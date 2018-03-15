2018-03-15T19:17:18+03:00
Звезды

Кто мог бы сыграть булгаковскую Маргариту?

"КП" проводит опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, кто же достоин яркой роли в грядущей новой экранизации [голосование]
Денис КОРСАКОВ
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Комментарии: comments3
В сериале 2005 года роль Маргариты на экране воплотила Анна КовальчукВ сериале 2005 года роль Маргариты на экране воплотила Анна КовальчукФото: кадр из фильма
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На днях стало известно, что готовится новая экранизация «Мастера и Маргариты». Режиссером картины станет Николай Лебедев. Как вам кажется, кто из популярных современных актрис лучше всего подходит на эту роль? (Свои варианты ответа пишите в комментариях).

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