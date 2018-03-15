Савченко рассказала, кто привел снайперов на Евромайдан
Вопреки ожиданиям своих недоброжелателей, депутат Верховной Рады Надежда Савченко вернулась из Страсбурга на Украину. И, как выяснилось, не для того, чтобы обороняться от обвинений, а чтобы нападать.
Напомним, в начале недели Служба Безопасности Украины (СБУ) вызвала Надеждду Савченко на допрос в качестве свидетеля по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в планировании теракта в Киеве. Надежда на допрос не явилась, а отправилась в Европу на заседание ПАСЕ в Страсбург. Тогда же ряд политиков заявили, что она уехала в Россию, поскольку, будучи российским шпионом, опасалась разоблачения. Через несколько часов выяснилось, что Савченко все-таки отправилась в Европу, а не в Россию. Но нынешний Генпрокурор Украины Юрий Луценко все равно пообещал внести в парламент представление о лишении Савченко неприкосновенности, ее задержании и аресте в том случае, если она не явится на допрос в СБУ.
- Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет, - публично озвучил Луценко свои фантазии (язык не поворачивается назвать их иначе - прим. авт.) на заседании Верховной Рады.
Чем, похоже, окончательно разозлил Надежду. Она, мало того, что вернулась на Украину, но и в сопровождении своего пресс-секретаря и сестры, явилась на допрос СБУ. А до того еще выдала ряд сенсационных заявлений журналистам.
- Я никогда в своей жизни никого не сдавала — ни в плену, ни в тюрьме в России, и на Украине этого делать не буду, - заявила она и врезала по своим нынешним оппонентам от души, подняв завесу тайны над гибелью персонажей из так называемой «Небесной сотни». - Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий (нынешний спикер Верховной рады. — прим. авт.) заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления.
Скажем сразу, фотография, на которой Парубий, бывший комендантом Майдана, сопровождает выходящих из гостиницы «Украина» предположительно снайперов, давно известна в сети. Как ни для кого не является тайной видео, на котором нынешний парламентарий Украины, а сразу после майдана - и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский был задержан при попытке вывезти с территории майдана снайпера со снайперской винтовкой в багажнике его собственной машины. Еще раз повторю - это ни для кого не тайна. Но прозвучавшие из уст Савченко обвинения произвели эффект разорвавшейся бомбы. Потому что это было признание от своей, от майдановки. А нынешний Генпрокурор Луценко, по ее словам «на майдане призывал к свержению власти и обещал людям оружие». Поэтому, как она считает, нынешней властью «события на «майдане» никогда не будут расследованы».
Комментируя то обстоятельства, что ей могут предъявить обвинения в попытке свержения государственной власти Украины, Савченко усмехнулась: «Кто не думал у нас взорвать Банковую ( здание администрации президента - прим. авт.) или Верховную Раду? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляют опросы, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать оружие».
- Все, что я вам говорю сейчас - правда, - завершила Савченко свой брифинг перед журналистами. - И правдой я буду защищаться.
На данный момент неизвестно, будет ли Савченко лишена депутатской неприкосновенности. Но она уже выведена из состава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Если же ее лишат депутатского иммунитета, то в этом случае с вероятностью в 99% Надежда Савченко будет арестована.
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