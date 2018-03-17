2018-03-17T22:44:35+03:00
Политика

Минобороны Украины по ошибке закупило для своих бойцов дымовую смесь для киносъемок

Наш обозреватель Александр Гришин - об удивительном состоянии армии незалежной
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Каждый раз, когда Петр Порошенко выезжает в зону так называемой АТО, он выдает сразу несколько спичей о том, что армия Украины стала сильнейшей в ЕвропеКаждый раз, когда Петр Порошенко выезжает в зону так называемой АТО, он выдает сразу несколько спичей о том, что армия Украины стала сильнейшей в ЕвропеФото: REUTERS
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Каждый раз, когда занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко выезжает в зону так называемой АТО, он выдает сразу несколько спичей о том, что армия Украины стала сильнейшей в Европе. Наверное, он имеет в виду боевые качества, слаженность и т.д. Не берусь судить именно об этих качествах, но вот по способности переносить тяготы службы с личным составом ВСУ в Европе, наверное, действительно вряд ли кто сравнится.

Судите сами, подразделения ВСУ на Донбассе располагаются в окружении населения, настроенного по отношению к ним, как минимум, критично, но, скорее, откровенно враждебно. Палатки, мало того, что дырявые, а то и затопленные водой. Особенно осенью и весной. Кормят не пойми как, в тюрьме российской и то лучше – компот, напополам с налипшей грязью, макароны с червями и жучками и т.д.

Другие бы в таких условиях уже бы или дезертировали, или пошли бы походом на киевских денди, ежевечернее пьющих вкусную кафе с девицами на Крещатике. А эти даже своих позиций не бросают. Почавкают по раскисшей почве дырявыми сапогами - и в окопы. Вот сейчас через неделю-другую сойдет снег и укровоенные опять поплывут среди палаток и блиндажей в грязи уже не по колено, а по эти самые…

Но к природным и объективным несчастьям добавляются и усилия украинских властей. Которые словно сговорились увеличить количество испытаний, добавив к природной неблагосклонности свое участие. Стоит вспомнить, например, кроме продовольственного снабжения, те же рюкзаки, купленные при посредничестве фирмы семейства Аваковых, с обрывающимися лямками.

А чего, например стоят бронежилеты, которые не должна пробивать пуля, но зато их можно проткнуть карандашом. Что может с ними соперничать? Разве что шлемы, в просторечии именуемые касками, защищающие от пуль и осколков. И для солдат в зоне АТО были поставлены очень красивые и легкие шлемы. Ну очень легкие. Потому что для игроков в пейнтбол. Знаете же такую игру? Там еще пластмассовыми шариками стреляют, наполненными краской.

И вот - еще одно известие про еще одну новинку, поступившую в украинские войска. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное по факту поставки в войска дымовых смесей ненадлежащего качества. Оказалось, департамент госзакупок Минобороны без предварительных испытаний закупал для нужд армии дымовую смесь ДС-56. Которая предназначена для киносъемок и – внимание! – окуривания плодовых деревьев в саду. А вовсе не для прикрытия личного состава и бронетехники в наступательном бою. И качество у дыма не то, и рассеивается он гораздо быстрее, чем положено.

Хочется сказать огромное спасибо этим людям, которые, к пользе собственного кошелька, спасли, наверное сотни, а то и тысячи жизней, фактически сорвав наступление ВСУ на Донбассе. Побольше бы таких людей в Киеве, смотришь – и на Донбассе уже давно бы наступил мир.

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