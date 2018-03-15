Британский министр обороны советует России "отойти и заткнуться"

СЕГОДНЯ 17:50 2018-03-15T18:38:21+03:00

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После того, как Лондон объявил о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов, Москва пообещала зеркальный ответ.

- Ответ будет очень скоро, я вас заверяю. Этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем до наших британских коллег, - заявил вчера глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй, сразу обвинив Россию в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом «Новичок», предъявила ультиматум (дать за сутки «заслуживающий доверие» ответ), а следом пообещала помимо высылки дипломатов арестовать связанные с Россией активы и даже не пустить королевскую семью на Чемпионат мира по футболу в нашу страну. В таком случае Виндзоры не смогут посетить и памятные мероприятия в честь столетия гибели Романовых.

В четверг ситуацию еще больше обострил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон.

- Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться, - вот именно такой лексикон доносится теперь из Лондона.

- А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают, - ответила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем временем министр иностранных дел Британии Борис Джонсон отказался дать России доступ к веществу, которым отравили Скрипаля и на чем так настаивал Сергей Лавров. Линию поведения англичан поддержали МИДы Германии и Франции, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владимир ДЖАБАРОВ, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам:

«Британский министр обороны становится нерукопожатным для наших политиков»

- Абсолютно безобразное и по форме, и по содержанию заявление Минобороны Британии. Видимо, господин министр перепутал Россию с какой-то бывшей британской колонией или банановой республикой и позволяет себе в таком тоне говорить с великой державой. Он становится нерукопожатным для наших политиков, поскольку ведет себя абсолютно недопустимо. Отвечать на это хамство не будем. Англичане продолжают атаку, спланированную, очевидно, британскими спецслужбами (возможно, совместно с американскими), а цель одна - бросить тень на наши выборы и испортить атмосферу Чемпионата мира по футболу, - заявил сенатор в эфире Радио «КП».

А В ЭТО ВРЕМЯ

США ввели санкции против "фабрики троллей"

Минфин США опубликовал санкционный список, добавив в него ту самую чертову дюжину россиян, которые якобы помогли победе Дональда Трампа на президентских выборах. В документе перечислены 13 фамилий, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и петербургское Агентство интернет-исследований. Именно эту компанию американцы прозвали «фабрикой кремлевских троллей».

Ограничения введены также против ФСБ и ГРУ и шесть их сотрудников, которых Штаты обвиняют в атаке вируса NotPetya.