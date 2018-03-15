Илья Ковальчук продает олимпийскую машину и хоккейный свитер

СЕГОДНЯ 15:15 2018-03-15T15:20:45+03:00

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На youtube появился ролик, в котором падающий сборной России и питерского СКА Илья Ковальчук говорит о том, что вырученные от продажи авто средства пустит на благотворительность.

«Делаем доброе дело вместе. Ребятам огромное спасибо, что услышали меня. Короче говоря, покупайте машину. Вот и все. Все деньги вырученные от продажи мы вместе пожертвуем или в детский дом, или мы поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или же деньги на реабилитацию. Кроме машины у нас еще есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это дорогая для меня вещь. Историческая. Надеюсь, таких больше не будет, потому что Россия должна играть с гербом на груди. Хочется найти человека, который раскошелится и поможет доброму делу», - говорит Ковальчук.

Напомним, что каждому из наших хоккеистов за победу на Олимпиаде подарили по автомобилю БМВ стоимостью в 5 миллионов рублей. Кроме того, игроки СКА получили по 9 млн. руб. - 4,5 от государства и столько же им дал Санкт-Петербург.

Кстати, Илья Ковальчук самый высокооплачиваемый спортсмен в России, получающий по некоторым данным 330 миллионов рублей в год.