2018-03-17T01:23:25+03:00
Звезды

Киркоров взорвал соцсети новым хитом: «Теперь сто процентов запью!»

Звезды поддержали короля российской поп-сцены флешмобом [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Киркоров взорвал соцсети танцевальным хитом «Цвет настроения синий» Фото: архив артистаКиркоров взорвал соцсети танцевальным хитом «Цвет настроения синий» Фото: архив артиста
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Чем только не удивлял Филипп Киркоров за 30 лет на сцене: порхал на сцене в перьях, надевал демонические линзы и парики в андеграундной «Мыши», перекрашивался в блондина, брился наголо, исполнял опасные трюки в шоу «Другой», попал в Книгу рекордов Гиннеса за 30 концертов в Питере, а за недавнее юбилейное шоу «Я» в Книгу рекордов России (кремлевский сольник артиста пришли посмотреть 60 тысяч зрителей, что и стало рекордом -Ред.). В общем, можно перечислять до бесконечности. Киркоров не боится экспериментов, не зря Алла Пугачева ещё много лет назад прозвала его «НЛО».

Вот и сейчас во времена царствия Ютуба и ITunes король поп-сцены держит марку, доказывает делом, что он по-прежнему «номер один». Артист взорвал соцсети танцевальным хитом «Цвет настроения синий».

Филипп Киркоров - Цвет настроения синий. (Премьера песни 2018)

Песня тут же попала на первое место iTunes. Знаменитости поддержали хит Киркорова, организовав флэшмоб в Инстаграме. Вот Лолита «без комплексов» зажигательно пляшет в синей ночнушке в аэропорту под песню Филиппа, следом за ней Евгений Плющенко в одних шортах, играя мускулами, выделывает па на Мальдивах.

fkirkorovfkirkorov
ЖЕНЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!! AAAAAAAA! Это РАЗРЫВ!))) 100% репост!!!!! Поймал Мальдивские танцы и уже угораю!!! Ты сделал мой ДЕНЬ!! #Repost @plushenkoofficial #цветнастроениясиний Фил, @fkirkorov ,бикини не ношу,мартини не употребляю,но песенка зашла мощно!Лови,друг,Мальдивские танцы
80139 отметок «Нравится»1667 комментариевInstagram
tatiana_navkatatiana_navka
Нереально танцевальный новый хит #цветнастроениясиний вышел у нашего Черномора @fkirkorov! Филипп дорогой-это бомба , невозможно устоять ! #танцуютвсе #РусланиЛюдмила #танцынальду
11291 отметок «Нравится»179 комментариевInstagram

Кстати, Лолита справедливо отметила, мол, удивительно, что про «синьку» выпустил хит непьющий артист.

fkirkorovfkirkorov
А вот теперь, запью #Repost @lolitamilyavskaya Я точно знаю одного абсолютно не пьющего человека, даже капли!) Тем смешнее реакция на его песню))!!! Филипп @fkirkorov, позволь воспринимать теперь эту песню, как посвящение твоим выпивающим товарищам) #ЦветНастроенияСиний
60760 отметок «Нравится»2236 комментариевInstagram

-Теперь 100 процентов запью, -пошутил Киркоров.

Флэшмоб «Цвет настроения синий» поддержали и другие звёзды: Кристина Орбакайте, Татьяна Навка, Вячеслав Манучаров, Сергей Лазарев.

fkirkorovfkirkorov
Сережа, если перевалит за 3 000 000 просмотров, жду продолжения #Repost @lazarevsergey Ну , Фил, это же такой хитяра!! @fkirkorov @marina_phedunkiv #цветнастроениясиний
63892 отметок «Нравится»1110 комментариевInstagram
fkirkorovfkirkorov
СЛАВА!!ПОРВАЛО!!!! #Repost @manucharov Обожаю Творчество , креатив , фантазию , талант !))) Все это есть в новой песне моего друга @fkirkorov с премьерой которой я его и поздравляю !)) его#цветнастроениясиний #премьера . Премьера в айтюнсе : https://apple.co/2HxBbWj
17034 отметок «Нравится»224 комментариевInstagram

Удивительно, что пока нет ролика от Михаила Ефремова. Он-то точно знает толк в «синем настроении».

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