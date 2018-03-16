2018-03-16T02:57:24+03:00
Политика

Владимир Путин: Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России

Президент призвал россиян прийти на выборы [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments19
Владимир Путин обратился к россиянам с призывом прийти на выборыВладимир Путин обратился к россиянам с призывом прийти на выборыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимир Путин накануне президентских выборов традиционно выступил с обращением к гражданам России.

- Как действующий глава государства считаю важным обратиться к вам накануне голосования, - сказал Путин в своем телеобращении. - От воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдёт наша страна, зависит будущее России и наших детей. За кого проголосовать, как реализовать своё право на свободный выбор - это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учёта вашего мнения.

Президент напомнил, что «в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству».

- Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны, потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки, - подытожил Путин. - Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России.

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами.18 марта в России пройдут выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии голосования

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
От шести до 10 человек могли погибнуть при обрушении моста в Майами
МЭА прогнозирует увеличение спроса на нефть в 2018 году
Вертолет ВВС США разбился на западе Ирака
ЦСКА обыграл в гостях «Лион» со счетом 3:2
Дональд Трамп-младший разводится
Савченко подтвердила намерение баллотироваться в президенты Украины
Госдеп: Новые санкции в отношении РФ не связаны с выборами
Путин призвал россиян участвовать в выборах 18 марта
ФАС готовит дела против московских аэропортов за политику в отношении такси
США могу ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипаля
Путин рассказал, из чего складывается успех России
Макрон отказался посещать стенд России на книжном салоне в Париже
Минобороны РФ ответило на совет Великобритании «отойти и заткнуться»
Пешеходный мост рухнул в Майами
Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл