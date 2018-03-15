Кто мог бы сыграть булгаковскую Маргариту?

Директор театра "Современник": «Недоброжелательные реплики зала сподвигли Михаила Ефремова ответить. Но он это сделал не от себя лично, а в образе своего героя Макса…»

На пятый день после инцидента в театре Самары, куда московские артисты приехали на гастроли, администрация «Современника» наконец дала разъяснения [видео]