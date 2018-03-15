Ученые выяснили: щедрость - главный источник счастья

СЕГОДНЯ 16:33 2018-03-15T17:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Эйфорию на деньги не купить

Чего вам не хватает для счастья? Не спешите по привычке говорить: «Денег!» Психологи и среди них профессор Элизабет Данн из университета Британской Колумбии (Канада), обратили внимание, что сегодня рост доходов перестал оказывать такое уж принципиально влияние на ощущение счастья у людей. Почему это произошло? Оказалось, что деньги играют роль эмоционального допинга только на определенном жизненном этапе: когда в кошельке пусто и ты с трудом сводишь концы с концами. А если базовые потребности удовлетворены - есть кусок хлеба и крыша над головой - то материальный достаток, конечно, остается штукой приятной, но полный холодильник эйфорию уже не вызывает. Иначе почему такой популярностью пользуются магнитные полоски с надписью «На ночь не жрать!», которые вешаются на дверцы этих самых холодильников?

Многие сейчас начнут возмущаться: мол, кризис на дворе и денег нет... Субъективно, конечно, жизнь всегда тяжела. Но если сравнить уровень жизни людей в длинной ретроспективе, то получится достаточно оптимистичная картина. Так экономист Макс Роузер из Оксфордского университета провел масштабное исследование, в ходе которого сравнивал динамику изменения уровня жизни людей за последние примерно 200 лет - с 1820 по 2015 годы. По его данным в начале XIX века в состоянии крайней бедности (меньше чем на 2 доллара или 120 рублей в день) жило 94 процента населения в мире. В 1950 году в нищете мыкалось 75% человечества. В 1981 году этот показатель составлял 44%, а в 2015 году - 9,4%!

Как мы видим, реальные доходы людей во всем мире резко возросли за последние несколько десятилетий.

Души прекрасные порывы

Однако, как утверждает в своей работе Элизабет Данн, уровень счастья, в отличие от уровня жизни, сейчас практически не растет даже в самых благополучных странах.

- Это связано с тем, что люди по инерции продолжают тратить излишки доходов на то, что приносило счастье во времена всеобщей бедности - то есть на покупку дорогостоящих потребительских товаров, - объясняет профессор. - Но, это тупиковый путь, потому что вместе с доходами растут и притязания. По иронии судьбы, расходы, связанные с тем, чтобы побаловать себя любимого, являются далеко не самым сильным источником положительных эмоций. Мы выяснили, что наиболее полное ощущение счастья приносят альтруистичные поступки: когда вы помогаете своим знакомым, жертвуете на благотворительность, работаете волонтером. Именно такие типы поведения тесно связаны со счастьем.

Казалось бы, эта теория противоречит здравому смыслу. Ведь одержимый великодушием человек совершая все эти альтруистические безумства причиняет себе прямой убыток?! А своя рубашка, как известно, ближе к телу.

Но исследования показали, что души прекрасные порывы действительно обладают свойством окупаться сторицей. Данн и ее коллеги в течение года анализировали структуру расходов фокус-группы, в которую вошли 632 американцев. Психологи разделили их траты на 4 категории:

1. налоги, выплаты по кредитам, расходы на питание, коммунальные услуги и прочие обязательные выплаты

2. подарки для себя

3. подарки для других людей

4. пожертвования на благотворительность

Первые две категории были объединены в «личные расходы», в среднем на это уходило 1713,91 доллар в месяц. Две последние позиции отнесли к «альтруистическим расходам» - на них участники эксперимента тратили в среднем 145,96 долларов в месяц. Параллельно с этим участники регулярно заполняли анкету, где оценивали уровень удовлетворенности жизнью. К примеру, они отвечали на вопросы: насколько счастливы вы были вчера? Насколько, сильно вы ощущаете, что ваша жизнь не лишена смысла?... Интенсивность ощущений оценивалась по 10 шкале, затем эти данные суммировались определенным образом и вычислялся индекс счастья.

Оказалось, что реализация «частнособственнических инстинктов» практически не влияла на удовлетворенность жизнью. Условно говоря, если состояние абсолютной эйфории брать за 1, то расходы на личное потребление влияли на индекс счастья с мизерным коэффициентом 0,02. Зато альтруистические расходы могли увеличивать ощущение счастья на 0,11 - больше, чем на 10 процентов! Следовательно, счастливым человеком можно стать, убивая в себе эгоиста.

КСТАТИ

Чем отличается мозг альтруиста

А международная команда ученых, которую возглавляла психолог Союнг Парк из Университета Любека (Германия) пошла еще дальше. Эксперты решили исследовать нейронный механизм мозга, который подталкивает нас на великодушные поступки. Для этого они набрали две группы добровольцев и пообещали, что каждый из волонтеров в течении ближайших четырех недель получит по 100 швейцарских франков. Участники экспериментальной группы взяли на себя обязательство потратить свалившиеся с неба деньги на других людей - можно было пригласить своего знакомого на ужин или купить небольшой подарок. Волонтеры из контрольной группы должны были израсходовать эту сумму на себя. Затем тех и других попросили поразмышлять над тем, как они будут тратить свои бонусы, а в это время активность их мозга измеряли с помощью магнитно-резонансной томографии.

Ученые рассудили, чтобы человек преодолел свой эгоизм и смог ощутить ощущение счастья от филантропических поступков, в головном мозге должны активироваться зоны связанные с системой вознаграждения. Оказалось, что за щедрость и альтруизм отвечает нейронная связь между областями мозга под названием височно-теменной узел и вентральный стратум. Височно-теменной узел играет ключевую роль при принятии нравственных решений. А вентральный стратум управляет мотивацией, этот участок хорошо развит у выдающихся спортсменов, ученых, музыкантах. Ведь без сумасшедшей мотивации они не смогли бы достичь запредельных высот.

Самое главное, у тех добровольцев, кто обязался потратить деньги, чтобы порадовать других людей, активность связи между этим зонами была выше. Это в свою очередь приводило к бОльшей выработке гормонов счастья и удовольствия. Вероятно, этот механизм подкрепления начал формироваться еще в древние времена, когда выживаемость отдельного человека зависела от сплоченности всей группы. А это побуждало наших предков к щедрости и альтруизму в отношении сородичей. Впрочем, и сейчас добрые дела помогают человеку заслужить уважение в глазах окружающих и занять более высокое место в социальной иерархии.