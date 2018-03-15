2018-03-15T16:27:23+03:00
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В дорожную разметку добавят желтых и синих красок

С 1 июня начнет действовать новый ГОСТ
Максим Бодкин
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Если раньше желтая разметка использовалась только для обозначения зон запрета стоянки, то теперь она будет использоваться наравне с белой и в других целяхЕсли раньше желтая разметка использовалась только для обозначения зон запрета стоянки, то теперь она будет использоваться наравне с белой и в других целяхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С началом лета в привычную цветовую гамму дорожной разметки добавятся новые знаки, цвета и комбинации. Вступает в силу новый ГОСТ, он принят в рамках приведения наших техрегламентов и правил в соответствие с требованиями регламентов Таможенного союза, куда, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Что же изменится?

Если раньше желтая разметка использовалась только для обозначения зон запрета стоянки, то теперь она будет использоваться наравне с белой и в других целях.

1. Желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон.

2. Его же будут использовать для разметки-«вафельницы» на перекрестках. Она будет ограничивать зону, запрещенную для въезда при заторе (см. графику). Эксперимент по внедрению новинки уже проходил в Москве. С новым ГОСТом такая разметка будет официально введена в действие по всей стране.

Как считают разработчики, желтый цвет позволит сделать разметку заметнее - особенно в плохую погоду.

3. Кроме желтой, на дорогах появится еще и синяя краска. Ею будут наносить прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках, а также обозначать парковочные карманы.

4. Кроме новых цветов, ГОСТ теперь предусматривает на асфальте стрелку, обозначающую зону поворота. А также зону разворота - в старом ГОСТе этого не было.

Впрочем, прямо с 1 июня на всех улицах новую разметку вы вряд ли увидите. По-новому дороги будут раскрашивать постепенно, в процессе сезонного обновления дорожного покрытия и разметки.

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