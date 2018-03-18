Отдых в Египте с рейсами в Каир: Красное море далеко, но есть Средиземное!

СЕГОДНЯ 14:45 2018-03-18T16:17:31+03:00

"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Каир, первый рейс 11 апреля. В чем интерес для туристов, ведь чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх пока нет? Рассказываем!

Изменить размер текста: A A

- Я счастлив! - наш разговор с советником министра туризма Египта Амром эль-Эзаби начался с того, что он воздел руки к небу. Причина счастья простая: после перерыва в два с половиной года между Египтом и Россией возобновляется воздушное сообщение.

“Аэрофлот” уже открыл продажи билетов. Первый лайнер А320 стартует из “Шереметьево” 11 апреля, рейсы будут выполняться три раза в неделю. С 12 апреля начинает полеты египетский национальный перевозчик Egypt Air, также с тремя еженедельными рейсами.

Да, пока только в Каир. Когда полетят чартеры на Красное море, неизвестно – аэропортам Хургады и Шарм-эль-Шейха еще предстоит пройти проверку на безопасность. Есть ли для туристов смысл в рейсах в Каир? Ведь из столицы до Красного моря часов шесть по пустыне ехать либо лететь внутренним рейсом. Египтяне считают, что очень даже есть:

- Весь туристический бизнес с нетерпением ждет начала полетов. Это скромное начало, но оно очень обнадеживает, - уверен Амр эль-Эзаби. - Для туристов это возможность увидеть классический, истинный Египет. Мы говорили с крупными российскими туроператорами, они готовы предлагать поездки с перелетом в Каир. Да, им придется думать немножо по-другому, чем они привыкли, иметь дело с небольшими объемами, порядка тысячи пассажиров в неделю, и более сложной логистикой. Но если упустят эту возможность, то проиграют конкурентам. Я знаю, что и российские туроператоры уже выполняют “домашнюю работу”: готовят почву для открытия чартерных рейсов на курорты, ведут переговоры, заключают контракты.

- А если самостоятельно прилететь в Каир, как лучше провести там отпуск? Про пирамиды все знают, а что еще?

- Кроме пирамид в Гизе, есть еще и самые древние пирамиды в Саккаре, им больше 4,5 тысяч лет, - советует господин Амр эль-Эзаби. - В Каире, кроме Египетского национального музея, я бы порекомендовал Коптский музей с богатейшей в мире коллекцией коптского, христианского искусства. Исламский музей недавно открылся после реставрации. Да, и в Каире отличный Оперный театр. Перед поездкой зайдите в интернете, посмотрите репертуар. Или попросите турагента забронировать вам билеты. По Каиру очень удобно и дешево перемещаться на метро или на такси, мобильные приложения у нас тоже работают.

Новый маршрут – поездки в пути Святого Семейства в Египте, древнейшие христианские монастыри расположены всего в часе езды от Каира. И искупаться в Красном море тоже можно лишь в часе от Каира, в Айн-Сохне. Это не Хургада, конечно, но тоже очень красивый курорт на Суэцком заливе Красного моря. Вы можете съездить туда на день из Каира либо остановиться в отелях Айн-Сохны.

Еще идея - съездить в Александрию на автобусе или поезде, посмотреть древнегреческие и римские памятники, легендарную Александрийскую библиотеку.

И раз уж рейсы в Египет запускают к лету – почему бы не обратить внимание на египетские курорты на Средиземном море? Большинство из россиян о них и не слышали, но они есть. К западу от Александрии, в Эль-Аламейне (да, тот самый, где произошла одна из важнейших битв Второй мировой), Сиди-абд-эр-Рахмане и Марса-Матрухе.

- Около 200 километров средиземноморского побережья, песчаные пляжи, фантастические отели, новая яхтенная марина. Цены хорошие в мае и июне, потом будет дороже. Из Каира ехать около 3 часов. Рассматривайте рейсы в Каир как возможность узнать новый Египет! - а что, мне нравится этот совет Амра эль-Эзаби.

ЦЕНА ВОПРОСА

Билет из Москвы в Каир и обратно на прямой рейс “Аэрофлота” стоит от 21 700 рублей. У Egypt Air перелет дороже, около 24 тысяч рублей в обе стороны.

На майские праздники апартаменты или номер в 5-звездочном отеле на средиземноморском побережьеможно найти за 25 – 35 евро в сутки. В Айн-Сохне, на Суэцком заливе, отели 4 звезды стоят от 20 – 30 евро за номер на двоих в сутки. В Шарм-эль-Шейхе “четверки” - вообще от 15 евро в сутки, “пятерки” от 25 евро, а если со “Все включено” - от 35 евро в сутки. Не удивительно, что открытия Египта туристы очень ждут!

Туроператоры уже предлагают путевки на Красное море с перелетом в Каир и трансфером до курортов на автобусе. Так, у Tez Tour неделя отдыха в Хургаде в самом скромном трехзвездочном отеле в апреле стоит от 74 тысяч рублей на двоих, в "пятерке" с ол инклюзив - от 77 тысяч. На майские праздники - от 75 и 82 тысяч соответственно.

Визу граждане России могут получить в аэропорту по прибытию.

КСТАТИ

Авиакомпания Egypt Air позволяет купить и сквозные билеты с пересадкой в Каире до морских курортов, напоминают эксперты туристического сервиса OneTwoTrip. Но стоят они столько, что оптимизм тут же пропадает: перелет из Москвы в Хургаду или Шарм-эль-Шейх обойдется примерно в 39 тысяч рублей.

Собственно, добраться на Красное море с пересадками можно было и раньше, до открытия прямых рейсов в Каир. Россияне, которым во что бы то ни стало хотелось туда слетать, чаще всего выбирали перелет через Стамбул или Минск. Турецкий маршрут и сейчас самый дешевый - порядка 30 тысяч рублей за вояж в Хургаду или Шарм и обратно.

- Большинство российских путешественников заинтересовано в поездке именно в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. А на этом маршруте билеты с пересадкой в Стамбуле от турецких авиакомпаний на 20-25% дешевле Egypt Air. Аэрофлот же пока продает билеты только до Каира, - комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.