Кто мог бы сыграть булгаковскую Маргариту?
"КП" проводит опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, кто же достоин яркой роли в грядущей новой экранизации [голосование]
В сериале 2005 года роль Маргариты на экране воплотила Анна КовальчукФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:
На днях стало известно, что готовится новая экранизация «Мастера и Маргариты». Режиссером картины станет Николай Лебедев. Как вам кажется, кто из популярных современных актрис лучше всего подходит на эту роль? (Свои варианты ответа пишите в комментариях).
Кто должен сыграть булгаковскую Маргариту?.