке повествования.

Уверен, получите настоящее удовольствие. Да, советы дельные. Совсем не устарели.

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