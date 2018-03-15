Трагедия русскоязычных детей Латвии

15 Март 22:05 2018-03-15T22:34:05+03:00

Изменить размер текста: A A

РУССКИХ ДЕТЕЙ ЗАПИСЫВАЮТ В ЛАТЫШИ

Нередко дети из русскоязычных семей учатся в латышских школах, осваивают латышский язык и, бывает, владеют им даже лучше, чем их латышские сверстники. Тем не менее, латышские дети зачастую относятся к русским презрительно. А их родители выдвигают претензии школе - как так может быть, что этот “krievulēns” (русак. - Ред.) знает латышский лучше, чем их дети? Что-то, значит, неладно с преподаванием!

Дома школьник из русской семьи, плача, заявляет, что в латышскую школу он больше ни ногой. И родители спешно ищут школу, в которой обучение ведется на русском.

Один человек, занимающийся вопросами демографии, на латвийском телевидении с видимым удовольствием рассказывал: бывает, что русские родители в графе о национальности новорожденного пишут «латыш». Но потом их ребенок пойдет в латышскую школу, а там его наверняка будут третировать, унижать и приставать с вопросом: твои отец и мать русские, как же ты стал латышом? История повторится, ребенок в слезах вернется из школы и задаст тот же сакраментальный вопрос: «Вы, мама и папа, русские, так почему же вы написали, что я латыш?». И тоже откажется ходить в латышскую школу. Так в семье назревает трагедия. Не исключено, что подростком или чуть позже ребенок покинет родителей, а потом вообще не захочет знаться с ними. И родители ничего или почти ничего не будут знать о своем ребенке. Это не выдуманная мной ситуация, я сам знаю такие истории.

В птичьем мире, если у аистов появляется третий малыш, его выкидывают из гнезда с высоты где-то в 8-10 метров, птенец гибнет и становится кормом для других животных. Так и родители, по своей воле меняющие национальность ребенка, по сути дела, выкидывают своего малыша из гнезда – из семьи. Я напомню, что в православных русских семьях родители испокон века крестили ребенка, растили его и укрепляли в православных семейных традициях, и эти традиции не менялись на протяжении сотен лет вопреки всем внешним давлениям. Так же, как, скажем, православная литургия или особенности архитектуры православных храмов.

Но в любом случае дети прежде всего должны научиться языку матери, в данном случае – русскому языку, и уважать свой народ и государство. Как это делают, например, поляки. Заброшенные по воле судьбы на чужбину, они и там призывают своих братьев-католиков не забывать собственных корней и традиций. Это вызывает, как правило, не отторжение, а уважение со стороны людей страны, в которой они оказались.

"ОККУПАНТЫ", "ВАТНИКИ", "РУССКИЕ ВШИ"...

Кто дал нам право оскорблять, обижать людей какой бы то ни было национальности? Нет у нас, латышей, такого права. Тем более, что в войну тысячи латышей, особенно те, у кого руки были по локоть в крови, ушли из страны вместе с немцами, а потом рассеялись по миру. А в современной Германии я лично посетил «как бы латышские» семьи. «Как бы» потому, что дети в этих семьях, а тем более внуки, стыдились признаться, что их отцы и деды - латыши. Латвия их не интересовала, они о ней знать ничего не знали.

Из уст национал-фашистски настроенных латышей в адрес русских людей часто звучит – «оккупанты», «ватники». А из уст депутата Сейма Эдвина Шноре раздалось и вовсе оскорбительное - «русские вши». Разумеется, оскорбились и русскоязычные, и не утратившие способности здраво и достойно мыслить латыши. В результате депутаты парламента Янис Адамсонс и Игорь Пименов направили заявление в комиссию Сейма по этике, считая, что высказывания Эдвина Шноре содержат признаки разжигания межнациональной розни. Но поразительно: в Нацобъединении не только достаточно известная Янина Курсите, но и сравнительно молодой еще депутат Райвис Дзинтарс выступили в защиту Шноре. Чего же, скажите, ждать от их детей и внуков, воспитанных в соответствующем «национальном» духе?

Есть и другие, совершенно дикие примеры. В июне прошлого года ко мне пришла православная женщина и попросила о богослужении в память ее родных. Мы разговорились, и она рассказала мне, что сын ее сестры, ученик 3 класса латышской школы, яростно пытался убедить ее в том, что в России нет демократии. На вопрос, почему он так считает, мальчик ответил: потому что президент Владимир Путин запретил гомосексуализм, однополые браки. Кто ему про это рассказал? Оказалось, учительница латышской школы, в которой он учится.

СОДОМИЯ ПРАВИТ БАЛ

В 2013 году латвийский министр благосостояния Илзе Винькеле настойчиво выступала за то, что детей в школах надо учить терпимости и принятию гомосексуализма. Правда, активность министра не увенчалась успехом. Оказалось, что в латвийском Сейме, в обществе есть еще люди, не гнущие чуть что спины. Против гомосексуализма восстала общественность и все религиозные конфессии, в особенности кардинал Янис Пуйятс. Комиссар Европарламента по правам человека Нилс Муйжниекс, прекрасно знающий реальную ситуацию в Латвии, тем не менее уговаривал депутатов повлиять на несговорчивых, признать и подписать Стамбульскую конвенцию по борьбе против насилия над женщинами, но фактически узаконивающую «третий пол» и гомосексуальные браки. Однако Муйжниексу пришлось с пустыми руками вернуться в Брюссель.

Мы знаем, что мусульмане во имя попадания в царствие небесное тоже борются против гомосексуализма. Ненавидят они особенно тех, кто публично, в общественных местах, на улицах и в парках в присутствии других людей демонстрируют свои интимные отношения либо публично заявляют, что они геи. В их поле зрения попал и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, занесенный в списки тех, кто, по мнению радикальных исламистов, подлежит уничтожению.

Разумеется, ничего подобного, слава Богу, в Риге не случилось. Но как, скажите, расценить сказанное на телевидении премьер-министром Лаймдотой Страуюмой: «Пусть приезжают мигранты, пусть, но только - не русские…». Что ж, если осуществятся призывы Лаймдоты и к нам приедет много мусульман, у Эдгарса Ринкевичса и впрямь могут быть проблемы…

А что в России? Напомню, что как-то из Брюсселя прибыли аж два депутата, привлекли местных гомосексуалистов и возжелали провести в Москве шествие своих сторонников. Но тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков дал команду разогнать их дубинками. В начале 90-х годов, потом в 1998 году, потом в 2001 и вплоть до 2005 года в разных городах прошли так называемые гей-парады. Однако в 2006 году в Москве, Петербурге, а затем уже в 2012 году по всей стране был объявлен запрет на эти парады. 11 января 2013 года президент Владимир Путин издал специальный указ, по которому в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Напротив, в странах Запада, особенно в Германии и Франции, фактически отказались от христианских ценностей и поддерживают гомосексуализм во всех его формах. Я считаю, что этим народам суждено уйти в небытие в течение 50-70 лет, ибо Господь за содомский грех карает особенно сурово.

К несчастью, наша Латвия послушно принимает и поддерживает все, что идет с Запада, в том числе моральную нечистоту. Если и дальше так пойдет дело, мы окажемся на краю гибели.