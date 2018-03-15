Счастливых россиян стало вдвое больше, а прирост ВВП на душу населения превысил 70%

СЕГОДНЯ 11:45 2018-03-15T11:48:16+03:00

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В Москве прошел круглый стол, посвященный презентации большого проекта «Россия удивляет. Социология и статистика против мифов и вымыслов». Это и сайт, на котором собрано очень много полезных цифр, и книга. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в этой работе подвели итоги развития России за 2000-2017 годы. Иными словами - что изменилось в нашей жизни. Не по ощущениям. А в реальных цифрах и показателях.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, как появилась идея этого проекта:

- Лет пять назад один товарищ рассказал историю. Его пригласили в эфир на какой-то западный телеканал, рассказать, что изменилось в стране за последнее время. Там получился настоящий баттл. Оппонент сыпал цифрами, как все плохо - мол, Россия деградирует, летит в пропасть. Мой товарищ говорит: «Я-то живу в стране, знаю, что все не так. Но материала с цифрами у меня не было». Из этого казуса и появилась идея: собрать на одной площадке статистику, которая показывала, что у нас может быть есть слабости, но есть и сильные стороны, что есть и победы, не только неудачи. И мы решили сделать проект, чтобы показать, чем может гордиться наша страна.

Сайт «Россия удивляет» запустили в 2013 году. С того момента социологи и статистики подводили итоги каждого прошедшего года. А в этом году немного изменили концепцию.

- Мы решили обобщить итоги развития страны за последние 17 лет, - говорит Валерий Федоров.

ИНДЕКС ЗАРПЛАТЫ И ТУРПОЕЗДОК

Перед выборами ВЦИОМ проводил большой опрос - решения каких проблем избиратели ждут от будущего президента. Большинство респондентов называли вопрос низких доходов некоторых категорий населения. В книге «Россия удивляет» тема благосостояния россиян стоит особняком.

Один из показателей общего настроения в стране - так называемый уровень счастья.

- Мы проводим опросы на этот счет еще с 1990 года, - рассказывает Федоров. - Задаем россиянам на улицах прямой вопрос: «А вы счастливы?». В 90-м утвердительно на этот вопрос отвечали 44% респондентов. А по опросам 2017 года - уже 85%.

«Как вы оцениваете материальное положение своей семьи?» - еще один вопрос, который ВЦИОМ задает на улицах российских городов уже много лет. По словам Валерия Федорова, в 2005 году «очень хорошее», «хорошее» и «среднее» отвечали 67%, в 2017-м - 81%.

В качестве реальных показателей благосостояния «Россия удивляет» приводит официальные показатели Росстата. В 2000 году средняя зарплата по стране была на уровне 12158 рублей. В 2017-м - 38061 рубль.

Здесь, конечно, логично было бы возразить: а инфляция, а покупательская способность рубля?

Чтобы оценить реальное изменение благосостояния, социологи придумали специальный индекс - сколько средний россиянин может совершить туристических поездок за границу на одну месячную зарплату.

- Например, в 2004 году средняя зарплата равнялась стоимости 0,67 поездки в Финляндию, - продолжает глава ВЦИОМ. - По оценкам 2016 года - 1,77 поездки в Финляндию. Этот индекс увеличился и по другим направлениям - Испания, Франция, Китай, автобусный тур по Европе.

МИФ О БЕНЗИНЕ

- Есть и более традиционные способы измерения благосостояния, - вступает в разговор проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. - Например, рост внутреннего валового продукта на душу населения. Причем, интересно было бы сравнить темпы их роста со странами Европы. Если взять отправной точкой 2000 год, за эти 17 лет наш ВВП вырос на 71%. В Германии - лишь на 20%. В Великобритании - на 18%. Во Франции - на 3%.

По словам специалиста, практически по всем показателям стандартов качества жизни Россия достигла высоких показателей. Кризис, начавшийся в 2014 году, миновал. Низшей точкой реальных доходов населения был первый квартал 2016-го. На с тех пор начался постепенный рост. Прогнозы на 2018 год - оптимистичные. Рост ВВП на 3-4%. Достаточно низкая инфляция, не превышающая 4%. Стабильные цены на нефть.

Кстати о нефти.

- Позиции России на рынке углеводородов по-прежнему сильны, - говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. - Знаете, различные горе-футурологи нам часто рассказывают, что к 2030 нефть как товар будет уже никому не нужна. Но в то же время мы видим, что никаких реальных предпосылок для этого нет. Что говорить, если даже Штаты в 2 раза увеличивают добычу нефти. При этом в 2017 году мы по объему добычи обогнали и США и Арабские Эмираты. Параллельно поставили исторический рекорд поставки газа за границу.

Эксперт напомнил, что Россия сейчас занимает первое место в мире по экспорту газа, второе - по экспорту нефти, третье - угля.

Участники круглого стола вспомнили, что один из самых популярных мифов - якобы в России едва ли не самый дорогой бензин в мире и едва ли только у нас он иногда дорожает.

- Это, разумеется, не так, - заявил Валерий Федоров из ВЦИОМ. - Самый дешевый в мире бензин - в Венесуэле. (Стоимость субсидируется государством, на это государство тратит ежегодно миллиарды долларов, в итоге этот «социалистический рай» и привел к тому, что Венесуэла стоит на пороге полного экономического хаоса, - Авт.) Но к уровню экономики и благосостоянию жителей это не имеет никакого отношения.

Реальные цифры таковы. Самая большая цена на бензин в Гонконге. 1,98 долларов за литр. В Норвегии (тоже крупном производителе нефти, между прочим) - $1,96. В Голландии - $1,78. В Германии - $1,54. В Канаде - $1,02. На Украине - $1. В США - $0,73. У нас - $0,69.

КОНКРЕТНО

Еще несколько важных цифр

- Средняя продолжительность жизни в стране увеличилась с 65,3 лет (в 2000 году) до 71,8 (в 2017-м).

- В 2013 году впервые с 1990-го в России впервые был зафиксирован естественный прирост населения. В течение последующих лет рождаемость превышает смертность.

- Младенческая смертность сократилась с 15,3 случаев на каждую тысячу родов (2000) до 5,3 (2017).

- Объемы вводимого жилья выросли в 2,5 раза: 80 млн. квадратных метров (2016) против 30 млн. (2000).

- С 2000 по 2017 годы существенно выросло потребление основных продуктов питания. Мы стали в 1,3 раза есть мяса. В 1,4 раза овощей и фруктов.

- Уровень безработицы упал в два раза: в 2000 году 10,6% россиян не имели работы, по оценкам 2016 года - 5,5%. (Для сравнения: в Испании - 19,6%, Италии - 11,7%, во Франции - 10,1%, в Финляндии - 8,8%, в США - 4,9%).

- В 2017 году мы поставили собственный рекорд по урожаю пшеницы. Было собрано 87,8 млн. тонн. (В 2000 году был 34,4 млн. т.).

- Больше чем в два раза увеличилось поголовье птицы (583 млн. голов против 205 млн.) и свиней (18,39 млн. голов против 8,52 млн.).

- Мы стали производить в 7,5 раз больше телевизоров, в 4 раза больше стиральных машин, в 2,5 раза больше холодильников.

- 60% прошенных в 2017 году россиян заявили, что испытывают чувство уверенности в завтрашнем дне. В 2000 году таких респондентов было почти в два раза меньше.