Депутаты снова хотят отменить ЕГЭ

СЕГОДНЯ 12:41 2018-03-16T12:42:51+03:00

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До старта ЕГЭ осталось два с небольшим месяца, а его снова предлагают отменить. На этот раз с инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, депутат от ЛДПР.

- Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на "дрессировку" по определённому набору заданий, - заявил Борис Чернышов. - Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы.

Авторы инициативы планируют внести законопроект на рассмотрение уже сегодня, 16 марта. Похожие попытки были и раньше — например, ЛДПР предлагала отменить ЕГЭ ещё в 2016 году, но законопроект отклонили. С идеей отмены единых экзаменов выступали и представители КПРФ, и других партий.

В любом случае, даже если законопроект будет принят, выпускников текущего года это никак не коснется — им сдавать ЕГЭ придется в любом случае. Как неоднократно подчеркивали в Рособрнадзоре, все изменения в правилах, содержании и порядке сдачи экзаменов устанавливаются заранее. Все нововведения публикуются ещё осенью, чтобы у выпускников было достаточно времени для подготовки.

Против отмены единого экзамена высказывалась и министр образования и науки Ольга Васильева:

- Понятно, что мы будем идти по пути ЕГЭ. Это большое социальное благо: можно поступить в очень хороший вуз, приложив много усилий в школе, и при этом не важно, где ребенок живет территориально. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что предела совершенству быть не может. Но я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, будет отшлифовываться то, что уже есть.