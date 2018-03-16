«Голос» готовит информационную атаку на выборы президента России

16 Март 23:15 2018-03-16T23:25:31+03:00

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Ну вот и заработали в разгар президентских выборов машины провокаторов. Есть такое движение "Голос". Его активисты борются за честность выборов. На самом деле эти общественники делают все, чтобы дискредитировать голосование.

На сайте "Голоса" вышел доклад «Дети, конкурсы и угрозы: как власть мобилизует избирателей на выборах президента». Там активисты запустили старую шарманку, мол, власть через чиновников и местные администрации заставляет людей идти на избирательные участки. Что ж, проголосили так проголосили. Раз есть "факты" нарушений, их нужно проверить. За дело взялись юристы ассоциации "Гражданский контроль". Они по косточкам разобрали все приведенные "Голосом" данные. Почитали и ужаснулись... от "пропагандистской фальшивки" активистов.

ДАЙТЕ ССЫЛКУ!

О нарушениях, увиденных в ходе избирательной кампании, "Голос" ссылается на прессу. А порой и на сайты, которые даже не зарегистрированы как СМИ.

- Все это свидетельствует о некритическом подходе к источникам информации, уравнивании сведений различной степени полноты и достоверности, - уверены юристы. - Это иллюстрируют и приводимые в тексте гиперссылки, которые, в том числе отсылают читателя к личным страницам в социальных сетях, где установить корректное авторство и тем более достоверность данных затруднительно. Даже в случаях, когда источники находятся в открытом доступе (например, в виде записей видеотрансляций заседаний ЦИК России), авторы доклада предпочитают использовать пересказ, причем, чаще всего в собственной редакции.

Еще один источник сведений – проект «Карта нарушений». Но и к нему у специалистов возникли вопросы.

- Сами ссылки на «Карту нарушений», включенные в доклад как объективно подтвержденный факт, вызывают недоумение, поскольку как уже неоднократно было отмечено, указание на самой карте о том, что «Материалы сайта являются добровольными сообщениями пользователей о возможных нарушениях избирательного законодательства, которые публикуются без предварительной проверки в версии пользователей для проверки содержащихся в них сведений» делает такие отсылки ничтожными. Механизм верификации сообщений «Картой нарушений» не предусмотрен, - отмечают авторы опровержения доклада.

РАЗДУЛИ ИЗ МУХИ «МАСШТАБНОГО СЛОНА»

В докладе и тут, и там можно встретить термин «масштабный». Ну, например, «масштабное административное использование образовательных учреждений». Правда, никакой статистики и реальных цифр «Голос» в таких случаях не приводит.

- Подобные приемы можно считать манипуляциями, направленными на придание единичным сомнительным сообщениям характера объективной информации о характерных массовых явлениях, - объясняют юристы. - Приводя оценочные характеристики «общепризнанности» явления, авторы доклада не считают нужным подтверждать такие оценки. Так указывая, что «общим местом для оценки проходящей президентской избирательной кампании как со стороны специалистов, так и со стороны рядовых избирателей, стало утверждение, что ее результат предрешен», эксперты «Голоса» не приводят ссылок на данные социологических или экспертных опросов.

САМИ ВЫДУМЫВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

А главный козырь, который выкидывают шулеры из рукава, убеждение читателей: «победитель выборов известен, а сами выборы являются неконкурентными».

- В данном случае «уровень поддержки кандидатов» то есть их конкурентоспособность (качество присущее объекту) подменяется понятием «конкурентность» - то есть процесс, - разбирают «разоблачители мифов». - Подобные подмены призваны придать фактам различных по форме, уровню «самодеятельности» разрозненных локальных инициатив, не всегда соответствующих нормам избирательного законодательства, характер масштабного, организованного и централизованно координируемого административного вмешательства, поскольку позиция авторов доклада относительно админ. ресурсной интервенции уже сформирована.

Отдельное внимание авторы доклада уделяют неким «школьным референдумам».

- Между тем в докладе совершенно не приводится фактов развития и легитимации данной инициативы в конкретных школьных учреждениях, как и остается незамеченным сдержанное, а подчас и критическое отношение к данным местным инициативам со стороны федерального центра, - пишут юристы.

И когда от опросных мероприятий для россиян в регионах решили отказаться, «Голос» это проигнорировал.

- Уже к середине февраля стало понятно, что простая и соблазнительная, на первый взгляд, инициатива привязать к президентским выборам опросные мероприятия местного значения, совместив их по месту и времени проведения, выявила целый комплекс формально-юридических, организационно-технических вопросов. В обществе была развернута публичная дискуссия о целесообразности совмещения локальных по значимости (в оценке критиков – «местечковых») мероприятий с главными выборами страны, эксперты делились мнениями, как поступать в случаях возникновения всевозможных коллизий, которыми чревато проведение опросов, организуемых по не всегда продуманным правилам. Однако вместо описания ситуации в развитии, и анализа рисков и преимуществ совмещения мероприятий, формулирования рекомендаций по оптимальному совмещению форматов их проведения, в докладе выражена констатация, основанная на странных источниках, выдаваемых за абсолютную истину, - считают юристы.

«ПОДТАЛКИВАЮТ К БОЙКОТУ ВЫБОРОВ»

Да и весь доклад странным образом выстроен на том, что граждане имеют право не принимать участие в выборах. Выходит, политическая позиция активистов перевесила их профессионализм.

- Это странно для организации, позиционирующей себя как движение в защиту избирательных прав граждан. Представляется, что борьба за избирательные права велась на протяжении многих веков не для того, чтобы им можно было пренебречь, а чтобы им пользоваться. «Голос» традиционно критикует организаторов выборов и крайне настороженно воспринимает любые инициативы, исходящие с их стороны. Политические симпатии и антипатии ключевых фигур движения общеизвестны и понятны, - подытожили юристы.

АТАКА НАЗНАЧЕНА НА 18 МАРТА

Засветился «Голос» и на телеканале НТВ. Там вышло целое расследование про эту организацию. Журналисты разузнали, что член Московской Хельсинской группы, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Лилия Шибанова, которая руководит "Голосом", в разговоре с председателем правления «Европейской платформы за демократические выборы» (EPDE) Штефани Шиффер, призналась - ее организация готовит атаку на президентские выборы в России.

- В 11 часов 19 марта на следующий день мы всё это вываливаем в интернет, отдаем ОБСЕ, отправляем в АП президента, т. е. мы все показываем, где у вас в каких регионах происходит полный треш. Мы выделяем эти так называемые электоральные султанаты и показываем конкретные участки, - рассказала Шибанова. - В конце марта мы реально можем показать, как ЦИК грязно выполнил свои обещания, как администрация среагировала, потому что сейчас они говорят, покажите нам, где были нарушения, мы не примем результаты этих участков.

Ну дела! Эксперты уверены, главная задача этих активистов – создать истерию.

- Они хотят создать истерию, - поделился с «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. - Есть шуты, которые выступают на разогреве королей. Они уже сейчас готовят публику, что все плохо в России. Действуют по заготовленному сценарию. А уже потом, по их лживым документам, будут выступать западные политики. Им не важно, как пройдут выборы. Они хотят скомпрометировать любые результат. Эти активисты не выступают за честные выборы. Их кандидат – это беспорядок. Шибанова – это проститутка, она выплясывает перед спонсорами и за это получает деньги и нелегальные гранты. Ей платят за провокации.