После вопроса «Крым чей?» на украинском ТВ поставили вопрос «Крым где?»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-03-17T17:19:07+03:00

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Украинское телевидение понесло очередные потери. Понятное дело, сначала в студиях перестали появляться люди из России, которые смотрели на ситуацию в Киеве не так, как это виделось из администрации президента или из Верховной Рады. Потом исчезли советские и российские артисты и кинофильмы, в которых они снимались. Следующими в череде исчезновений стали звезды российской эстрады и прочие музыканты.

Но вот, наконец, дошла очередь и до территорий. В эфире телеканала «UA:Перший» показали карту Украины без полуострова Крым. Нет, не то, чтобы его изобразили неукраинским или российским. Очертания полуострова просто исчезли с карты, как будто корова языком слизнула. Был Крым и нет Крыма. Как не бывало.

- Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны, - первой написала об этом на своей странице в Facebook журналистка Галина Плачинда. И украинские пользователи соцсетей не замедлили отреагировать на это.

- Так не доставайся ты никому — подумали они, - прокомментировал сюжет один из пользователей Петро Волинський.

- Я не адвокат телеканала, но, похоже, что они вообще-то забыли его нарисовать, – отметил в своем комментарии Виталий Онищенко.

Как оказалось, так оно и было. Во всяком случае, телеканал позже извинился за инцидент и объяснил его технической ошибкой. В телекомпании заявили, что была показана картинка, состоящая из элементов, которые накладываются слоями друг на друга. При этом, как пояснили телевизионщики, дизайнер просто забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что это произошло в очередную годовщину провозглашения Крымом своей независимости по итогам референдума и воссоединения с Россией.

- Но ведь к России не пририсовали же! – пытаются утешить друг друга активисты, выискивая перемогу или хоть что-то хорошее в случившемся.

Всюду знаки! Буквально всюду. Как говорил один медвежонок: «Это ж-ж-ж неспроста!»

Интересно, что с украинских телекарт исчезнет следующим.

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