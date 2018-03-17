Киркоров взорвал соцсети новым хитом: «Теперь сто процентов запью!»
Чем только не удивлял Филипп Киркоров за 30 лет на сцене: порхал на сцене в перьях, надевал демонические линзы и парики в андеграундной «Мыши», перекрашивался в блондина, брился наголо, исполнял опасные трюки в шоу «Другой», попал в Книгу рекордов Гиннеса за 30 концертов в Питере, а за недавнее юбилейное шоу «Я» в Книгу рекордов России (кремлевский сольник артиста пришли посмотреть 60 тысяч зрителей, что и стало рекордом -Ред.). В общем, можно перечислять до бесконечности. Киркоров не боится экспериментов, не зря Алла Пугачева ещё много лет назад прозвала его «НЛО».
Вот и сейчас во времена царствия Ютуба и ITunes король поп-сцены держит марку, доказывает делом, что он по-прежнему «номер один». Артист взорвал соцсети танцевальным хитом «Цвет настроения синий».
Филипп Киркоров - Цвет настроения синий. (Премьера песни 2018)
Песня тут же попала на первое место iTunes. Знаменитости поддержали хит Киркорова, организовав флэшмоб в Инстаграме. Вот Лолита «без комплексов» зажигательно пляшет в синей ночнушке в аэропорту под песню Филиппа, следом за ней Евгений Плющенко в одних шортах, играя мускулами, выделывает па на Мальдивах.
Кстати, Лолита справедливо отметила, мол, удивительно, что про «синьку» выпустил хит непьющий артист.
-Теперь 100 процентов запью, -пошутил Киркоров.
Флэшмоб «Цвет настроения синий» поддержали и другие звёзды: Кристина Орбакайте, Татьяна Навка, Вячеслав Манучаров, Сергей Лазарев.
Удивительно, что пока нет ролика от Михаила Ефремова. Он-то точно знает толк в «синем настроении».
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