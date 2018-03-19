Дневник сыровара Олега Сироты: "Снимаю шляпу перед русскими"

СЕГОДНЯ 09:20 2018-03-16T23:45:28+03:00

Недавно про возрождение русского сыроделия выдали заметки несколько американских и европейских изданий

Известный фермер написал очередную часть своих дневниковых записей. В которых он удивляется нашествию иностранных журналистов на его сыроварню и читает отклики американцев и европейцев

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«Русские поняли, что они могут обойти санкции»

16 марта. Друзья, можете объяснить, что происходит? В последнее время у меня на ферме наблюдается настоящее нашествие иностранной прессы. Ходят, спрашивают, статьи выпаливают, словно стараются опередить друг друга. Из-за чего вынужден перестраивать график. Недавно про возрождение русского сыроделия выдали заметки несколько американских и европейских изданий.

«Таймс», например, вышел с заголовком «Русские поняли, что они могут обойти санкции, копируя сыры». И далее по тексту: «Россия переживает неожиданный бум в производстве сыра, благодаря ограничениям на импорт продовольствия из ЕС, который ввел президент Путин… Один из показательных примеров этой отрасли - 30-летний бывший программист Олег Сирота, который сварил голову сыра, аналога немецкого Бергкезе, для Путина».

«Введенное Владимиром Путиным продуктовое эмбарго вернуло «утраченное искусство» производства сыра в России, и теперь он пользуется безумным спросом», - вслед за ним повторяет один из из крупнейших американских каналов NBC News.

А ведь я прекрасно помню, что писали иностранцы о нас еще несколько лет назад, в самом начале импортозамещения. Тон был сродни ухмылкам наших либералов: «заменить не получится, русский мужик ни на что не способен, всех разорят бандиты-чиновники-менты...»

Меркель заблеяла в истерике

Ради любопытства почитал комментарии на NBC News, из которых хорошо видно — американцы и европейцы заметно заволновались, когда поняли, что их санкции идут во благо России. Злые комментарии, конечно же, есть - западная пропаганда продолжает делает свое гнусное дело, - но их куда меньше. Читая эти буйные фантазии, веселились всем дружным коллективом.

«Берегись, Олег, - пишет некая Памела Марпл. - Если вы слишком преуспеете, Путин захватит ваш бизнес, бросит вас в тюрьму!» (Пора бы барышне завязывать с наркотиками)

«Он продолжает делать свое пальмовое масло, называемое сыром, травя российских граждан и продавая свое дерьмо за 500% прибыли», - предостерегает Джордж Уоллер (тут заблеяла в истерике даже коза Меркель).

«Кто будет есть этот ядерный сыр?» - вопрошает Хокан Оман. (Как кто? Мы с моим медведем сразу после утреннего запуска нашего ядерного сырного реактора!)

«Если бы они были полностью самодостаточны, они никогда бы не потрудились начать, - вторит ей Ребекка Йенсен. - Их огромное население нуждается в импортных вещах, оно начнет страдать… (А мужики-то в русских ватниках не знают!)

В общем, спасибо за смехопанораму, товарищи иностранцы!

"У него борода. Ок"

Большинство же, кажется, начинают о чем-то догадываться. Иные отклики звучат порой, как премия за наш ударный труд!

«Джастин Хог: «Все это, кажется, происходит потому, что наш президент бездарный, а Путин пользуется нашей страной в это слабое и уязвимое время. Никогда бы такое не случилось при Буше! Плохо!»

Мэри Мирарчи: «Все это потому, что большой ребенок Обама с чипом на плече ввел эти санкции… К сожалению, итальянцы, которые являлись крупнейшими экспортерами в Россию изысканной еды и сыра, столкнулись с этим идиотизмом.… И, к сожалению, Италия за это время потеряла миллионы на экспорте в Россией. Ну и снимаю шляпу перед русскими, это факт».

Известный фермер написал очередную часть своих дневниковых записей

Лайза М Стив: «Здесь, в Америке, наш пармезан поставляется в пластике и содержит древесную массу. Возможно, у Путину лучше и без ГМО».

Самюэль Позено: «Мы все «благодарны» путинскому пармезану!»

Марио Минотт: «Подобно тарифу Трампа, санкции позволили местному бизнесу расти...»

Эйс Грин: «У него борода. ОК».

На сем вынужден прерваться — у меня снова делегация иностранных журналистов. На этот раз - китайцы. Вчера были французы, а завтра австралийцы грозят приехать... Я никому не отказываю - пусть приезжают и все посмотрят своими глазами. Глядишь - у еще большего количества их читателей-зрителей головы на место начнут вставать!

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