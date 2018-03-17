Плющенко воссоединился со старшим сыном

СЕГОДНЯ 07:15 2018-03-17T07:14:43+03:00

Старший сын Плющенко поехал на отдых в компании отца и своего младшего брата Саши на Мальдивы. Фото: Instagram

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Несколько лет олимпийский чемпион Евгений Плющенко боролся за право растить своего старшего сына Егора.

Напомним: у Евгения двое сыновей - 5-летний Александр Плющенко, мамой которого является продюсер Яна Рудковская, и 11-летний Егор - от брака фигуриста с дочерью питерского бизнесмена Марией Ермак. После развода (Евгений и Мария были женаты с 2005 по 2008 годы) Егор живет с мамой.

Ещё до разрыва у Плющенко и Ермак были сложные отношения.

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В прессе писали, что Мария сменила сыну имя – вместо Кристиана, как хотел Евгений, он стал Егором, а вместо фамилии Плющенко он стал носить фамилию деда – Ермак. Плюс ко всему фигурист не всегда был допущен до воспитания сына, встречи их были редкими.

Судя по свежим фотографиям из Инстаграма чемпиона, Мария и Евгений проявили родительскую мудрость и помирились. Сейчас старший сын спортсмена отдыхает в компании отца и своего младшего брата Саши на Мальдивах.

За детьми присматривает супруга спортсмена Яна Рудковская.

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- Егор занимается самбо, джиу-джитсу, дзюдо. Он спортивный мальчик, ездит на квадроциклах, на мотоциклах кроссовых. Подвижный пацан. Жалею, что у нас не получился ни футбол, ни хоккей, - рассказывал о старшем сыне в интервью «КП» Евгений Плющенко.

Пользователи соцсетей отметили, что сыновья Плющенко очень похожи на своего знаменитого отца.

- Они давно знакомы, общаются, - рассказывает Евгений Плющенко. - Егор живет в Петербурге, а мы живем в Москве. Не приходится часто видеться, к сожалению.